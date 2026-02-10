  1. Privatkunden
Handy-Video zeigt Ukrainischer Kampfjet-Pilot schiesst Drohne spektakulär ab

Nicole Agostini

10.2.2026

Im Video: Kampfjet-Pilot aus der Ukraine schiesst Drohne ab

Im Video: Kampfjet-Pilot aus der Ukraine schiesst Drohne ab

Russland setzt Shahed-Drohnen seit Herbst 2022 systematisch im Krieg gegen die Ukraine ein. Nun kursiert ein Natelvideo im Netz, das den Abschuss einer solchen Drohne durch einen F-16-Jet in er Ukraine zeigen soll.

10.02.2026

Russland setzt Shahed-Drohnen seit Herbst 2022 systematisch im Krieg gegen die Ukraine ein. Nun kursiert ein Handy-Video im Netz, das den Abschuss einer solchen Drohne durch einen F-16-Jet in der Ukraine zeigen soll.

Nicole Agostini

10.02.2026, 16:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein virales Natelvideo zeigt angeblich, wie ein ukrainischer F-16-Kampfjet eine russische Shahed-Drohne in der Luft abschiesst.
  • Die ukrainischen Luftstreitkräfte bestätigen, dass es sich bei dem Ziel um eine Shahed-Drohne handelt, die Russland seit Herbst 2022 im Krieg einsetzt.
  • Das von der ukrainischen Luftwaffe verbreitete Video stammt offenbar von einem unbekannten Augenzeugen, Ort und Zeitpunkt des Vorfalls wurden nicht veröffentlicht.
Mehr anzeigen

Dieses Natelvideo geht derzeit viral. Augenzeugen in der Ukraine filmen einen ukrainischen F-16-Kampfjet, der eine Shahed-Drohne in der Luft abschiesst.

Laut offiziellen Luftstreitkräften handelt es sich dabei um eine Shahed-Drohne. Russland setzt diese Drohnen seit Herbst 2022 im Ukraine-Krieg ein.

Das Video wurde offenbar mit einem Natel vom Boden aus aufgenommen und am Sonntagabend von der ukrainischen Luftwaffe verbreitet. Der Urheber des Videos sei nicht bekannt, aber nicht bekannt. Auch der Ort und Zeitpunkt des Vorfalls wurden nicht veröffentlicht.

Mehr Videos aus dem Ressort

So fährt sich ein Leopard-Panzer

So fährt sich ein Leopard-Panzer

Der Leopard 2 ist durch den Krieg in der Ukraine in aller Munde: blue News hat im Januar 2023 das Ausbildungszentrum der Schweizer Armee in Thun besucht und sich den Panzer erklären lassen, in den Kiew grosse Hoffnung setzt.

02.02.2023

