Radikaler Sparkurs: Musk setzt Staatsbediensteten Frist und droht mit Entlassung Seit Donald Trumps Amtsantritt bangen zahllose US-Beamte um ihre Jobs – oder wurden schon entlassen. Elon Musk setzt im harschen Umgang mit Behördenmitarbeitern aber noch eins obendrauf. Im Einklang mit den Anweisungen von US-Präsident Donald Trump würden alle Bundesangestellten in Kürze eine E-Mail erhalten, schreibt der Tech-Milliardär auf seiner Plattform X. 24.02.2025

Anfang 20, erfolgreich, umstritten: Eine Gruppe junger Männer krempelt für Elon Musk die US-Verwaltung um. Die Republikaner haben mit den Tech-Experten eine ultra-konservative Streitmacht für die Zukunft.

Der Kahlschlag in der US-Bürokratie unter dem Tech-Milliardär und Regierungsberater Elon Musk wird auch von einer Gruppe junger Techies vorangetrieben. Dass Elon Musk und seine Jünger Zugang zu sensiblen Regierungsdaten haben, sehen viele als unregulierte Bedrohung für die Privatsphäre amerikanischer Bürger.

Konservative Stimmen hingegen bezeichnen die Gruppe junger Ingenieure – viele von ihnen erst Anfang 20 – als einige der klügsten Köpfe, die die US-Regierung vor einer überbordenden Bürokratie bewahren können. In einer Zeit, in der es die Demokratische Partei zusehends schwer hat, junge Wähler und besonders junge Männer für sich zu begeistern, sind die «Wunderkinder» für die Republikaner eine willkommene Marketingstrategie.

Musks Jünger dürfen sich alles erlauben

«Wunderkinder» – den Begriff hat Charlie Kirk geprägt, Gründer der Gruppe Turning Point, die Wahlkampagnen für die Republikaner organisiert hat. Er bezeichnet die jungen Ingenieure zudem als «All Stars» mit IQs, die «jede Grafik zum Schmelzen» bringen könne.

«Dies ist eine Übernahme der Bundesregierung durch die Generation Z, die Millennials», sagte Kirk Anfang Februar in seinem Podcast. «Und wir dachten immer, es käme von links. Doch jetzt übernehmen die jungen Wilden das Land zum Besseren.»

Seit der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weisse Haus hat das von Musk geleitete Kostensenkungsgremium Doge stark in Bundesbehörden eingegriffen. Es reformiert die US-Verwaltung radikal und greift dabei auf sensible Steuerzahlerdaten zu. Bei vielen der Doge-Ingenieure, die in Medienberichten identifiziert wurden, besteht ein Zusammenhang zu Musks Unternehmen oder seinem langjährigen Geschäftspartner Peter Thiel, wie das Technikmagazin «Wired» berichtet.

In einer Kontroverse um rassistische Social-Media-Beiträge trat einer von ihnen zurück – und wurde dann schnell wieder angestellt. Das «Wall Street Journal» hatte den 25-jährigen Marko Elez mit einem Account in Verbindung gebracht, der Beiträge wie «Ich war rassistisch, bevor es cool war» und «Normalisiert Hass auf Inder» gepostet hatte. Kirk und andere konservative Podcaster haben die jungen Ingenieure dafür gefeiert, ihr Talent der US-Regierung zur Verfügung zu stellen.

Republikaner umgarnen unzufriedene junge Männer

Der Auftrieb für Musks Ingenieure ist auch ein Sinnbild dafür, wie es den Republikanern gelang, den Demokraten bei der Wahl im November viele jüngere Wähler wegzuschnappen.

Trumps demokratische HerausfordererIn Kamala Harris siegte bei den Wählern unter 30 Jahren nur knapp. Fast die Hälfte stimmte für Trump. Bei der vorangegangenen Wahl im Jahr 2020 hatte der Demokrat Joe Biden noch sechs von zehn Wählern aus dieser Altersgruppe für sich gewinnen können. Auch andere Altersgruppen bewegten sich im vergangenen Jahr auf Trump zu, doch nirgends war die Wechselbereitschaft so gross wie unter den Jungen.

Alex Dwyer interpretiert den Erfolg der jungen Doge-Crew als Zeichen eines tiefgreifenden Wandels. Der 28-jährige Vorsitzende der Kansas Federation of Young Republicans hatte lange das Gefühl, dass junge Menschen in Arbeitswelt und Regierung übersehen werden. Doge zeige nun, «dass unsere Talente und Fähigkeiten endlich finanziell als wertvoll erkannt werden». Die Partei sei «endlich aufgewacht». Wer für die Jugend attraktiv sein wolle, müsse sie auch beteiligen.

Trumps Wahlkampf habe sich besonders an junge Männer wie Dwyer gerichtet. Es sind Männer, die sich um die Wirtschaft sorgen und sich von der wachsenden Beteiligung von Frauen an der Politik und sogenannten «Kulturkriegen» benachteiligt fühlen, sagte Melissa Deckman. Sie ist Geschäftsführerin des Public Religion Research Institute und Autorin des Buchs «The Politics of Gen Z: How the Youngest Voters Will Shape Our Democracy» (etwa: Die Politik der Generation Z: Wie die jüngsten Wähler unsere Demokratie prägen werden).

Indem sie sich auf alternative Medien wie rechtslastige Podcasts und Social-Media-Seiten konzentrierte, holte die Trump-Regierung junge Männer dort ab, wo sie unterwegs waren. Das Feiern von Doge in sozialen Medien und Podcasts setze diese Strategie fort, indem die Botschaft wiederholt werde, dass junge Männer Priorität hätten.

Demokraten unter Druck

Historisch würden die Republikaner als die Partei der «alten weissen Männer» betrachtet, die den Staffelstab nicht weitergäben. Doch plötzlich gebe es einen Kulturwandel, bei dem die Beiträge junger Menschen hervorgehoben würden, sagte Deckman. Wenn es darum gehe, die Fackel weiterzureichen, seien die Demokraten in der jüngeren Zeit dagegen «nicht sehr erfolgreich» gewesen. Davon hätten die jungen Menschen die Nase voll.

John Della Volpe, Direktor für den Bereich Wahlen am Harvard Kennedy School Institute of Politics, sagte, auch die Demokraten hätten viele junge Menschen in verantwortungsvollen Jobs. «Sie sind nur nicht so gut darin, uns davon wissen zu lassen.» Zu beobachten, wie die Doge-Ingenieure echten Einfluss nähmen, könne ein wichtiges Signal für junge Menschen sein, das es den Demokraten weiter erschweren könne, eine jüngere Generation anzuziehen.

Basil Smikle, ein Politikstratege der Demokraten und Professor der Columbia University, sagte, viele benachteiligte junge Männer sähen in Doge womöglich den Beweis, dass sie Macht haben könnten. Er appellierte an die Spitzen der eigenen Partei, den Weg für junge Menschen frei zu machen und für mehr Vielfalt zu sorgen. «Wenn Ihr das nicht tut, werden die Republikaner wieder auf dasselbe Spielbuch zurückgreifen und uns jedes Mal schlagen.»