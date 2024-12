Journalist stellt Putin kritische Frage – dann wird es plötzlich still

Putin stellt sich den Fragen von Journalisten und Bürgern (Archivbild) Aleksey Nikolskyi/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Ein britischer Reporter, der bei NBC News arbeitet, stellt Putin an seiner jährlichen Presse- und Telefonkonferenz eine brisante Frage. Dann verschwindet der Ton. Zufall?

Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der russische Präsident Wladimir Putin hielt seine jährliche Presse- und Telefonkonferenz ab.

Der britische Journalist Keir Simmons von NBC News stellt seine Frage, dann wird es plötzlich still.

Der russische Präsident Wladimir Putin hielt seine jährliche Presse- und Telefonkonferenz ab. Es geht um die Wirtschaft des Landes, den Ukraine-Krieg und den wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump. Auch der britische Journalist Keir Simmons von NBC News stellt eine Frage und sorgt dabei für Aufsehen.

Diese lautet: «Herr Präsident, Sie sind mit den Zielen Ihrer speziellen Militäroperation gescheitert, grosse Zahlen von Russen sind gestorben – darunter ein General, der diese Woche hier in Moskau ermordet wurde, und der Führer Syriens, den Sie unterstützt haben, wurde gestürzt», leitet der NBC-Journalist seine Frage ein, dann legt er nach.

«Herr Präsident, wenn Sie dem gewählten Präsidenten Trump begegnen, werden Sie der schwächere Anführer sein. Welche Kompromisse bereiten Sie vor, was haben Sie anzubieten?», fragt Simmons.

Zufall oder nicht?

Doch dann kommt es im Livestream plötzlich zu einem Tonaussetzer. Man sieht den Journalisten weitersprechen, doch hören tut man nichts. Putins Antwort wird hingegen ohne Probleme übertragen. Es liegt der Verdacht nahe, dass dies kein Zufall war.

Now, this is how a real journalist speaks to a dictator!

Respect, @KeirSimmons! pic.twitter.com/RtHAxUhirA — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) December 19, 2024

Er habe den ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad nicht gesehen, seit dieser sich in Russland aufhalte, beginnt Putin seine Antwort. «Sie und ich sind erwachsen, wir verstehen, dass vor zwölf Jahren ein Mann in Syrien verschwunden ist. Wir verstehen, wie die Situation dort vor zwölf Jahren war, es gab aktive Kämpfe, und zwar auf beiden Seiten», beschwichtigt der russische Präsident.

«Weiss Präsident Assad selbst, was mit diesem amerikanischen Staatsbürger, einem Journalisten, geschehen ist, der, wie ich verstanden habe, seine journalistische Pflicht im Kriegsgebiet erfüllt hat? Aber ich verspreche, dass ich diese Frage auf jeden Fall stellen werde. Genauso wie ich die Leute fragen kann, die heute die Situation vor Ort in Syrien kontrollieren», so sein Versprechen.

Ohne die Frage von Simmons' gibt die Antwort von Putin zunächst Rätsel auf. Im Mitschnitt von NBC News ist der Ton allerdings erhalten geblieben.

Journalist hält Brief in die Kamera

Erst mit der zweiten Frage macht die Antwort von Putin Sinn. «Ich habe hier einen Brief, der Ihnen diese Woche von der Mutter eines amerikanischen Journalisten geschickt wurde, der in Syrien vermisst wird», frägt Simmons fort.

«Er wird seit 12 Jahren vermisst. Er heisst Austin Tice. In diesem Brief bittet sie Sie um Hilfe bei der Suche nach ihm, weil Sie, wie sie sagt, so enge Verbindungen zum ehemaligen syrischen Regierungspräsidenten Assad haben. Werden Sie Präsident Assad um Informationen über die Vermissten in Syrien und über Austin Tice bitten?», so der Reporter, während er das Schreiben in die Kamera hält.

Austin Tice verschwand im Jahr 2012, als er in Syrien über den Bürgerkrieg des Landes berichtete. Das US-Aussenministerium kam zum Schluss, dass er von der syrischen Regierung festgehalten werde. Assad bestritt dies jahrelang.

Nach dem Sturz des Assad-Regimes wurden Tausende von Gefangenen, die inhaftiert waren, freigelassen. Doch von Tice fehlt weiterhin jede Spur.