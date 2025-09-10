Kamala Harris hat es kurz vor der US-Präsidentschaftswahl erneut auf das Cover der Modezeitschrift «Vogue» geschafft. (Archivbild) Mark Schiefelbein/AP/dpa

Kamala Harris bricht ihr Schweigen: In ihrem neuen Buch attackiert sie Joe Bidens Entscheidung, 2024 trotz Ermüdung nochmals anzutreten. Sie nennt es «Leichtsinn» – und distanziert sich so deutlicher denn je vom früheren Präsidenten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kamala Harris kritisiert in ihrem neuen Buch 107 Days erstmals offen Joe Bidens Entscheidung, 2024 nochmals zu kandidieren.

Sie beschreibt ihn als fähigen Politiker, der aber durch sein Alter sichtbar ermüdet sei, und nennt es «Leichtsinn», die Entscheidung allein ihm zu überlassen.

Die Passagen gelten als ihre bislang deutlichste Distanzierung von Biden – und als Rückblick auf die turbulente Zeit vor dessen Rückzug im Juli 2024. Mehr anzeigen

Kamala Harris rechnet in ihrem neuen Buch erstmals offen mit Joe Bidens Entscheidung ab, 2024 nochmals ins Rennen ums Weisse Haus zu steigen. Die Passagen gelten als ihre bislang deutlichste Distanzierung vom früheren Präsidenten – und werfen ein grelles Licht auf dessen sichtbar müde gewordene Kandidatur.

In einem Vorabdruck, den das Magazin «The Atlantic» veröffentlicht hat, schildert Harris, wie sie selbst mit der Frage rang, ob sie Biden von einer erneuten Kandidatur hätte abraten sollen. «Hätte ich Joe in all den Monaten wachsender Panik sagen sollen, dass er darüber nachdenken sollte, nicht zu kandidieren? Vielleicht», schreibt sie.

Besonders scharf kritisiert Harris, dass Biden die Entscheidung praktisch allein traf. «Dies war keine Wahl, die dem Ego eines Einzelnen, den Ambitionen eines Einzelnen überlassen werden sollte. Es hätte mehr als eine persönliche Entscheidung sein müssen», hält sie fest. Damit spielt sie direkt auf die hitzigen Diskussionen vor Bidens Rückzug im Juli 2024 an.

«War es Anstand, oder war es Leichtsinn? Rückblickend denke ich, es war Leichtsinn.» Kamala Harris Ehemalige US-Vizepräsidentin

Wie «The Atlantic» berichtet, schildert Harris die Monate vor Bidens Rückzug als Zeit wachsender Zweifel im engsten Kreis des Präsidenten. Biden sei zwar «ein erfahrener, kluger Politiker» geblieben, doch sein Alter habe ihn zunehmend gebremst. Mit 81 sei «Joe müde» geworden, sein Alter habe sich in körperlichen und sprachlichen Stolperern gezeigt. «Auf seinem schlechtesten Tag war er kompetenter als Donald Trump an seinem besten», hält sie dennoch fest.

Für Harris selbst war das Thema heikel. Jede Andeutung, Biden solle zurücktreten, hätte wie Eigennutz oder Illoyalität gewirkt. Im Weissen Haus habe man sich deshalb lange mit dem Satz beruhigt: «Es ist Joes und Jills Entscheidung.» Heute nennt Harris das «Recklessness» – Leichtsinn.

Die Schilderungen stammen aus Harris’ Buch 107 Days, das am 23. September bei Simon & Schuster erscheint. Darin zeichnet sie die dramatischen Wochen zwischen Bidens Rückzug und ihrem eigenen Start in den Wahlkampf nach. Harris wird danach mit dem Buch eine Tournee mit Zwischenstopps unter anderem in London machen.