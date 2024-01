Das Kapitol-Gebäude in Atlanta, Georgia, war ebenfalls von Bombendrohungen betroffen. IMAGO/Design Pics

Kurzfristige Evakuierungen und Abriegelungen waren die Folge von Bombendrohungen gegen mehrere US-Regionalparlamente. Die Drohungen stellten sich nach kurzer Zeit als falsch heraus.

Nach Bombendrohungen sind am Mittwoch mehrere Regionalparlamente in den USA kurzzeitig evakuiert oder abgeriegelt worden. Betroffen waren unter anderem die Kapitolgebäude in den Bundesstaaten Connecticut, Georgia, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi und Montana, wie die dortigen Regierungen mitteilten. Nach kurzer Zeit stellten sich die Drohungen aber als falsch heraus und die Abgeordneten nahmen ihre Arbeit wieder auf. Es wurden keine Hinweise auf Sprengsätze gefunden.

In anderen US-Bundesstaaten gab es ähnliche Drohungen, die aber nicht als gefährlich eingestuft wurden. Unter anderem in Wyoming blieb das Kapitol geöffnet, wie die Polizei mitteilte.

In den vergangenen Tagen waren auch mehrere falsche Notrufe über Schüsse in den Häusern von bekannten Persönlichkeiten eingegangen. Ziel solcher sogenannter «Swatting»-Anrufe ist es, dass die Sondereinheit Swat dort mit einem Einsatzteam auftaucht.

dpa / tchs