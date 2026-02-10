Im Video: Kampfjet-Pilot aus der Ukraine schiesst Drohne ab Russland setzt Shahed-Drohnen seit Herbst 2022 systematisch im Krieg gegen die Ukraine ein. Nun kursiert ein Natelvideo im Netz, das den Abschuss einer solchen Drohne durch einen F-16-Jet in er Ukraine zeigen soll. 10.02.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein virales Natelvideo zeigt angeblich, wie ein ukrainischer F-16-Kampfjet eine russische Shahed-Drohne in der Luft abschiesst.

Die ukrainischen Luftstreitkräfte bestätigen, dass es sich bei dem Ziel um eine Shahed-Drohne handelt, die Russland seit Herbst 2022 im Krieg einsetzt.

Das von der ukrainischen Luftwaffe verbreitete Video stammt offenbar von einem unbekannten Augenzeugen, Ort und Zeitpunkt des Vorfalls wurden nicht veröffentlicht. Mehr anzeigen

