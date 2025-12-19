  1. Privatkunden
Schwieriger Opferschutz Trumps Beamten schwärzen unter Hochdruck Epstein-Akten

Stefan Michel

19.12.2025

Der Bruder des Epstein-Opfers Virginia Giuffre fordert die Freigabe der Akten. Einen Tag später stimmt der Kongress der Veröffentlichung zu. Am 19. Dezember läuft die Frist dafür ab.
Der Bruder des Epstein-Opfers Virginia Giuffre fordert die Freigabe der Akten. Einen Tag später stimmt der Kongress der Veröffentlichung zu. Am 19. Dezember läuft die Frist dafür ab.
KEYSTONE

Am Freitag muss das Justizministerium die noch nicht veröffentlichten Epstein-Aktten freigeben. Der Schutz der Opfer macht die Schwärzung Zehntausender Dokumente nötig. Fachleute arbeiten unter Hochdruck.

Stefan Michel

19.12.2025, 12:19

19.12.2025, 12:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bis spätestens 19. Dezember müssen Zehntausende Epstein-Dokumente veröffentlicht werden, was wegen nötiger Schwärzungen ein enormer Zeitdruck für die Behörden ist.
  • Insider warnen vor Fehlern bei der Bearbeitung: Unklare Richtlinien, Duplikate und Personalmangel könnten zu Über- oder Unterzensierung führen.
  • Auch Opfer zeigen sich besorgt, da unklar ist, welche sensiblen Informationen veröffentlicht werden und emotionale Belastungen befürchtet werden.
Mehr anzeigen

Die Freigabe der Epstein-Akten ist auch ein Rennen gegen die Zeit. Zehntausende Dokumente müssen überprüft und geschwärzt werden. Dies, um die Opfer und die Privatsphäre von Dritten zu schützen.

Am 19. November trat der Epstein Files Transparency Act in Kraft. Spätestens 30 Tage später müssen alle nicht unter Geheimhaltung stehenden Dokumente freigegeben werden, so steht es im Erlass. 

Seit der Woche vor Thanksgiving, das dieses Jahr auf den 27. November fiel, müssen nun Anwälte und weitere Sachverständige jedes einzelne Dokument prüfen und kritische Stellen abdecken. Mehr als 1000 Dokumente haben einzelne Personen zu bearbeiten, schreibt «CNN» unter Berufung auf mit der Sache vertraute Quellen.

Archiv des toten Sexualstraftäters. Neue Epstein-Fotos zeigen ominösen Chat – «Vielleicht ist jemand Gutes für J dabei?»

Archiv des toten SexualstraftätersNeue Epstein-Fotos zeigen ominösen Chat – «Vielleicht ist jemand Gutes für J dabei?»

Insider: Fehler beim Schwärzen sind programmiert

Spezialist*innen der Spionageabwehr würden von ihrer eigentlichen Aufgabe abgezogen, um bei der Redaktion der Epstein-Akten mitzuhelfen, so der Bericht weiter. Es habe aber Anwält*innen gegeben, die sich geweigert hätten, diese Aufgabe zu übernehmen. Aus welchen Gründen, steht im Bericht nicht und ebenso wenig, wie das Justizministerium mit dieser Befehlsverweigerung umgeht.

Unter den Mitarbeitenden und Beauftragten des Justizministeriums mache sich zudem Frustration breit. Die Richtlinien seien unklar, wie sie möglichst viel Information öffentlich zugänglich machen könnten, ohne Persönlichkeitsrechte der Opfer und Dritter oder weitere Gesetze zu verletzen.

Aufgetauchte E-Mails zeigen. Jeffrey Epstein liess sich junge Frau aus der Schweiz einfliegen

Aufgetauchte E-Mails zeigenJeffrey Epstein liess sich junge Frau aus der Schweiz einfliegen

So gehen mehrere davon aus, dass dabei Fehler passieren werden. Auf Rechtsdokumente spezialisierte Mitarbeitende des Justizministeriums bereiten sich laut CNN bereits auf Kritik daran vor dass zu viel geschwärzt worden sei, also weiterhin Informationen zurückgehalten würden. Zugleich gehen diese Experten davon aus, dass Textstellen öffentlich werden, bei denen dies nicht hätte geschehen dürfen. 

Ein weiteres Problem seien Duplikate, da Akten verschiedener Bundesstellen zusammengezogen worden seien, die teilweise die gleichen Dokumente besässen. So lasse sich kaum vermeiden, dass eine Stelle in einer Kopie eines Dokuments geschwärzt sei, in einer anderen hingegen nicht. Abgesehen davon vergrössern die Duplikate den Berg an Papieren, die die Zuständigen bearbeiten müssen.

USA unter Donald Trump. Armee: Tote bei Angriff auf «Drogenterroristen» im Pazifik +++ Regierung geht gegen Geschlechtsanpassungen vor

USA unter Donald TrumpArmee: Tote bei Angriff auf «Drogenterroristen» im Pazifik +++ Regierung geht gegen Geschlechtsanpassungen vor

Auch Epstein-Opfer sind beunruhigt

Die Freigabe der Dokumente beunruhigt auch Epsteins Opfer – so sehr sich viele eine lückenlose Aufklärung wünschen. Sie würden vom Justizministerium im Ungewissen gelassen, welche Informationen veröffentlicht werden, berichtete «CNN» vor wenigen Tagen. Schmerzhafte Erinnerungen, die wach werden, sind das Eine. Details, die publik werden, von denen sie gehofft hatten, dass dies nie geschehen würde, das andere.

Einen genauen Zeitpunkt, wann die verbleibenden Epstein-Files freigegeben werden, gibt es nicht. Sicher ist nur, dass dies vor Mitternacht des 19. Dezember passieren muss. In der Schweiz wird es bereits 5 Uhr am 20. Dezember sein, wenn in Washington DC die Frist endgültig abgelaufen ist.

