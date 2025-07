Putin-Verbündeter Kadyrow wird bewusstlos aus Wasser gezogen

Ramsan Kadyrow ist einer der engsten Gefolgsleute des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Archivbild: Musa Sadulayev/AP/dpa

Berichten zufolge verlor der tschetschenische Anführer Ramsan Kadyrow während den Ferien in der Türkei das Bewusstsein beim Schwimmen. Der Putin-Verbündete wurde ins Spital gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ramsan Kadyrow wurde während den Ferien in der Türkei beim Schwimmen ohnmächtig und musste ins Spital gebracht werden.

Der Vorfall verstärkt Spekulationen über den seit Jahren diskutierten schlechten Gesundheitszustand des tschetschenischen Machthabers.

Kadyrow ist ein enger Verbündeter Putins und hatte im Mai um seine Entlassung gebeten. Mehr anzeigen

Ramsan Kadyrow, der Machthaber Tschetscheniens, erlebte während den Ferien in der türkischen Küstenstadt Bodrum einen dramatischen Vorfall. «N-TV» berichtet unter Berufung auf türkische Medien, dass Kadyrow in der Nähe eines Fünf-Sterne-Hotels beim Schwimmen plötzlich ohnmächtig wurde.

Augenzeugen zufolge habe er im Wasser nach Luft zu schnappen und um sich zu schlagen begonnen, bevor er unterging.

Es bleibt unklar, ob sich der Vorfall im offenen Meer oder in einem Hotelpool ereignete. Berichten zufolge wurde ein Krankenwagen gerufen, nachdem entweder das Hotelpersonal oder die Küstenwache alarmiert worden war.

Der 48-Jährige erhielt Erste Hilfe und wurde in ein Spital gebracht, wo sein Zustand als stabil beschrieben wird.

Spekulationen über Gesundheitszustand

Das russische Exil-Portal «Meduza» berichtete, dass eine «Autokolonne des tschetschenischen Führers», darunter Polizeifahrzeuge und ein Krankenwagen, vor einem Spital in Bodrum gesichtet wurde. Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am Donnerstag, während Kadyrow sich in den Privatferien befand.

Spekulationen über Kadyrows Gesundheitszustand kursieren schon länger. Der enge Verbündete von Russlands Präsidenten Wladimir Putin soll schwer krank sein. Bereits 2019 berichtete die russische Zeitung «Nowaja Gaseta», dass Kadyrow unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei.

Im Mai hatte Kadyrow Putin um seine Entlassung gebeten. Seit 2007 regiert er Tschetschenien mit harter Hand, ohne dass russische Behörden gegen die von Bürgerrechtlern erhobenen Vorwürfe wie Mord und Folter ermittelt haben.