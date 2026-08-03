Mattia Maestri erkrankte 2017 nach dem Verzehr eines mit E.-coli-Bakterien belasteten Rohmilchkäses schwer. Der damals Vierjährige fiel ins Wachkoma und erlitt irreversible Hirnschäden. Neun Jahre später ist er im Alter von 13 Jahren gestorben.

«Habe es nicht geschafft» Käse löst schwere Infektion aus – Bub stirbt nach 9 Jahren im Koma

Darum geht’s Mattia Maestri erkrankte 2017 nach dem Verzehr von mit E.-coli-Bakterien belastetem Rohmilchkäse.

Die Infektion löste eine lebensbedrohliche Komplikation aus und führte zu schweren, bleibenden Hirnschäden.

Nach neun Jahren im Wachkoma ist der Junge gestorben, sein Vater fordert strengere Warnhinweise. Zusammenfassung erstellt mit

Neun Jahre nach einer schweren Lebensmittelinfektion ist der Italiener Mattia Maestri im Alter von 13 Jahren gestorben. Sein Vater machte den Tod des Jungen am Sonntag öffentlich.

Mattia hatte im Juni 2017 im norditalienischen Trentino Rohmilchkäse gegessen, der mit Escherichia-coli-Bakterien belastet war. Wenige Stunden später klagte der damals Vierjährige über starke Bauchschmerzen und Krämpfe.

Sein Zustand verschlechterte sich rasch. Mattia wurde zunächst in Spitälern in Cles und Trient behandelt und später nach Padua verlegt.

Infektion löst lebensbedrohliche Komplikation aus

Die E.-coli-Infektion führte bei dem Jungen zum sogenannten hämolytisch-urämischen Syndrom. Dabei handelt es sich um eine seltene, aber schwere Komplikation, die unter anderem die Nieren und weitere Organe schädigen kann.

Bei Mattia verursachte die Erkrankung irreversible Hirnschäden. Er fiel ins Koma und erwachte nicht mehr.

Nach Angaben seines Vaters war der Junge danach blind und gelähmt. Er konnte weder sprechen noch seine Angehörigen erkennen.

Bis zu 40 epileptische Anfälle am Tag

Mattia atmete zwar selbstständig, musste aber über eine Magensonde ernährt werden. Zudem litt er nach Angaben seines Vaters zeitweise unter bis zu 40 epileptischen Anfällen pro Tag.

Neun Jahre lang befand sich der Junge im Wachkoma. Nun teilte sein Vater Giovanni Battista Maestri mit: «Unser Mattia hat uns verlassen.»

Der Vater bedankte sich bei allen Menschen, die dazu beigetragen hätten, den Abschied weniger schmerzhaft zu machen.

Verantwortliche rechtskräftig verurteilt

Der Fall beschäftigte über Jahre die italienische Justiz. Im März 2025 bestätigte das oberste italienische Gericht rechtskräftig die Verantwortung des damaligen Präsidenten der Käserei und eines Käsemeisters.

Welche Strafen gegen die beiden ausgesprochen wurden, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

Mattias Vater kündigte an, nun auch eine Anklage wegen Totschlags gegen Verantwortliche des Käseherstellers anzustreben.

Giovanni Battista Maestri kämpft seit Jahren für deutlichere Warnhinweise auf Rohmilchprodukten. Diese Arbeit will er auch nach dem Tod seines Sohnes fortsetzen.

«Ich habe es nicht geschafft, mein Kind zu retten. Aber ich werde viele andere retten», sagte er der italienischen Zeitung «La Repubblica».