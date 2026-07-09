Ein mutmasslicher Alkoholexzess einer Flugzeugbesatzung hat bei British Airways für einen kostspieligen Zwischenfall gesorgt. Weil mehrere Crew-Mitglieder ihre Einsatzfähigkeit verloren haben sollen, wurde ein Flug von Barbados nach London annulliert 336 Passagiere mussten zurück ins Hotel.

Von Barbados nach London Kabinencrew war zu betrunken – British-Airways-Flug musste annulliert werden

Darum geht’s British Airways musste einen Flug von Barbados nach London absagen, weil mehrere Crew-Mitglieder nach einem Ausgang mutmasslich zu betrunken zum Fliegen waren.

336 Passagiere strandeten auf Barbados. Die Airline organisierte Hotelzimmer, der Ausfall dürfte über 100'000 Pfund gekostet haben.

British Airways suspendierte mehrere Crew-Mitglieder und leitete eine Untersuchung ein. Zusammenfassung erstellt mit

Für 336 Passagiere endete die Rückreise von Barbados nach London mit einer unerwarteten Zwangspause. British Airways musste einen Flug kurzfristig absagen, weil mehrere Mitglieder der Crew nach einem nächtlichen Ausgang zu betrunken gewesen sein sollen, um den Flug durchzuführen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 5. Juli, in Bridgetown, der Hauptstadt von Barbados, wie das Aviatikportal «aero telegraph» berichtet. Wie unter anderem der «Telegraph» berichtet, soll eine Stewardess in der Hotelbar erbrochen haben. Ein Flugbegleiter sei zudem zusammengebrochen und habe in sein Zimmer begleitet werden müssen.

Kein Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit

Laut den Unternehmensrichtlinien dürfen Crew-Mitglieder in der Öffentlichkeit keinen Alkohol konsumieren, solange sie als Mitarbeitende der Airline erkennbar sind. Die Gruppe soll andere Hotelgäste so stark gestört haben, dass diese begannen, die Szene zu filmen. Daraufhin soll eines der Crew-Mitglieder gerufen haben: «Wir sind die Crew von British Airways, na und?»

Weil die Besatzung nicht mehr flugtauglich war, musste British Airways den Flug BA254 von Bridgetown nach London-Heathrow streichen. Die Airline organisierte für die 336 gestrandeten Passagiere Hotelzimmer. Laut Zahlen von Eurocontrol dürfte die Annullierung des Flugs Kosten von mehr als 100'000 Pfund verursacht haben.

Crew-Mitglieder suspendiert

British Airways hat mehrere Crew-Mitglieder bis zum Abschluss der Untersuchung suspendiert. «Wir erwarten von unserer Besatzung höchste Standards und untersuchen diesen Vorfall mit Hochdruck», sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft.

Der Vorfall passt zu einer OECD-Studie, wonach Grossbritannien beim sogenannten Rauschtrinken einen Spitzenplatz belegt. Rund 35 Prozent der britischen Erwachsenen trinken demnach mindestens einmal pro Monat exzessiv Alkohol. Britische Frauen teilen sich dabei weltweit den Spitzenplatz mit Dänemark.