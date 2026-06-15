ARCHIV – Ein Boot fährt vor der Skyline von Doha (Katar) vorbei. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild Keystone

Die Einigung zwischen den USA und dem Iran stösst in der arabischen Welt auf positive Reaktionen. Katar und Ägypten sprechen von einem wichtigen Schritt zu mehr Stabilität im Nahen Osten und hoffen auf eine nachhaltige Beruhigung der Lage.

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Die diplomatische Einigung zwischen Washington und Teheran erhält Rückenwind aus der Region. Der Golfstaat Katar bezeichnete das Rahmenabkommen als wichtigen Schritt zur «Festigung eines nachhaltigen Friedens».

Dieses werde «regional und international wirtschaftliches Wachstum fördern», teilte das katarische Aussenministerium der Staatsagentur QNA zufolge mit. Die USA und der Iran hätten sich dabei entschlossen gezeigt, «Differenzen durch Verhandlungen und friedliche Mittel zu lösen».

Ägypten, das ebenfalls als ein Vermittler auftritt, sprach von einer «höchst bedeutenden Entwicklung, die Sicherheit und Stabilität auf sowohl regionaler als auch internationaler Ebene wiederherstellen wird». Die Einigung sei ein «erheblicher Wendepunkt, um gegenseitiges Vertrauen zu stärken», teilte das ägyptische Aussenministerium mit.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten die USA und der Iran zuvor eine vorläufige Übereinkunft für einen Ausweg aus dem Iran-Krieg verkündet. Unterzeichnet werden soll das Dokument demnach am Freitag in der Schweiz. Es sieht nach Angaben von Vermittler Pakistan die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten vor, einschliesslich im Libanon. Auch die Strasse von Hormus soll wieder vollständig geöffnet werden.