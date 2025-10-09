Waffenruhe im Nahen Osten: Jubelbilder aus dem Gazastreifen und Israel – Skepsis in Tel Aviv Der Nahostkonflikt erlebt einen seltenen Moment der Zuversicht: In Gaza feiern Menschen den Beginn eines Friedensplans, in Israel bleibt Skepsis aus Sorge vor einem weiteren Scheitern. 09.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bilder aus dem Gazastreifen und aus Tel Aviv zeigen spontane Jubelfeiern.

Israel und die Hamas wollen sich über eine erste Phase eines Friedensplans einigen.

Menschen in Israel bleiben aber auch skeptisch. Mehr anzeigen

Im Gazastreifen und in Israel ist es zu spontanen Jubelszenen gekommen: Menschen tanzen, schwenken Fahnen und feiern das Abkommen zur ersten Phase eines neuen Friedensplans. Nach Monaten der Gewalt keimt erstmals wieder Hoffnung auf. Bilder von Autokorsos, Feuerwerk und Umarmungen gehen um die Welt.

Doch während in Gaza Euphorie überwiegt, schwingt in Israel Skepsis mit. Viele Menschen dort hoffen zwar auf eine dauerhafte Ruhe, bleiben aber unsicher, ob der Plan tatsächlich Bestand hat. Zu oft seien Friedensinitiativen in der Vergangenheit gescheitert, heisst es in ersten Reaktionen.