Warum immer mehr junge Chinesen auswandern

Ein digitaler Nomade: Der Chinese Armonio Liang arbeitet auf Bali. AP Photo/Firdia Lisnawati/Keystone

Die stark auf Konkurrenzkampf und Leistung ausgerichtete Gesellschaft Chinas macht ein Leben ausserhalb strikter Konventionen kaum möglich. Viele junge Chinesen wollen sich diesem Druck nicht mehr beugen und verlassen das Land.

Gerade, als nach der Covid-Pandemie das Reisen wieder möglich wurde, verlor Zhang Chuannan aus Shanghai ihre Stelle als Buchhalterin in einer Kosmetikfirma. Dies war für sie der Auslöser, sich nicht mehr in China um einen neuen Job zu bemühen, sondern ihr Glück im Ausland zu versuchen. Sie belegte einen Online-Kurs für die Sprache Thai, bewarb sich um ein Studentenvisum und liess sich schliesslich in Chiang Mai im Norden Thailands nieder.

Die 34-jährige Zhang ist nicht die einzige, die China nach dem Ende der Pandemie verlassen hat. Immer mehr junge Menschen scheinen des starken Leistungsdrucks und der konventionellen Erwartungshaltung ihrer Familien überdrüssig. Infolge der Pandemie sind zudem die Chancen auf einen Arbeitsplatz gesunken. Zhangs Kosmetikfirma musste Beschäftigte entlassen, weil der Zwang zum Maskentragen den Verkauf von Kosmetika gedrosselt hatte. Die Arbeitslosigkeit unter den 16- bis 24-jährigen Chinesen ist im Juni auf 21,3 Prozent gestiegen. Diejenigen, die einen Job haben, müssen zumeist lange Arbeitszeiten in Kauf nehmen.

Thailand beliebt

Genaue Statistiken über Ausgereiste oder Ausreisewillige gibt es nicht. Auf der beliebten chinesischen Social-Media-Plattform Xiaohongshu gibt es jedoch hunderte Posts von jungen Menschen, die nach Thailand gegangen sind. An der Payap-Universität in Chiang Mai haben Anfang dieses Jahres rund 500 Chinesen genau wie Zhang einen Thai-Kurs belegt. Royce Heng, der Besitzer der privaten Sprachschule Duke in Bangkok, erhält nach eigenen Angaben jeden Monat rund 180 Anfragen zu Sprachkursen und Visa-Optionen.

Thailand sowie andere Länder Südostasiens sind beliebte Ausreiseziele wegen ihrer Nähe zu China, relativ günstiger Lebenshaltungskosten und schöner tropischer Landschaften. Immer mehr junge Menschen wollten eben raus aus dem Hamsterrad der täglichen Verpflichtungen, wie Beverly Yuen Thompson, Soziologieprofessorin am Siena College in Albany, New York, erläutert. Mit 20 oder Anfang 30 gingen sie nach Thailand, um ein paar Jahre am Strand zu arbeiten und das Gefühl von hoher Lebensqualität zu geniessen. Wenn sie zu Hause dieselben Möglichkeiten hätten, die sie sich von Thailand versprächen, würden sie vermutlich nur im Urlaub dorthin fahren.

Für Zhang bedeutet die Ausreise nach Chiang Mai, dass sie jetzt morgens zum Gesang der Vögel aufwacht und ein viel ruhigeres Leben führen kann als in Shanghai. «Freiheit bedeutet mir jetzt mehr», betont sie. Sie habe Zeit für Yoga und Tanzkurse sowie zum Stöbern in Secondhand-Läden. Zhang will noch lange in Thailand bleiben und vielleicht Online-Sprachkurse in Chinesisch anbieten, um Geld zu verdienen.

Nicht nur ein Urlaubsparadies

Armonio Liang aus Chengdu im Westen Chinas hat sich unlängst auf der indonesischen Insel Bali niedergelassen. Seine Social-Media-Startup-Firma sei zunehmend unter den Druck der chinesischen Behörden geraten, da fühle er sich auf Bali freier und könne deshalb auch viel kreativer sein, erklärt der 38-Jährige: «In Chengdu ist jeder nur gestresst. Wenn ich da einen Fremden anlächelte, würde man mich für verrückt halten.»

Dennoch ist das Ausland für die Ausgereisten nicht nur ein Urlaubsparadies, wie die Soziologin Thompson unterstreicht. Sie könnten dort kaum Familien gründen, und sie könnten familiären Verpflichtungen nicht nachkommen, wie es die chinesische Gesellschaft von ihnen erwarte. «Was ist, wenn ihre alternden Eltern Hilfe brauchen? Letztlich werden sie doch nach Hause zurückkehren und einen Vollzeitjob aufnehmen oder sie werden nach Hause zurückgerufen.» Sowohl Zhang aus Shanghai als auch Liang aus Chengdu bestätigen, dass dieser Druck bestehe.

«Ich fühlte mich wie eine Maschine»

Dennoch bleibt das südostasiatische Ausland für potenzielle Aussteiger aus China verlockend. Huang Wanxiong war während der Pandemie für sieben Monate auf der philippinischen Insel Bohol gestrandet. Er nutzte die Zeit, um tauchen zu lernen. Schliesslich flog er zurück nach Guangzhou unweit von Hongkong – nur um seinen Job als Privatlehrer zu verlieren und dann als Taxifahrer mehr als 16 Stunden am Tag arbeiten zu müssen. «Ich fühlte mich in dieser Zeit wie eine Maschine», sagt der 32-Jährige. «Ich kann zwar ein stetiges und einförmiges Leben akzeptieren, aber kein Leben ohne Hoffnung, ohne den Versuch, etwas an der Situation zu ändern, und sich stattdessen dem Schicksal auszuliefern.»

Huang kehrte im Februar auf die Philippinen zurück, auch um den Druck seiner Familie zu entfliehen, sich einen besseren Job zu suchen und eine Frau zu finden. Er liess sich zum Tauchlehrer ausbilden, hatte ohne chinesische Touristen jedoch kaum ein Einkommen. Nun ist er wieder in China, plant aber schon seine nächste Ausreise. Beim Tauchen habe er gelernt, nichts zu überstürzen, da ein zu schnelles Auftauchen lebensgefährlich sein könne, sagt Huang. Diese Ruhe wolle er auf sein ganzes Leben übertragen und sich nicht drängeln lassen: «Ich werde mein eigenes Tempo einhalten.»

AP/toko