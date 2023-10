Trudeau zu Besuch in Kiew – Geste der kanadischen Unterstützung

STORY: Hohe politische Visite am Samstag in Kiew: Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau hat die ukrainische Hauptstadt besucht, um seine Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren. An einer Gedenkstätte im Zentrum Kiews ehrte er die ukrainischen Soldaten, die seit 2014 im Kampf gegen pro-russische Separatisten und die russischen Streitkräfte getötet wurden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Berichte über eine bereits gestartete Gegenoffensive im Kampf gegen die russische Besatzung bisher nicht bestätigt. Die Auswirkungen des Krieges waren in der Nacht zu Samstag unter anderem aber in Odessa, der Hafenstadt am Schwarzen Meer im Süden der Ukraine, zu sehen. Dort waren in den frühen Morgenstunden mehrere Zivilisten ums Leben gekommen, nachdem Trümmerteile einer Drohne auf einen Wohnblock gefallen waren und einen Brand ausgelöst hatten, so das ukrainische Militär. Leonid Bartkov, Ukrainisches Rotes Kreuz: «Ich war nicht im Inneren des Gebäudes. Aber ich sehe von aussen, dass eine ganze Seite des Wohnblocks beschädigt wurde. Aber darum geht es nicht. Denn das Schrecklichste ist, dass hier Menschen gestorben sind.» Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms geht auch dort der Kampf ums Überleben für Mensch und Tier weiter. Allerdings wurde am Samstag gemeldet, dass in den überfluteten Gebieten unterhalb des zerstörten Staudamms der Wasserstand wieder sinken würde. Mehr als 30 Siedlungen auf der ukrainisch kontrollierten Seite des Dnipro seien jedoch weiter überflutet, erklärte der Chef der ukrainischen Militärverwaltung von Cherson. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, die Katastrophe ausgelöst zu haben.

10.06.2023