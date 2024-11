Braut lädt 75 Gäste zur Hochzeit ein, fünf tauchen auf

#fyp #whereisthelove ♬ original sound - Sara Lones @kalina_marie_23 This is our entrance to our Masqurade ball. The Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY about for the last 10 months. The same ball that I not only digitally invited over 75 people to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? As you see in the video, we enter the venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. My husband and I finally showed up at 2oclock, to 5 people. In a venue planned for 40. I dreamed that I would walk in to a bunch of people cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue being almost completely empty. All the wasted food and drinks. All the empty tables and chairs. Every moment of my reception changed to adapt. Did we still make the most of it?? You bet your SWEET @$$ we did. But did this video just take all the good moments and shoot them out of the water for a second, F$&K yea it did 😔 It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Why couldn’t we matter enough for people to show up? I still have “friends” that haven’t even messaged me to congratulate me or tell me why they didn’t come. It truly makes me sick. I honestly can’t wrap my head around this yet. But all I know is, I have my man. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful ❤️ #FAIL

Eigentlich hatte sie 75 Personen eingeladen, aufgetaucht zur Hochzeitsfeier sind am Ende nur fünf. Auf TikTok macht die enttäuschte Kalina Marie ihrem Frust Luft. Warum niemand kam, weiss die Braut nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kalina Marie und ihr Mann Shane erlebten an ihrem Hochzeitstag eine herbe Enttäuschung, als von 75 geladenen Gästen nur fünf erschienen.

Auf TikTok geht die junge Frau aus dem US-Bundesstaat Oregon mit ihrer Geschichte viral.

Für Kalina Marie bleibt unklar, warum die Gäste fernblieben. Kaum jemand habe sich entschuldigt oder ihr eine Erklärung abgegeben.

Kalina Marie betont, dass sie dankbar für ihre Familie und die Unterstützung aus der TikTok-Community ist. Mehr anzeigen

«POV: Du hast die schönste Ankunft geplant. Nur, um die Türen zu einem leeren Veranstaltungsort zu öffnen.» Diesen Horror erlebten Kalina Marie und ihr Mann Shane auf deren Hochzeit.

Neun Jahre sind die beiden ein Paar, verlobt seit Weihnachten 2019. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten sich Kalina Marie und Shane etwas bis zum grossen Tag gedulden. Im Januar dieses Jahres war es dann so weit, das Paar gab das Datum für ihre Hochzeitsfeier im Oktober bekannt.

Zehn Monate lang freute sich die junge Frau aus dem US-Bundesstaat Oregon auf ihren grossen Moment. Über 75 Personen waren eingeladen, 40 hatten zugesagt, alles war geplant, dekoriert, vorbereitet. Am Ende tauchten aber nur fünf Personen auf, wie die Braut in einem Video auf TikTok enttäuscht mitteilt. Der Clip wurde bisher mehr als achteinhalb Millionen Mal angeschaut.

Im Video geht die Tür zum Veranstaltungsort auf, der mit Lichterketten, Laternen und Ballons geschmückt ist, das Brautpaar betritt zum Song «When I Look at You» von Miley Cyrus den Raum zusammen mit dem gemeinsamen Sohn – doch anstelle einer jubelnden Menge erwartet Kalina Marie und Shane ein fast leerer Raum.

Ein Schock für das Brautpaar. Kalina Marie schreibt, sie habe sich «zusammenreissen» müssen, um zu lächeln, als ihr bewusst wurde, was ihnen gerade widerfuhr. Auf TikTok schreibt sie: «All das verschwendete Essen und die Getränke. All die leeren Tische und Stühle.»

Auf der Einladung sei 13 Uhr gestanden. Um 13.15 Uhr habe ihr ihre Mutter noch eine Nachricht geschrieben, dass niemand da sei. Ihr Mann und Kalina Marie hätten dann entschieden, den Leuten noch etwas mehr Zeit zu geben und tauchten um 14 Uhr auf. Doch am Ende hätten nur fünf Personen auf das Paar gewartet. «In einem Veranstaltungsort, der für 40 gedacht war.»

Enttäuschte Braut fragt sich: «Warum? Was haben wir getan?»

Kalina Maries Follower*innen können nicht fassen, was der jungen Frau passiert ist. Die Anteilnahme ist gross und es wurde über 17'000-mal kommentiert. «Das tut mir im Herzen weh für dich», schreibt eine Userin. Und jemand anderes schlägt vor: «Lass uns das wiederholen. Dieses Mal ladet mich und den Rest von uns ein. Wir werden auftauchen. Ich liebe dich, Hübsche, und herzlichen Glückwunsch!!»

Auf TikTok erzählt Kalina Marie, wie sehr sie das Ganze traurig macht. Auch Tage nach der Hochzeit kann sie immer noch nicht verstehen, warum niemand aufgetaucht ist. «Die grösste Frage ist: ‹Warum?› Und ich weiss es nicht.»

Nachrichten mit Erklärungen und Entschuldigungen habe sie nicht wirklich bekommen. Sie fragt sich: «Warum? Was haben wir getan? Bin ich so ein schlechter Mensch? Was hat mein Mann getan, um das alles zu verdienen? Warum waren wir nicht wichtig genug, damit die Leute kommen?» Das Paar müsse jetzt mit der Trauer klarkommen, viele Leute aus ihrem Leben zu löschen.

Eigentlich hatte Kalina Marie wie jedes Mädchen davon geträumt, vor einer Menschengruppe unter Jubel den Raum zu betreten. Doch am Ende hätten sie eben «das Beste aus dem Abend gemacht». Die enttäuschte Braut meint: «Ich weiss, ich habe meinen Mann. Mein Baby. Und eine Familie, die auftaucht, wenn ich sie brauche. Und dafür bin ich dankbar.»

