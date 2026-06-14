Käfigkampf vor dem Weissen Haus statt Geburtstagskuchen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trump feiert 80. Geburtstag Käfigkampf vor dem Weissen Haus statt Geburtstagskuchen

SDA

14.6.2026 - 19:28

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery
Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. US-Präsident Trump feiert an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag. (Archivbild)

US-Präsident Trump feiert an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag. (Archivbild)

Bild: dpa

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. An seinem 79. Geburtstag verfolgte Trump eine Militärparade in Washington. (Archivbild)

An seinem 79. Geburtstag verfolgte Trump eine Militärparade in Washington. (Archivbild)

Bild: dpa

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. UFC-Boss Dana White (l.) ist ein glühender Anhänger des US-Präsidenten. (Archivbild)

UFC-Boss Dana White (l.) ist ein glühender Anhänger des US-Präsidenten. (Archivbild)

Bild: dpa

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. Eine riesige Kampfarena wurde auf dem Gelände des Weissen Hauses errichtet. (Archivbild)

Eine riesige Kampfarena wurde auf dem Gelände des Weissen Hauses errichtet. (Archivbild)

Bild: dpa

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. US-Präsident Donald Trump (Hintergrund Mitte), Elon Musk (r.) und sein Sohn X Æ A-Xii besuchen einen Mixed Martial Arts-Kampf bei UFC 314 Ultimate Fighting Championship in Miami. (Archiv)

US-Präsident Donald Trump (Hintergrund Mitte), Elon Musk (r.) und sein Sohn X Æ A-Xii besuchen einen Mixed Martial Arts-Kampf bei UFC 314 Ultimate Fighting Championship in Miami. (Archiv)

Bild: dpa

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery
Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. US-Präsident Trump feiert an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag. (Archivbild)

US-Präsident Trump feiert an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag. (Archivbild)

Bild: dpa

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. An seinem 79. Geburtstag verfolgte Trump eine Militärparade in Washington. (Archivbild)

An seinem 79. Geburtstag verfolgte Trump eine Militärparade in Washington. (Archivbild)

Bild: dpa

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. UFC-Boss Dana White (l.) ist ein glühender Anhänger des US-Präsidenten. (Archivbild)

UFC-Boss Dana White (l.) ist ein glühender Anhänger des US-Präsidenten. (Archivbild)

Bild: dpa

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. Eine riesige Kampfarena wurde auf dem Gelände des Weissen Hauses errichtet. (Archivbild)

Eine riesige Kampfarena wurde auf dem Gelände des Weissen Hauses errichtet. (Archivbild)

Bild: dpa

Käfigkampf vor dem Weissen Haus – Trump feiert 80. Geburtstag – Gallery. US-Präsident Donald Trump (Hintergrund Mitte), Elon Musk (r.) und sein Sohn X Æ A-Xii besuchen einen Mixed Martial Arts-Kampf bei UFC 314 Ultimate Fighting Championship in Miami. (Archiv)

US-Präsident Donald Trump (Hintergrund Mitte), Elon Musk (r.) und sein Sohn X Æ A-Xii besuchen einen Mixed Martial Arts-Kampf bei UFC 314 Ultimate Fighting Championship in Miami. (Archiv)

Bild: dpa

Zu seinem 80. Geburtstag lässt Donald Trump vor dem Weissen Haus ein spektakuläres UFC-Event austragen. Während Tausende Fans auf blutige Duelle und eine gigantische Arena blicken, warnen Kritiker vor einer Inszenierung von Macht, Kommerz und Personenkult.

Keystone-SDA

14.06.2026, 19:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Donald Trump verfolgt an seinem 80. Geburtstag UFC-Käfigkämpfe in einer eigens errichteten Arena vor dem Weissen Haus.
  • Fans feiern das Spektakel, Kritiker sehen darin eine fragwürdige Vermischung von Politik, Geschäft und Unterhaltung.
  • Parallel mobilisieren Gegner des Präsidenten zu landesweiten Protestaktionen und Gegenveranstaltungen.
Mehr anzeigen

US-Präsident Donald Trump wird heute 80 Jahre alt und will an seinem Geburtstag ein umstrittenes Kampfsportspektakel direkt vor dem Weissen Haus verfolgen. In einer Arena auf dem Südrasen seines Amtssitzes sollen ab 20.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MESZ am Montag) martialische Käfigkämpfe der Profiliga Ultimate Fighting Championship (UFC) ausgetragen werden. Kritiker versuchten das Event mit einer Klage zu verhindern, hatten damit aber keinen Erfolg.

Schon im Jahr zuvor, an Trumps 79. Geburtstag, hatte in der Hauptstadt eine Grossveranstaltung stattgefunden, die auf reichlich Kritik stiess: Vor den Augen des Präsidenten wurde eine Militärparade zelebriert – mit schweren Panzern, Fallschirmspringern und Helikoptern. Offizieller Anlass war damals ein Festakt zum 250. Gründungsjubiläum des US-Heeres. Für viele im Land wirkte die Inszenierung jedoch eher wie ein persönliches Geschenk für den Präsidenten. Ein Eindruck, der nun erneut aufkommt.

Auch beim Kampfspektakel in diesem Jahr ist der offizielle Anlass nicht Trumps Geburtstag. Stattdessen werden als Begründung die Feierlichkeiten rund um den 250. Unabhängigkeitstag der USA angeführt. Der ist allerdings auf den 4. Juli datiert.

Was es mit den Käfigkämpfen auf sich hat

Ausgerichtet werden sie von der UFC, einer Kampfsportliga für Mixed Martial Arts (MMA). Dabei kommen Techniken aus verschiedenen Disziplinen wie dem Boxen, Ringen, Kickboxen sowie Karate und Jiu-Jitsu zum Einsatz. Anders als etwa beim Wrestling sind die Kämpfe nicht gestellt. Ganz im Gegenteil: Nicht selten wird Blut vergossen, Knochen brechen oder Kombattanten werden von ihren Gegnern bewusstlos geprügelt. Gegenseitige Provokationen und Demütigungen der Kämpfer im Ring und auf Pressekonferenzen sind üblich.

In Deutschland galten die Events zu Beginn des Jahrtausends als Schmuddelsport, es gab sogar ein TV-Verbot für die Kämpfe. Inzwischen ist MMA aber massentauglicher geworden. Der Kampfsport ist in den USA populär – vor allem unter Männern.

Auch Trump sass schon mehrfach als Zuschauer im Publikum. Er gilt als Fan des Kampfsports – und als Freund von UFC-Boss Dana White, der ihn im Wahlkampf unterstützte.

Wie das Event Washington verändert

Dass sich ein Grossevent vor dem Machtzentrum der US-Regierung anbahnt, ist in Washington kaum zu übersehen. Schon Wochen bevor dort Topstars der Kampfsport-Szene die ersten Schläge austauschen, begann auf dem Gelände des Weissen Hauses der Bau einer riesigen Arena. Die achteckige, käfigartige Konstruktion ist umgeben von Tribünen für mehr als 4.000 Zuschauer – und überspannt von einer gewaltigen Kuppelkonstruktion namens «The Claw» (die Kralle), die sogar das Weisse Haus klein wirken lässt.

Teile eines Oktagons der Ultimate Fighting Championship (UFC) ragen auf der South Lawn des Weissen Hauses in Washington, D.C., USA, am 5. Juni 2026 empor. 
Teile eines Oktagons der Ultimate Fighting Championship (UFC) ragen auf der South Lawn des Weissen Hauses in Washington, D.C., USA, am 5. Juni 2026 empor. 
KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Im nahegelegenen Ellipse-Park findet zudem ein Fan-Fest statt. Am Samstag ging es los – zur Übertragung des Kampfevents am Sonntag werden dort mehr als 120'000 Schaulustige erwartet. Strassen rings herum sind wegen der Sicherheitsvorkehrungen grossflächig abgesperrt.

Was an dem Spektakel kritisiert wird

Einige Kritiker reichten Klage gegen das Event vor Gericht ein. Sie werfen Trump vor, UFC-Boss White und dessen Unternehmen Zugang zum Weissen Haus zu gewähren, «um ein privates, gewinnorientiertes Sportevent zu veranstalten – mit all den Werbe- und Branding-Möglichkeiten, die ein solcher Zugang mit sich bringt». Das Gericht wies die Klage jedoch ab – unter anderem mit der Begründung, dass die Einwände zu spät eingebracht worden seien.

Präsident Donald Trump unterhält sich mit UFC-CEO Dana White bei der Mixed-Martial-Arts-Veranstaltung UFC 309 am Samstag, dem 16. November 2024, in New York.
Präsident Donald Trump unterhält sich mit UFC-CEO Dana White bei der Mixed-Martial-Arts-Veranstaltung UFC 309 am Samstag, dem 16. November 2024, in New York.
KEYSTONE/AP Photo/Adam Hunger

Kritisch gesehen wird zudem, dass Trump Ende März in den Besitz von Aktien des UFC-Mutterkonzerns TKO im Wert von bis zu 50'000 Dollar gelangte. Das geht aus veröffentlichten Transaktionen des Präsidenten hervor. Gegnern des Events stösst auch übel auf, dass das Kampfsportspektakel auf Paramount+ übertragen wird. Ihr Vorwurf: Es werde dafür genutzt, dem Streaminganbieter neue Abos zu bescheren. Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer Trumps bekannt ist.

Auch sein Sohn mischt mit. So verdienen Wettbüros Millionen mit Trumps Unberechenbarkeit

Auch sein Sohn mischt mitSo verdienen Wettbüros Millionen mit Trumps Unberechenbarkeit

Welche Proteste geplant sind

An den Protesten gegen das UFC-Spektakel beteiligt sich auch die Bewegung «No Kings» ("Keine Könige"), die sich in den USA mit der Organisation von Massendemonstrationen gegen Trumps Politik einen Namen machte. Millionen Menschen folgten ihrem Aufruf zu Protesten an Trumps Geburtstag vor genau einem Jahr.

Auch in diesem Jahr rufen die Organisatoren landesweit zu Veranstaltungen auf, die etwa zeitgleich zum Beginn des Kampfspektakels geplant sind – wenn auch nicht als klassische Strassendemonstrationen. Wer das Prügel-Event ablehnt, soll vielmehr bei sogenannten Watch Parties mitmachen und sich in privaten Wohnzimmern, Gemeinschaftszentren oder Geschäften ein Konzert in New York anschauen, «während der Präsident versucht, das Land mit seinem UFC-Käfigkampf-Spektakel abzulenken», wie es in einer Mitteilung heisst.

An dem Konzert wollen nach Angaben des Veranstalters «Committee for the First Amendment» Stars wie die Schauspielerinnen Jane Fonda, Bette Midler und Julia Roberts sowie die Musiker Rufus Wainwright und Patti Smith teilnehmen. Die Aktion soll den ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung würdigen, der unter anderem Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit garantiert – also Grundrechte, die Kritiker Trumps in diesen Zeiten durch autokratische Tendenzen gefährdet sehen.

Trump und Musk besuchen Kampfsport-Spektakel im Madison Square Garden

Trump und Musk besuchen Kampfsport-Spektakel im Madison Square Garden

Der US-Wahlkampf ist vorbei. Nun will Donald Trump offenbar anderen beim Kämpfen zuschauen. Der designierte US-Präsident wurde beim Kampf der «Ultimate Fighting Championship» in New York von Musk und anderen Unterstützern begleitet.

18.11.2024

Mehr zum Thema

Zum 80. Geburtstag. Sohn von Einwanderern: Das ist Donald Trumps Familie

Zum 80. GeburtstagSohn von Einwanderern: Das ist Donald Trumps Familie

Vom Playboy zum Präsidenten. Trump wird 80 – ein Leben zwischen Millionen, Macht und Medienrummel

Vom Playboy zum PräsidentenTrump wird 80 – ein Leben zwischen Millionen, Macht und Medienrummel

Keine offiziellen Posten. Von Kai bis Kimberly: Das ist der Trump-Clan – und er hat Einfluss

Keine offiziellen PostenVon Kai bis Kimberly: Das ist der Trump-Clan – und er hat Einfluss

Meistgelesen

So hat deine Gemeinde abgestimmt
Jetzt rechnet Mitte-Bürgin mit der SVP ab und sagt, was folgen muss
«Ich hoffe, dass mein Sohn und ich wieder zueinanderfinden»
Drei Faktoren entscheiden die Abstimmung – einer wird für die SVP zum Bumerang
Käfigkampf vor dem Weissen Haus statt Geburtstagskuchen