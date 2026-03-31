Wer die Hirschziegenantilope in dem Wiener Zoo erschossen hat, blieb offen. (Archivbild) Keystone

In einem Wiener Zoo ist ein Jungtier der Hirschziegenantilopen von Unbekannten erschossen worden. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Wiener Zoo wurde in der Nacht auf Sonntag ein Jungtier der Hirschziegenantilopen erschossen.

Eine Tierpflegerin entdeckte das tote Tier, und eine Obduktion bestätigte eine mutmassliche Schussverletzung.

Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei, da Hinweise auf einen Schuss von ausserhalb des Geheges vorliegen. Mehr anzeigen

Ein Jungtier der Hirschziegenantilopen ist in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten in einem Wiener Zoo erschossen worden. Dies wurde am Montag von den Zoo-Verantwortlichen in einer Polizeiinspektion gemeldet, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.

Eine Tierpflegerin fand demnach das getötete Tier, ein Tierarzt des Zoos führte eine Obduktion durch, wobei eine mutmassliche Schussverletzung festgestellt wurde.

Aufgrund des Verdachts der Tierquälerei wurden umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Erste Ergebnisse legten nahe, dass gegen 3.00 Uhr tatsächlich eine Schussabgabe von ausserhalb des Geheges erfolgte. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Umweltdelikte, hat die Amtshandlung übernommen.