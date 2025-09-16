Journalisten enttarnen Marsalek als russischen Spion

Jan Marsalek gilt als Drahtzieher des Wirecard-Skandals, dem grössten Wirtschaftsbetrug der deutschen Nachkriegsgeschichte. Keystone (Archivbild)

Seit Jahren suchen deutsche Ermittler den Wirecard-Betrüger Jan Marsalek. Nun hat ihn ein internationales Team aus Journalisten ausfindig gemacht – in Moskau.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit 2020 ist der Wirtschaftskriminelle Jan Marsalek flüchtig.

Er gilt als Drahtzieher hinter dem milliardenschweren Wirecard-Betrug, der als einer der grössten Wirtschaftsskandale in der Geschichte Deutschlands zählt.

Journalisten haben Marsalek in Moskau ausfindig gemacht.

Dort ist er für den russischen Geheimdienst FSB tätig. Auch an der russisch-ukrainischen Front soll er gekämpft haben.

Marsalek verfügt über mehrere gefälschte Identitäten. Mehr anzeigen

Journalisten unter anderem des deutschen Magazins «Der Spiegel» und des ZDF sowie der russischen Investigativplattform «The Insider» haben den flüchtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek in Moskau aufgespürt. Auch der österreichische «Standard» und der US-Sender PBS waren an der Recherche beteiligt.

Der 45-Jährige arbeitete in Moskau offenbar für den russischen Geheimdienst, berichteten «Spiegel» und ZDF am Dienstag. Die Journalist*innen sind demnach im Besitz einer aktuellen Handynummer des Managers. Ein Jahr lang sollen sie ihn beobachtet haben.

Marsalek befindet sich seit der Insolvenz des Zahlungsunternehmens Wirecard im Juni 2020 auf der Flucht und wird international gesucht. Die Insolvenz des ehemaligen Dax-Konzerns gilt als einer der grössten Wirtschaftsskandale Deutschlands.

Im Einsatz für den russischen Geheimdienst

Die an der Recherche beteiligten Medien veröffentlichten am Dienstag auch zahlreiche Fotos des gebürtigen Österreichers, zum Beispiel in Schlips und Anzug auf dem Weg von der U-Bahn in die Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau.

Zwischen Januar und November 2024 sei sein Handy 304-mal in der Nähe der FSB-Zentrale in Moskau Lubjanka erfasst worden, berichtete das ZDF. Quellen in der russischen Hauptstadt hätten bestätigt, dass er für den russischen Dienst tätig sei.

Den Recherchen zufolge nutzt Marsalek mindestens sechs Schein-Identitäten, darunter auch einen russischen Pass. Sein Name darauf laute Alexander Michaelowitsch Nelidov.

Einsatz an der russisch-ukrainischen Front

Datenanalysen belegten Reisen von Marsalek ins Kriegsgebiet in der Ostukraine und ins russisch besetze Mariupol. Aus Moskauer Sicherheitskreisen sollen die Journalist*innen erfahren haben, dass er an Kampfeinsätzen an der Front beteiligt gewesen sein soll.

Die den Journalisten vorliegenden Fotos zeigen Marsalek häufig in Begleitung der 41-jährigen Übersetzerin Tatiana Spiridonova. Der Ex-Manager sei regelmässig in ihrem Apartment im Zentrum Moskaus, berichteten die Medien.

Spiridonowa, eine studierte Orientalistin, verfügt demnach ebenfalls über Verbindungen zu Moskau, etwa über ihre Mitgliedschaft bei der Imperialen Orthodoxen Palästina-Gesellschaft, die von einem ehemaligen FSB-Direktor geführt wird.

Ermittlungen wegen mehrerer Wirtschaftsdelikte

Marsalek arbeitete seit Januar 2000 bei Wirecard und war seit 2010 Mitglied des Vorstands. Dabei war er vor allem für das Asien-Geschäft verantwortlich.

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmässigen Bandenbetrugs, des besonders schweren Falls der Untreue sowie weiterer Vermögens- und Wirtschaftsdelikte gegen ihn.

Schon im März 2024 hatten der «Spiegel», das ZDF, der «Standard» und «The Insider» unter anderem unter Berufung auf westliche Geheimdienstinformationen berichtet, dass Marsalek offenbar seit Jahren für russische Geheimdienste aktiv gewesen sei.