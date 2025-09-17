Alexej Nawalny starb in einem russischen Straflager. Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Die Witwe des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny erhebt schwere Vorwürfe: Untersuchungen im Ausland hätten klar ergeben, dass ihr Mann vergiftet wurde. Julia Nawalny fordert die Veröffentlichung der Ergebnisse – und kritisiert die Zurückhaltung westlicher Regierungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Julia Nawalny bringt eigenes Probenmaterial in westliche Labore – zwei Tests bestätigen Vergiftung.

Russland spricht weiterhin von «natürlichen Ursachen», Menschenrechtsgruppen machen den Kreml verantwortlich.

Die Witwe fordert Transparenz und wirft westlichen Staaten politische Rücksichtnahme vor. Mehr anzeigen

Alexej Nawalnys Tod gibt weiter Rätsel auf – und seine Witwe Julia erhebt nun schwere Vorwürfe. In einer Videobotschaft erklärte die 49-Jährige, dass es ihr gelungen sei, biologisches Material ihres Mannes aus Russland zu schmuggeln. Zwei unabhängige westliche Labore hätten bestätigt: Der 47-jährige Oppositionsführer wurde vergiftet.

«Wir alle haben ein Recht darauf, diese Wahrheit zu erfahren», so Julia Nawalny. Sie fordert die Veröffentlichung der Ergebnisse, insbesondere die Offenlegung des identifizierten Gifts. Offiziell gibt es bisher keine Bestätigung. Zugleich wirft sie westlichen Regierungen vor, eine «unbequeme Wahrheit» aus Rücksicht auf politische Interessen zurückzuhalten.

Russland spricht von «natürlichen Ursachen»

Nawalny war seit 2021 inhaftiert, nachdem er trotz eines Attentats mit dem Nervengift Nowitschok nach Russland zurückgekehrt war. Sein Tod im Februar 2024 in einem Straflager im Norden Russlands löste weltweit Proteste aus. Während Menschenrechtsorganisationen und zahlreiche westliche Staaten den Kreml verantwortlich machen, sprechen russische Behörden von «natürlichen Ursachen».

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

Mit ihrer Botschaft bringt Julia Nawalny den Fall erneut auf die internationale Agenda. «Für mich, für unsere Kinder, für Alexejs Eltern, für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer in Russland – und für alle Menschen auf der Welt, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen», sagte sie.

Ob die neuen Untersuchungsergebnisse politische Konsequenzen haben werden, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Forderung nach Transparenz erhöht den Druck auf Regierungen in Ost und West.