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Hunderte Flüge betroffen Kabinenpersonal streikt bei der Lufthansa

SDA

10.4.2026 - 00:20

Mehr als 20'000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa sind aufgerufen, bis am Freitag um 22.00 Uhr nicht zu arbeiten. Hunderte Flüge wurden schon vorab gestrichen. (Archivbild)
Mehr als 20'000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa sind aufgerufen, bis am Freitag um 22.00 Uhr nicht zu arbeiten. Hunderte Flüge wurden schon vorab gestrichen. (Archivbild)
Keystone

Um Mitternacht hat der Streik des Kabinenpersonals bei der Lufthansa begonnen. Das bestätigte eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo in der Nacht.

Keystone-SDA

10.04.2026, 00:20

10.04.2026, 07:57

Die rund 20'000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind aufgerufen, bis am Freitag um 22.00 Uhr die Arbeit ruhen zu lassen. Es ist nach zwei Runden mit Pilotenstreiks bereits der dritte grosse Ausstand in diesem Jahr bei Deutschlands grösster Fluggesellschaft.

Lufthansa hat zwar Gegenmassnahmen angekündigt, gleichzeitig aber bereits im Vorfeld Hunderte Flüge gestrichen. Neben der Kernmarke wird auch die Regionaltochter Lufthansa Cityline bestreikt.

Die Fluggesellschaft Swiss will wegen des Streiks auf Flügen nach Frankfurt und München grössere Flugzeuge einsetzen, wie sie am Donnerstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. So könnten wohl einige Passagiere trotzdem noch an ihr Ziel kommen.

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