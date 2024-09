Ein Wolf aus dem St. Galler Gamserrugg-Rudel wurde erlegt. (Symbolbild) Keystone

Am Mittwoch ist im Kanton St. Gallen ein Jungwolf geschossen worden. Damit leben nur noch zwei Jungtiere im Gamserrugg-Rudel.

sda, dmu SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Jungwolf aus dem Gamserrugg-Rudel ist am Mittwoch erlegt worden.

Damit ist die Regulation des Rudels sei für dieses Jahr gemäss Kanton beendet. Mehr anzeigen

Im Kanton St. Gallen ist am Mittwoch ein Jungwolf aus dem Gamserrugg-Rudel erlegt worden. Damit ist eines von drei Jungtieren des Rudels geschossen. Die Regulation des Gamserrugg-Rudels sei für dieses Jahr beendet, schrieb der Kanton am Freitag in einer Mitteilung.

Der Kanton St. Gallen verfügte am 19. September nach der Zustimmung des Bundes über den Abschuss eines Jungwolfes aus dem Rudel im Gebiet Werdenberg-Toggenburg.

Der Bund habe nun auch der Regulation des Calanda 2-Rudels durch die Kantone St.Gallen und Graubünden zugestimmt, hiess es in der Mitteilung weiter. Für die Regulation der Jungwölfe des Schilt-Rudels wartet der Kanton noch auf die Einwilligung des Bundes.

