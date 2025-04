Mann sitzt 13 Jahre unschuldig im Gefängnis – jetzt soll er für Kost und Logis bezahlen

Manfred Genditzki (l) sitzt vor Prozessbeginn im Wiederaufnahmeverfahren im Gerichtssaal. Bild: Sven Hoppe/dpa

Mehr als 13 Jahre sass Manfred Genditzki für den sogenannten Badewannenmord unschuldig in einem deutschen Gefängnis. Trotzdem soll das Justizopfer für Kost und Logis zahlen.

13 Jahre hat Manfred Genditzki unschuldig im Gefängnis gesessen. Er war wegen des Badewannenmordes in ganz Deutschland bekannt geworden. So soll er eine ältere Frau in ihrer Badewanne ertränkt haben.

Der neu aufgerollte Fall brachte dann jedoch eindeutig die Unschuld des Verurteilten ans Licht, selbst die Staatsanwaltschaft forderte einen Freispruch. «Ich werde keine Freudensprünge machen», sagte Genditzki nach seinem Freispruch.

«Der fatale Schuldspruch im Strafprozess um den sogenannten Badewannen-Mordfall war einer der grössten Justizfehler in der Geschichte der bayerischen Justiz», sagte der rechtspolitische Sprecher der Grünenfraktion, Toni Schuberl, gegenüber dem «Spiegel».

50‘000 Euro für Kost und Logis

Genditzki sass also 13 Jahre unschuldig im Gefängnis. Doch damit nicht genug: Jetzt will das Justizministerium dem Freigesprochenen auch noch 50‘000 Euro (ca. 47'000 Franken) von der Entschädigung abziehen – für Kost und Logis im Gefängnis.

Dass in solchen Fällen Kost und Logis von Entschädigungen abgezogen werden, ist in Deutschland wohl bundesweit einheitlich geregelt. Doch in diesem Fall gibt es jetzt wohl eine positive Nachricht: Der Justizausschuss des bayerischen Landtags hat entschieden, dass dem Justizopfer die Rechnung erlassen werden soll.