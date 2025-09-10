  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auszüge aus neuem Buch Kamala Harris bricht ihr Schweigen und kritisiert Biden

Petar Marjanović

10.9.2025

Kamala Harris hat es kurz vor der US-Präsidentschaftswahl erneut auf das Cover der Modezeitschrift «Vogue» geschafft. (Archivbild)
Kamala Harris hat es kurz vor der US-Präsidentschaftswahl erneut auf das Cover der Modezeitschrift «Vogue» geschafft. (Archivbild)
Mark Schiefelbein/AP/dpa

Kamala Harris bricht ihr Schweigen: In ihrem neuen Buch attackiert sie Joe Bidens Entscheidung, 2024 trotz Ermüdung nochmals anzutreten. Sie nennt es «Leichtsinn» – und distanziert sich so deutlicher denn je vom früheren Präsidenten.

Petar Marjanović

10.09.2025, 14:02

10.09.2025, 14:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kamala Harris kritisiert in ihrem neuen Buch 107 Days erstmals offen Joe Bidens Entscheidung, 2024 nochmals zu kandidieren.
  • Sie beschreibt ihn als fähigen Politiker, der aber durch sein Alter sichtbar ermüdet sei, und nennt es «Leichtsinn», die Entscheidung allein ihm zu überlassen.
  • Die Passagen gelten als ihre bislang deutlichste Distanzierung von Biden – und als Rückblick auf die turbulente Zeit vor dessen Rückzug im Juli 2024.
Mehr anzeigen

Kamala Harris rechnet in ihrem neuen Buch erstmals offen mit Joe Bidens Entscheidung ab, 2024 nochmals ins Rennen ums Weisse Haus zu steigen. Die Passagen gelten als ihre bislang deutlichste Distanzierung vom früheren Präsidenten – und werfen ein grelles Licht auf dessen sichtbar müde gewordene Kandidatur.

In einem Vorabdruck, den das Magazin «The Atlantic» veröffentlicht hat, schildert Harris, wie sie selbst mit der Frage rang, ob sie Biden von einer erneuten Kandidatur hätte abraten sollen. «Hätte ich Joe in all den Monaten wachsender Panik sagen sollen, dass er darüber nachdenken sollte, nicht zu kandidieren? Vielleicht», schreibt sie.

Besonders scharf kritisiert Harris, dass Biden die Entscheidung praktisch allein traf. «Dies war keine Wahl, die dem Ego eines Einzelnen, den Ambitionen eines Einzelnen überlassen werden sollte. Es hätte mehr als eine persönliche Entscheidung sein müssen», hält sie fest. Damit spielt sie direkt auf die hitzigen Diskussionen vor Bidens Rückzug im Juli 2024 an.

«War es Anstand, oder war es Leichtsinn? Rückblickend denke ich, es war Leichtsinn.»

Kamala Harris

Kamala Harris

Ehemalige US-Vizepräsidentin

Wie «The Atlantic» berichtet, schildert Harris die Monate vor Bidens Rückzug als Zeit wachsender Zweifel im engsten Kreis des Präsidenten. Biden sei zwar «ein erfahrener, kluger Politiker» geblieben, doch sein Alter habe ihn zunehmend gebremst. Mit 81 sei «Joe müde» geworden, sein Alter habe sich in körperlichen und sprachlichen Stolperern gezeigt. «Auf seinem schlechtesten Tag war er kompetenter als Donald Trump an seinem besten», hält sie dennoch fest.

Für Harris selbst war das Thema heikel. Jede Andeutung, Biden solle zurücktreten, hätte wie Eigennutz oder Illoyalität gewirkt. Im Weissen Haus habe man sich deshalb lange mit dem Satz beruhigt: «Es ist Joes und Jills Entscheidung.» Heute nennt Harris das «Recklessness» – Leichtsinn.

Die Schilderungen stammen aus Harris’ Buch 107 Days, das am 23. September bei Simon & Schuster erscheint. Darin zeichnet sie die dramatischen Wochen zwischen Bidens Rückzug und ihrem eigenen Start in den Wahlkampf nach. Harris wird danach mit dem Buch eine Tournee mit Zwischenstopps unter anderem in London machen.

Rückkehr ins Weisse Haus – Trump feiert Comeback in Washington

Rückkehr ins Weisse Haus – Trump feiert Comeback in Washington

Auch im Kongress haben die Republikaner zugelegt. Den Senat haben sie gewonnen, die Chancen auf eine Mehrheit im Repräsentantenhaus stehen gut.

07.11.2024

Meistgelesen

Polen beantragt Nato-Artikel 4 – das musst du wissen
SBB-Kondukteur brutal von Passagier verprügelt
Was Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet
Kiews Armee nutzt eingekreiste Russen als Köder
Sechs jugendliche «Pädohunter» attackierten Mann brutal – verhaftet