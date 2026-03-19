Katar: Iran hat alle roten Linien überschritten

Iran rächt Laridschani: Weitere Tote bei Angriff auf Israel Racheangriff auf Israel: Bei einem heftigen iranischen Raketenangriff als Vergeltung für den Tod eines Spitzenfunktionärs der Islamischen Republik werden zwei Menschen getötet. 18.03.2026

Nach Angriffen auf Gasanlagen in der Golfregion spitzt sich der Iran-Krieg gefährlich zu. Trump gebietet dem Verbündeten Israel Einhalt – und droht gleichzeitig Teheran. Und der Ölpreis steigt weiter. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit einer massiven Bombardierung eines wichtigen Gasfelds – und scheint nach Israels Angriff darauf gleichzeitig um Schadensbegrenzung bemüht.

Mit seinen gezielten Angriffen auf zivile Objekte und lebenswichtige Einrichtungen in Ländern der Region habe der Iran «alle roten Linien überschritten», erklärte das katarische Aussenministerium in Doha.

Die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus ist praktisch zum Erliegen gekommen. Mehr anzeigen

Zuerst griff Israel die wichtigsten Gasquellen seines Gegners an, dann schlug Iran gegen benachbarte Anlagen in Katar zu. Beides müsse aufhören, sagt US-Präsident Donald Trump.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Donnerstag (19.3.) passiert ist.

Ölpreis steigt weiter

Der Ölpreis ist im frühen Handel weiter angestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der für Europa massgeblichen Sorte Brent mit Lieferung im April stieg zeitweise auf 112 US-Dollar. Vor dem Krieg kostete ein Barrel noch um die 70 Dollar – also ein Anstieg um rund 60 Prozent. Auch der Gaspreis stieg zuletzt deutlich an.

Trump droht dem Iran mit Zerstörung seines wichtigsten Gasfelds

US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit einer massiven Bombardierung eines wichtigen Gasfelds – und scheint nach Israels Angriff darauf gleichzeitig um Schadensbegrenzung bemüht. Es werde eine Attacke des US-Militärs geben, falls Iran weiter Katars Gasindustrie angreife, schrieb er auf Truth Social. Für diesen Fall drohte er mit einem Angriff «mit einer Stärke und Schlagkraft, wie Iran es noch nie zuvor gesehen hat».

Zugleich betonte er, dass Israel das Gasfeld «South Pars» nach seiner Attacke vom Vortag nicht erneut angreifen werde – solange der Iran nicht erneut Energieanlagen in Katar ins Visier nehme.

Statement from President Trump on South Pars Gas Field: pic.twitter.com/YrjhDdGTxP — The White House (@WhiteHouse) March 19, 2026

Nach Israels Angriff am Mittwoch drohte der Iran, seinerseits Gasfelder und Raffinerien anzugreifen. Am frühen Morgen attackierte der Iran in Katar nach amtlichen Angaben mehrere Flüssiggasanlagen im Industriegebiet Ras Laffan. Die für den Weltmarkt bedeutenden Anlagen seien schwer beschädigt worden, wie der Betreiber Qatar Energy auf der Plattform X mitteilte. Das Innenministerium erklärte später, die Brände seien unter Kontrolle gebracht worden. Es gebe keine Verletzten.

Das Industriegebiet war nach Angaben aus Doha bereits am Mittwochabend vom Iran mit Raketen angegriffen worden. Katar gehört zu den grössten Gasproduzenten der Welt und spielt eine Schlüsselrolle bei der globalen Versorgung mit Flüssiggas, das vor allem in Ras Laffan verschifft wird.

Mit seinen gezielten Angriffen auf zivile Objekte und lebenswichtige Einrichtungen in Ländern der Region habe der Iran «alle roten Linien überschritten», erklärte das Aussenministerium in Doha.

Neue Angriffe auf Schiffe im Nahen Osten

Vor der Küste von Katar und im Golf von Oman ist jeweils ein Schiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden. Nach dem Angriff im Persischen Golf rund acht Kilometer vor dem wichtigen katarischen Gashafen Ras Laffan seien alle Besatzungsmitglieder wohlauf und in Sicherheit, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mit.

Bei dem Vorfall südlich des Eingangs zur Strasse von Hormus im Golf von Oman brach infolge des Beschusses an Bord ein Feuer aus, wie UKMTO mitteilte. Der Angriff ereignete sich demnach etwa 20 Kilometer vor der Küste der Stadt Khor Fakkan in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Weitere Einzelheiten zu den beiden Vorfällen waren zunächst nicht bekannt.

Die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus, die vom Persischen Golf in den Golf von Oman führt, ist praktisch zum Erliegen gekommen. Bild: Keystone/The Visible Earth/NASA

Der von den USA und Israel angegriffene Iran hat zuletzt in der Region wiederholt Schiffe angegriffen. Die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus, die vom Persischen Golf in den Golf von Oman führt, ist daher praktisch zum Erliegen gekommen.

Am Mittwochabend und am frühen Donnerstagmorgen griff der Iran nach Angaben aus Katar auch für den Weltmarkt bedeutende Gasanlagen in dem Golfstaat in Ras Laffan an.