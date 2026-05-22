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Trump ist dafür Kanadische Provinz Alberta stimmt über mögliche Abspaltung ab

SDA

22.5.2026 - 23:46

Die kanadische Provinz Alberta ist riesig und nur äusserst dünn besiedelt.
Die kanadische Provinz Alberta ist riesig und nur äusserst dünn besiedelt.
Jeff Mcintosh/Canadian Press via ZUMA Press/dpa (Symbolbild)

Im Herbst wird in der Provinz Alberta über eine mögliche Abspaltung von Kanada abgestimmt. Unterstützung für die Bewegung kommt von der US-Regierung, die Chancen für eine Unabhängigkeit sind jedoch gering.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

22.05.2026, 23:46

Die Bewohner und Bewohnerinnen der ölreichen Provinz Alberta sollen per Referendum über einen möglichen Weg hin zu einer von einer Minderheit immer wieder geforderten Abspaltung von Kanada entscheiden.

Die Abstimmung solle am 19. Oktober stattfinden, sagte die Premierministerin der Provinz, Danielle Smith, bei einer Fernsehansprache. Dabei dürften die Bewohner und Bewohnerinnen abstimmen, ob ihre Provinz Teil Kanadas bleiben oder ob ein Prozess eingeleitet werden solle, der zu einem rechtlich bindenden weiteren Referendum über eine Abspaltung führt.

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Die Provinz mit rund fünf Millionen Einwohnern liegt im Westen des zweitgrössten Landes der Erde und ist bei Touristen vor allem für ihre Nationalparks in den Rocky Mountains beliebt. Eine Bewegung, die unter anderem aus kulturellen und wirtschaftlichen Gründen die Abspaltung von Kanada fordert, gibt es in der als sehr konservativ geltenden Provinz schon länger – allerdings stellt sie Umfragen zufolge nach wie vor eine Minderheit dar. Einige Vertreter der Ölindustrie beispielsweise fühlen sich von Umweltauflagen eingeschränkt.

Aus der US-Regierung von US-Präsident Donald Trump kam bereits Unterstützung für die Bewegung. Alberta-Premier Smith sowie beide grossen politischen Parteien des Landes und Premierminister Mark Carney haben sich dagegen bereits deutlich gegen eine Abspaltung ausgesprochen.

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