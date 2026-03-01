Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas hat ein Ende der Bedrohung durch den Iran für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus gefordert und dabei eine Verstärkung der EU-Marineoperation «Aspides» angekündigt. Es werde ein starker Anstieg von Schutzanfragen registriert, sagte sie nach einer virtuellen Sitzung der EU-Aussenminister: «Wir werden sie mit zusätzlichen Schiffen verstärken, um die maritime Sicherheit in der Region zu erhöhen.»
Kallas bezeichnete die Bedrohung der durchfahrenden Schiffe als «rücksichtslos» und forderte, dass diese aufhören müssten. «Der gesamte Nahe Osten droht durch einen langwierigen Krieg zu verlieren», warnte sie. Die Strasse von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman gilt als eine der weltweit wichtigsten Öl-Handelsrouten. Die EU-Mission «Aspides» schützt europäische und internationale Handelsschiffe in der Region.
Iranische Gegenangriffe im Golf – Schwarze Rauchsäulen über Katar
Iran hat nach internationalen Angriffen Raketen und Drohnen auch in Richtung Golfstaaten abgefeuert; über Doha wurden heftige Rauchwolken und Explosionen gemeldet.
01.03.2026
Die EU-Aussenminister forderten den Iran ausserdem auf, die Zivilbevölkerung zu schützen und das Völkerrecht uneingeschränkt zu achten. Der Iran müsse von wahllosen Militärschlägen absehen.