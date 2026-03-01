  1. Privatkunden
Bedrohung der Strasse von Hormus EU-Marineoperation «Aspides» wird verstärkt

SDA

1.3.2026 - 21:24

Die Fregatte «Hessen» war im Rahmen von EUNAVFOR (European Naval Force) Aspides im Roten Meer im Einsatz. (Archivbild)
Die Fregatte «Hessen» war im Rahmen von EUNAVFOR (European Naval Force) Aspides im Roten Meer im Einsatz. (Archivbild)
Bild: sda

Die EU-Marineoperation «Aspides» schützt europäische und internationale Handelsschiffe in der Strasse von Hormus. Jetzt sollen zusätzliche Schiffe für eine grössere Sicherheit sorgen.

Keystone-SDA

01.03.2026, 21:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die EU schützt die Schiffe in der Strasse von Hormus durch die Marineoperation «Aspides».
  • Wegen der Bedrohung durch Raketenangriffe gibt es einen starken Anstieg von Schutzanfragen.
  • Jetzt sollen mehr EU-Marineschiffe für eine grössere Sicherheit sorgen.
Mehr anzeigen

Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hat ein Ende der Bedrohung durch den Iran für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus gefordert und dabei eine Verstärkung der EU-Marineoperation «Aspides» angekündigt. Es werde ein starker Anstieg von Schutzanfragen registriert, sagte sie nach einer virtuellen Sitzung der EU-Aussenminister: «Wir werden sie mit zusätzlichen Schiffen verstärken, um die maritime Sicherheit in der Region zu erhöhen.»

Kallas bezeichnete die Bedrohung der durchfahrenden Schiffe als «rücksichtslos» und forderte, dass diese aufhören müssten. «Der gesamte Nahe Osten droht durch einen langwierigen Krieg zu verlieren», warnte sie. Die Strasse von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman gilt als eine der weltweit wichtigsten Öl-Handelsrouten. Die EU-Mission «Aspides» schützt europäische und internationale Handelsschiffe in der Region.

Iranische Gegenangriffe im Golf – Schwarze Rauchsäulen über Katar

Iranische Gegenangriffe im Golf – Schwarze Rauchsäulen über Katar

Iran hat nach internationalen Angriffen Raketen und Drohnen auch in Richtung Golfstaaten abgefeuert; über Doha wurden heftige Rauchwolken und Explosionen gemeldet.

01.03.2026

Die EU-Aussenminister forderten den Iran ausserdem auf, die Zivilbevölkerung zu schützen und das Völkerrecht uneingeschränkt zu achten. Der Iran müsse von wahllosen Militärschlägen absehen.

