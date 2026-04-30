Ferrari auf Knopfdruck: Kauf dir deinen Luxusschlitten aus dem Automaten Über 60 Edelkarossen, Sportwagen und Oldtimer warten auf dich. In Singapur steht ein 15-stöckiger Auto-Automat, in dem du dir per Touchscreen dein Wunschauto direkt in den Warenkorb klickst. 30.04.2026

Über 60 Edelkarossen, Sportwagen und Oldtimer warten auf dich. In Singapur steht ein 15-stöckiger Auto-Automat, in dem du dir per Touchscreen dein Wunschauto direkt in den Warenkorb klickst.

Platznot macht erfinderisch: In Singapur betreibt der Luxusautohändler Autobahn Motors einen automatisierten Fahrzeugturm mit 15 Stockwerken.

In dem Glasgebäude sind gegen 60 Fahrzeuge untergebracht – und es dient zugleich als Lager und Showroom.

Luxusautos per Lift geliefert

Zum Sortiment gehören vor allem Sport- und Luxuswagen, darunter Modelle von Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley und Rolls-Royce.

Die Kund*innen wählen ihr Wunschauto am Bildschirm – ein automatisches Liftsystem bringt es danach direkt in den Ausgabebereich.

Wie der Automat funktioniert und wo der Haken ist, siehst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort