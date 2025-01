jetfinal 29.01.2025

Ein hochmoderner F-35-Kampfjet stürzt während eines Trainingsflugs ab und explodiert. Der Pilot kann sich im letzten Moment retten – die Ursache des Unglücks bleibt unklar.

Redaktion blue News Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein F-35-Kampfjet stürzte während eines Trainingsflugs auf der Eielson Air Force Base in Alaska ab.

Der Pilot konnte sich per Schleudersitz retten und blieb unverletzt.

Die Absturzursache ist noch unklar. Die US Air Force untersucht den Unfall und geht von einem technischen Defekt aus. Mehr anzeigen

Um ein Haar entgeht ein Pilot auf der Eielson Air Force Base in Alaska dem Tode. Am Dienstag kommt es während eines Trainingsflugs zu einem Unglück mit einem F-35-Kampfjet. Dieser stürzt in die Tiefe und explodiert. Der Pilot kann sich in letzter Sekunde per Schleudersitz retten. Er wurde zur medizinischen Untersuchung ins Bassett Army Hospital gebracht, befindet sich jedoch in stabilem Zustand.

Laut Augenzeugen und einer Videoaufnahme, die von einem Mitarbeiter der Basis gemacht wurde, fiel das Flugzeug innerhalb des abgesperrten Bereichs der Militärbasis zu Boden. Der Absturz ging mit einer grossen Explosion einher, die von der Kamera festgehalten wurde. Die genaue Ursache des Unglücks ist noch unklar, doch es wird vermutet, dass ein technischer Defekt zum Vorfall geführt haben könnte.

Einer der teuersten Kampfjets der Welt

Der F-35 gilt als eines der teuersten und technologisch fortschrittlichsten Kampfjets weltweit. Der Stückpreis liegt bei rund 90 Millionen US-Dollar, wobei einige Varianten bis zu 110 Millionen kosten können. Das Stealth-fähige Flugzeug ist für Luftüberlegenheits- sowie Präzisionsangriffsmissionen konzipiert.

Trotz seiner hochmodernen Ausstattungen hat die F-35-Serie immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen, was in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Zwischenfällen führte.

«Unsere Menschen sind unsere wertvollste Ressource»

Die US-Luftwaffe hat eine eingehende Untersuchung des Absturzes eingeleitet, um die Ursachen des Vorfalls zu ermitteln und das Risiko weiterer Zwischenfälle zu minimieren.

«Unsere Menschen sind unsere wertvollste Ressource, und wir setzen alles daran, ihre Sicherheit zu gewährleisten», sagte Colonel Paul Townsend, Kommandant des 354. Fighter Wings, in einer Erklärung. «Die Untersuchung wird dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit solcher Vorfälle in Zukunft zu verringern.»

Die US-Luftwaffe steht nun vor der Herausforderung, die wiederholten Probleme mit der F-35 zu adressieren. Angesichts der hohen Kosten und der Bedeutung des Flugzeugs für die militärische Luftüberlegenheit wird es entscheidend sein, die Ursachen für die technischen Defekte gründlich zu untersuchen und geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Maschinen langfristig zu gewährleisten.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.