Drohnenproduzenten aus Europa erproben ihre Erzeugnisse an der ukrainisch-russischen Front – und nutzen dies als Verkaufsargument. So wollen sie auch zivile Märkte erschliessen.

Etwa einmal im Monat unternimmt der französische Drohnenhersteller Henri Seydoux eine Reise, die für viele in seiner Branche zum Muss geworden ist: Er fährt in die Ukraine. Denn was Drohnentechnologie angeht, gibt es keinen herausfordernden Ort als die Front im russischen Angriffskrieg. Beide Seiten nutzen dort unbemannte Luftfahrzeuge in allen Formen und Grössen für tödliche Attacken und zur Beobachtung – eine Zäsur in der modernen Kriegsführung.

Zugleich sind auf den Schlachtfeldern viele elektronische Gegenmittel im Einsatz sowie Waffen zur Störung und zum Abschuss von Drohnen. Damit ist die Ukraine zu einem extremen Testfeld für Fortschritte in der Drohnentechnik geworden. Das greift inzwischen zum Teil auch auf nichtmilitärische Bereiche über.

Mit kampferprobten Drohnen in den zivilen Markt

Den Herstellern dient es mittlerweile als Verkaufsargument, sagen zu können, dass ihre Drohnen und die dazugehörige Ausrüstung von den ukrainischen Streitkräften im Kampf erprobt wurden. Denn sie vermarkten ihre Produkte nicht nur an nationale Verteidigungsministerien, sondern auch an Polizeikräfte, Grenzbehörden, Rettungsdienste und zivile Nutzer.

«Wenn wir sagen: «Das ist ein gutes Gerät, es funktioniert», können die Leute uns glauben oder nicht», sagt Bastien Mancini, Präsident und Mitbegründer des französischen Drohnenherstellers Delair. «Aber wenn die Leute in der Ukraine und andere sagen, dass sie zufrieden sind, hat das einen grösseren Wert.» Delair beliefert in Kooperation mit dem europäischen Rüstungsunternehmen KNDS die ukrainischen Streitkräfte mit 100 Explosionsdrohnen. Diese seien «kampferprobt», heisst es in den Vertriebsunterlagen von KNDS.

Das wecke auch Interesse für nicht-militärische Einsätze, sagt Mancini. Wenn zivile Nutzende auf Erfolge in der Ukraine aufmerksam würden, sagten sie sich: «Diese Drohne ist resistent gegen Störungen, sie ist resistent gegen den Verlust der Funkverbindung und so weiter, also wird sie für zivile Zwecke wie die Inspektion von Stromkabeln oder anderes auch immer geeignet sein.» Für Delair hätten sich dadurch neue Märkte erschlossen, erklärt der Firmenchef auf der Pariser Luftfahrtschau: «Es gibt den Menschen Vertrauen.»

«Drohnen haben die Ukraine gerettet»

Die Ukraine sei mit Blick auf die Drohnentechnologie «faszinierend», da sich die Lage so rasch ändere und ständig neue Ideen entstünden, sagt Seydoux, Gründer und Chef des französischen Unternehmens Parrot, das Drohnen herstellt. Er reist seit Kriegsbeginn im Februar 2022 regelmässig zum Austausch mit heimischen Drohnenherstellern, Entwicklern von Drohnensoftware und Militärbehörden in die Ukraine.

«Die Situation ändert sich jedes Vierteljahr komplett», sagt er in einem Interview. «Alle Hersteller militärischer Ausrüstung und alle Armeen sind sehr an Drohnen interessiert. Aber diejenigen, die sie wirklich nutzen und wissen, wie man sie einsetzt, sind die Ukrainer.»

Für die Ukraine ist die Abwehr russischer Drohnen eine Frage des Überlebens. Die Kriegsparteien liefern sich inzwischen ein Wettrüsten in der Drohnentechnologie – ebenso wie Produzenten im Ausland.

Kleinere Drohnenmodelle etwa zum Abwurf von Bomben sind für den ukrainischen Widerstand immer wichtiger geworden. Sie sind in Massenproduktion zu einem Bruchteil der Kosten anderer, komplexerer Waffensysteme zu haben, die Verbündete des Landes geliefert haben. Das ukrainische Verteidigungsministerium kündigte für dieses Jahr den Kauf von 4,5 Millionen im Inland produzierten Drohnen an. Das entspricht einer Verdreifachung im Vergleich zu 2024.

«Drohnen haben die Ukraine gerettet», sagt Alex Worobei, Vertriebsbeauftragter des ukrainischen Start-ups Ailand Systems, das eine Drohne zur Erkennung von Landminen entwickelt. Ausländische Hersteller, die nicht in der Ukraine tätig seien, liefen Gefahr, auf der Strecke zu bleiben. «Wer im Verteidigungsbereich tätig ist und noch nicht in der Ukraine, ist abgehängt», sagt Worobei auf der Pariser Luftfahrtmesse.

Zivile Anwendungen im Blick

Parrot stellte auf der Schau unter anderem eine Mikro-Überwachungsdrohne mit dem Namen «Anafi UKR» vor, die laut Firmenchef Seydoux an der Front in der Ukraine getestet wurde. Sie ist mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet und funktioniert selbst dann zuverlässig, wenn Funk- und Navigationssignale gestört werden. Laut Parrot eignet sie sich auch gut für Polizeieinsätze etwa zur Überwachung grosser Menschenmengen oder Grenzen sowie zur Verfolgung von Verdächtigen. Auch für Rettungsdienste in abgelegenen Gebieten oder bei Bränden und Unfällen, wenn Navigationssignale ausfallen könnten, könne sie sehr nützlich sein.

Die Ukraine sei für Delair «ein echtes Labor» für Produkttests, sagt Mancini. In weniger als einem Jahr entwickelte das Unternehmen die Explosionsdrohne «Oskar», die Sprengköpfe von einem halben Kilogramm transportieren kann. Delair funktionierte dafür eine seiner zivilen Drohnen um, die in Frankreich bereits für die Inspektion von Stromkabeln verwendet wurde. Für den Einsatz in der Ukraine wurde sie mit einer Technologie ausgestattet, die gegen russische Störsender resistent ist. «Vor fünf oder zehn Jahren haben sich viele Leute gefragt, ob Drohnen wirklich nützlich sind,» sagt Mancini. «Heute stellt sich niemand mehr diese Frage.»