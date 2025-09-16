Journalisten enttarnen Marsalek als russischen Spion

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Milliarden-Betrüger lebt in Moskau Journalisten enttarnen Marsalek als russischen Spion

Jan-Niklas Jäger

16.9.2025

Jan Marsalek gilt als Drahtzieher des Wirecard-Skandals, dem grössten Wirtschaftsbetrug der deutschen Nachkriegsgeschichte. 
Jan Marsalek gilt als Drahtzieher des Wirecard-Skandals, dem grössten Wirtschaftsbetrug der deutschen Nachkriegsgeschichte. 
Keystone (Archivbild)

Seit Jahren suchen deutsche Ermittler den Wirecard-Betrüger Jan Marsalek. Nun hat ihn ein internationales Team aus Journalisten ausfindig gemacht – in Moskau.

,

Jan-Niklas Jäger, Agence France-Presse

16.09.2025, 19:18

16.09.2025, 19:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit 2020 ist der Wirtschaftskriminelle Jan Marsalek flüchtig.
  • Er gilt als Drahtzieher hinter dem milliardenschweren Wirecard-Betrug, der als einer der grössten Wirtschaftsskandale in der Geschichte Deutschlands zählt.
  • Journalisten haben Marsalek in Moskau ausfindig gemacht.
  • Dort ist er für den russischen Geheimdienst FSB tätig. Auch an der russisch-ukrainischen Front soll er gekämpft haben.
  • Marsalek verfügt über mehrere gefälschte Identitäten.
Mehr anzeigen

Journalisten unter anderem des deutschen Magazins «Der Spiegel» und des ZDF sowie der russischen Investigativplattform «The Insider» haben den flüchtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek in Moskau aufgespürt. Auch der österreichische «Standard» und der US-Sender PBS waren an der Recherche beteiligt.

Der 45-Jährige arbeitete in Moskau offenbar für den russischen Geheimdienst, berichteten «Spiegel» und ZDF am Dienstag. Die Journalist*innen sind demnach im Besitz einer aktuellen Handynummer des Managers. Ein Jahr lang sollen sie ihn beobachtet haben.

Marsalek befindet sich seit der Insolvenz des Zahlungsunternehmens Wirecard im Juni 2020 auf der Flucht und wird international gesucht. Die Insolvenz des ehemaligen Dax-Konzerns gilt als einer der grössten Wirtschaftsskandale Deutschlands.

Im Einsatz für den russischen Geheimdienst

Die an der Recherche beteiligten Medien veröffentlichten am Dienstag auch zahlreiche Fotos des gebürtigen Österreichers, zum Beispiel in Schlips und Anzug auf dem Weg von der U-Bahn in die Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau.

Schuldsprüche in London. Russischer Spionagering um Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek verurteilt

Schuldsprüche in LondonRussischer Spionagering um Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek verurteilt

Zwischen Januar und November 2024 sei sein Handy 304-mal in der Nähe der FSB-Zentrale in Moskau Lubjanka erfasst worden, berichtete das ZDF. Quellen in der russischen Hauptstadt hätten bestätigt, dass er für den russischen Dienst tätig sei.

Den Recherchen zufolge nutzt Marsalek mindestens sechs Schein-Identitäten, darunter auch einen russischen Pass. Sein Name darauf laute Alexander Michaelowitsch Nelidov.

Einsatz an der russisch-ukrainischen Front

Datenanalysen belegten Reisen von Marsalek ins Kriegsgebiet in der Ostukraine und ins russisch besetze Mariupol. Aus Moskauer Sicherheitskreisen sollen die Journalist*innen erfahren haben, dass er an Kampfeinsätzen an der Front beteiligt gewesen sein soll.

Die den Journalisten vorliegenden Fotos zeigen Marsalek häufig in Begleitung der 41-jährigen Übersetzerin Tatiana Spiridonova. Der Ex-Manager sei regelmässig in ihrem Apartment im Zentrum Moskaus, berichteten die Medien.

Spiridonowa, eine studierte Orientalistin, verfügt demnach ebenfalls über Verbindungen zu Moskau, etwa über ihre Mitgliedschaft bei der Imperialen Orthodoxen Palästina-Gesellschaft, die von einem ehemaligen FSB-Direktor geführt wird.

Ermittlungen wegen mehrerer Wirtschaftsdelikte

Marsalek arbeitete seit Januar 2000 bei Wirecard und war seit 2010 Mitglied des Vorstands. Dabei war er vor allem für das Asien-Geschäft verantwortlich.

Finanzdienstleister. Zahlungsflüsse bleiben im Wirecard-Prozess ein Rätsel

FinanzdienstleisterZahlungsflüsse bleiben im Wirecard-Prozess ein Rätsel

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmässigen Bandenbetrugs, des besonders schweren Falls der Untreue sowie weiterer Vermögens- und Wirtschaftsdelikte gegen ihn.

Schon im März 2024 hatten der «Spiegel», das ZDF, der «Standard» und «The Insider» unter anderem unter Berufung auf westliche Geheimdienstinformationen berichtet, dass Marsalek offenbar seit Jahren für russische Geheimdienste aktiv gewesen sei.

Mehr zum Thema

Krimi in Zürich. Staatsanwalt will Millionen-Betrüger entlarven – jetzt gerät er plötzlich selbst unter Verdacht

Krimi in ZürichStaatsanwalt will Millionen-Betrüger entlarven – jetzt gerät er plötzlich selbst unter Verdacht

Schuldsprüche in London. Russischer Spionagering um Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek verurteilt

Schuldsprüche in LondonRussischer Spionagering um Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek verurteilt

Finanzdienstleister. Zahlungsflüsse bleiben im Wirecard-Prozess ein Rätsel

FinanzdienstleisterZahlungsflüsse bleiben im Wirecard-Prozess ein Rätsel

Meistgelesen

Streit um Dorfbrunnen eskaliert – Gemeinderätin des Amts enthoben
Journalisten enttarnen Marsalek als russischen Spion
Mit einem einzigen Bild werden WhatsApp-Nutzer ausspioniert
Trumps schlimmste Fauxpas im britischen Königspalast
Trump nennt König Charles «Prinz» +++ Papst betet für Charlie Kirk