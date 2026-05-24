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CDU-Bundestagspräsidentin interveniert Julia Klöckner zeigt Kante und weist rechtsextremen AfD-Politiker scharf zurecht

Petar Marjanović

24.5.2026

Julia Klöckner zeigt Kante und staucht rechtsextremen AfD-Politiker zusammen

Julia Klöckner zeigt Kante und staucht rechtsextremen AfD-Politiker zusammen

«Kinderlose A8-Fahrerin»: Mit diesem Spruch wollte ein rechtsextremer AfD-Politiker gegen Heidi Reichinnek austeilen – doch Julia Klöckner stoppte ihn sofort und hielt eine deutliche Ansage zu kinderlosen Frauen.

24.05.2026

«Kinderlose A8-Fahrerin»: Mit diesem Spruch wollte ein rechtsextremer AfD-Politiker gegen die Linke Politikerin Heidi Reichinnek austeilen – doch Julia Klöckner stoppte ihn sofort und hielt eine deutliche Ansage zu kinderlosen Frauen.

Petar Marjanović

24.05.2026, 11:25

24.05.2026, 11:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Julia Klöckner rügte im Bundestag den rechtsextremen AfD-Abgeordneten Martin Reichardt nach einem persönlichen Angriff auf Heidi Reichinnek.
  • Reichardt hatte die Linken-Politikerin als «kinderlose A8-Fahrerin» bezeichnet.
  • Klöckner stellte klar: Kinderlosigkeit gehört nicht als Angriff in eine politische Debatte.
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Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) rügte diese Woche den rechtsextremen AfD-Abgeordneten Martin Reichardt scharf, nachdem dieser die Linken-Politikerin Heidi Reichinnek persönlich angegriffen hatte.

Auslöser war eine Debatte über das Kindergeld. Die Bundesregierung will es künftig automatisch auszahlen lassen, ohne dass Eltern dafür bürokratisch einen Antrag stellen müssen. Reichardt nutzte seine Rede aber für eine Attacke auf Reichinnek. Er nannte sie eine «kinderlose A8-Fahrerin» und warf anderen Fraktionen «Hetze» vor.

Klöckner liess das nicht stehen. Persönliche Angriffe seien im Plenarsaal untersagt, stellte sie klar. Dann wurde sie deutlich: Sie finde es bemerkenswert, «wenn Männer hier gerade mal über Frauenschicksale drüber hinwegflamieren». Es gebe viele Gründe, warum Frauen keine Kinder hätten. Manche hätten gerne Kinder bekommen, konnten aber nicht.

Damit traf Klöckner einen wunden Punkt. Sie machte klar: Ob eine Frau Kinder hat oder nicht, gehört nicht als politischer Angriff in den Bundestag. Schon gar nicht von einem Mann, der damit eine politische Gegnerin herabsetzen will.

Applaus und Kritik für Klöckner

Nach ihrem Konter bekam Klöckner Applaus. Auch in den sozialen Medien wurde das Video geteilt. Mehrere Nutzer lobten die CDU-Politikerin für ihre klare Ansage – auch solche, die betonten, politisch nicht auf ihrer Linie zu sein. Ein User schrieb etwa: «Nicht meine Partei, aber diese Ansage ist top und on Point.»

Auf LinkedIn gab es aber auch Kritik: «Moralpredigten sind nicht die Aufgabe Ihres Amtes, Julia Klöckner. Das ist eine klare Überschreitung Ihrer Kompetenz. Vor allem steht es Ihnen nicht zu, einen Abgeordneten mit der Begründung zu rügen, dass er ‹als Mann› eine Äusserung getan hat.»

Die AfD hatte in der Debatte erneut vor angeblichem «Sozialmissbrauch» beim Kindergeld gewarnt und Zahlungen ins Ausland kritisiert. Die SPD sprach dagegen von «rechtspopulistischer Hetze» und verwies darauf, dass nur ein kleiner Teil des Kindergelds an Familien mit Kindern im Ausland fliesst. 

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