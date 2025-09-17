  1. Privatkunden
Proben genommen «Nawalny wurde vergiftet» – Witwe erhebt schwere Vorwürfe

Sven Ziegler

17.9.2025

Alexej Nawalny starb in einem russischen Straflager.
Alexej Nawalny starb in einem russischen Straflager.
Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Die Witwe des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny erhebt schwere Vorwürfe: Untersuchungen im Ausland hätten klar ergeben, dass ihr Mann vergiftet wurde. Julia Nawalny fordert die Veröffentlichung der Ergebnisse – und kritisiert die Zurückhaltung westlicher Regierungen.

,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

17.09.2025, 11:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Julia Nawalny bringt eigenes Probenmaterial in westliche Labore – zwei Tests bestätigen Vergiftung.
  • Russland spricht weiterhin von «natürlichen Ursachen», Menschenrechtsgruppen machen den Kreml verantwortlich.
  • Die Witwe fordert Transparenz und wirft westlichen Staaten politische Rücksichtnahme vor.
Mehr anzeigen

Alexej Nawalnys Tod gibt weiter Rätsel auf – und seine Witwe Julia erhebt nun schwere Vorwürfe. In einer Videobotschaft erklärte die 49-Jährige, dass es ihr gelungen sei, biologisches Material ihres Mannes aus Russland zu schmuggeln. Zwei unabhängige westliche Labore hätten bestätigt: Der 47-jährige Oppositionsführer wurde vergiftet.

«Wir alle haben ein Recht darauf, diese Wahrheit zu erfahren», so Julia Nawalny. Sie fordert die Veröffentlichung der Ergebnisse, insbesondere die Offenlegung des identifizierten Gifts. Offiziell gibt es bisher keine Bestätigung. Zugleich wirft sie westlichen Regierungen vor, eine «unbequeme Wahrheit» aus Rücksicht auf politische Interessen zurückzuhalten.

Russland spricht von «natürlichen Ursachen»

Nawalny war seit 2021 inhaftiert, nachdem er trotz eines Attentats mit dem Nervengift Nowitschok nach Russland zurückgekehrt war. Sein Tod im Februar 2024 in einem Straflager im Norden Russlands löste weltweit Proteste aus. Während Menschenrechtsorganisationen und zahlreiche westliche Staaten den Kreml verantwortlich machen, sprechen russische Behörden von «natürlichen Ursachen».

Mit ihrer Botschaft bringt Julia Nawalny den Fall erneut auf die internationale Agenda. «Für mich, für unsere Kinder, für Alexejs Eltern, für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer in Russland – und für alle Menschen auf der Welt, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen», sagte sie.

Ob die neuen Untersuchungsergebnisse politische Konsequenzen haben werden, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Forderung nach Transparenz erhöht den Druck auf Regierungen in Ost und West.

