  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizei ermittelt wegen Tierquälerei Unbekannte erschiessen junge Hirschziegenantilope in Wiener Zoo

SDA

31.3.2026 - 15:08

Wer die Hirschziegenantilope in dem Wiener Zoo erschossen hat, blieb offen. (Archivbild)
Wer die Hirschziegenantilope in dem Wiener Zoo erschossen hat, blieb offen. (Archivbild)
Keystone

In einem Wiener Zoo ist ein Jungtier der Hirschziegenantilopen von Unbekannten erschossen worden. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei.

Keystone-SDA

31.03.2026, 15:08

31.03.2026, 15:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem Wiener Zoo wurde in der Nacht auf Sonntag ein Jungtier der Hirschziegenantilopen erschossen.
  • Eine Tierpflegerin entdeckte das tote Tier, und eine Obduktion bestätigte eine mutmassliche Schussverletzung.
  • Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei, da Hinweise auf einen Schuss von ausserhalb des Geheges vorliegen.
Mehr anzeigen

Ein Jungtier der Hirschziegenantilopen ist in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten in einem Wiener Zoo erschossen worden. Dies wurde am Montag von den Zoo-Verantwortlichen in einer Polizeiinspektion gemeldet, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.

Eine Tierpflegerin fand demnach das getötete Tier, ein Tierarzt des Zoos führte eine Obduktion durch, wobei eine mutmassliche Schussverletzung festgestellt wurde.

Aufgrund des Verdachts der Tierquälerei wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Erste Ergebnisse legten nahe, dass gegen 3.00 Uhr tatsächlich eine Schussabgabe von ausserhalb des Geheges erfolgte. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Umweltdelikte, hat die Amtshandlung übernommen.

Meistgelesen

Trump wütet gegen Europäer +++ Hegseth: «Verhandeln in der Zwischenzeit mit Bomben»
Die Zeit des ältesten Uhrengeschäfts der Welt ist abgelaufen
Dichter Rauch über drei Solothurner Gemeinden – Kanton warnt Bevölkerung

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. Ostsee-Buckelwal sitzt wieder fest

DeutschlandOstsee-Buckelwal sitzt wieder fest

Aktuell. Social-Media-Verbot: Australien ermittelt gegen Plattformen

AktuellSocial-Media-Verbot: Australien ermittelt gegen Plattformen

Aktuell. Hamburg: Erster Wolfsangriff in Deutschland seit Ansiedlung 1998

AktuellHamburg: Erster Wolfsangriff in Deutschland seit Ansiedlung 1998