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Ferrari auf Knopfdruck Hier kommen Luxusautos jetzt aus dem Automaten

Adrian Kammer

30.4.2026

Ferrari auf Knopfdruck: Kauf dir deinen Luxusschlitten aus dem Automaten

Ferrari auf Knopfdruck: Kauf dir deinen Luxusschlitten aus dem Automaten

Über 60 Edelkarossen, Sportwagen und Oldtimer warten auf dich. In Singapur steht ein 15-stöckiger Auto-Automat, in dem du dir per Touchscreen dein Wunschauto direkt in den Warenkorb klickst.

30.04.2026

Über 60 Edelkarossen, Sportwagen und Oldtimer warten auf dich. In Singapur steht ein 15-stöckiger Auto-Automat, in dem du dir per Touchscreen dein Wunschauto direkt in den Warenkorb klickst.

Adrian Kammer

30.04.2026, 15:54

Platznot macht erfinderisch: In Singapur betreibt der Luxusautohändler Autobahn Motors einen automatisierten Fahrzeugturm mit 15 Stockwerken.

In dem Glasgebäude sind gegen 60 Fahrzeuge untergebracht – und es dient zugleich als Lager und Showroom.

Luxusautos per Lift geliefert

Zum Sortiment gehören vor allem Sport- und Luxuswagen, darunter Modelle von Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley und Rolls-Royce.

Die Kund*innen wählen ihr Wunschauto am Bildschirm – ein automatisches Liftsystem bringt es danach direkt in den Ausgabebereich.

Wie der Automat funktioniert und wo der Haken ist, siehst du im Video.

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