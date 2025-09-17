Proben genommen«Nawalny wurde vergiftet» – Witwe erhebt schwere Vorwürfe
Sven Ziegler
17.9.2025
Die Witwe des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny erhebt schwere Vorwürfe: Untersuchungen im Ausland hätten klar ergeben, dass ihr Mann vergiftet wurde. Julia Nawalny fordert die Veröffentlichung der Ergebnisse – und kritisiert die Zurückhaltung westlicher Regierungen.
Alexej Nawalnys Tod gibt weiter Rätsel auf – und seine Witwe Julia erhebt nun schwere Vorwürfe. In einer Videobotschaft erklärte die 49-Jährige, dass es ihr gelungen sei, biologisches Material ihres Mannes aus Russland zu schmuggeln. Zwei unabhängige westliche Labore hätten bestätigt: Der 47-jährige Oppositionsführer wurde vergiftet.
«Wir alle haben ein Recht darauf, diese Wahrheit zu erfahren», so Julia Nawalny. Sie fordert die Veröffentlichung der Ergebnisse, insbesondere die Offenlegung des identifizierten Gifts. Offiziell gibt es bisher keine Bestätigung. Zugleich wirft sie westlichen Regierungen vor, eine «unbequeme Wahrheit» aus Rücksicht auf politische Interessen zurückzuhalten.
We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY