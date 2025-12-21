  1. Privatkunden
Video geht viral Junge beschädigt goldene Krone im Museum in Peking

Nicole Agostini

21.12.2025

Video geht viral: Junge beschädigt goldene Krone im Museum in Peking

Video geht viral: Junge beschädigt goldene Krone im Museum in Peking

Kunst braucht Respekt – und Vorsicht: In China beschädigt ein Kind eine Hochzeitskrone aus Gold. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in einem Museum.

19.12.2025

Kunst braucht Respekt – und Vorsicht: In China beschädigt ein Kind eine Hochzeitskrone aus Gold. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in einem Museum.

Nicole Agostini

21.12.2025, 20:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In China hat ein Kind eine zwei Kilogramm schwere goldene Krone während einer Ausstellung heruntergeworfen und beschädigt.
  • Die Krone gehört der chinesischen Bloggerin Zhang Kaiy und war Teil einer öffentlichen Präsentation.
  • Immer wieder kommt es zu Kunstunfällen in Museen. Experten mahnen zu mehr Vorsicht und Respekt gegenüber Kunstwerken.
Mehr anzeigen

Oh, nein. Und schon ist die zwei Kilogramm schwere goldene Krone kaputt. Derzeit geht ein Video aus China viral, in dem ein Kind während einer Ausstellung eine goldene Krone herunterwirft.

Die goldene Hochzeitskrone gehört der chinesischen Bloggerin Zhang Kaiy.

Kunstunfälle in Museen passieren öfters. In diesem Frühjahr ging ein anderes Video viral, in dem ein Mann in einem Museum in Italien einen Stuhl des Künstlers Nicola Bolla zerstörte.

Was passiert jetzt mit der kaputten, goldenen Krone?

Respekt zur Kunst und Vorsicht sei in Museen immer geboten. Ob die Eltern des Kindes in Peking angezeigt wurden, und ob sie für den Schaden aufkommen müssen, erfährst du im Video.

