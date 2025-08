Kein Bier im Kühlschrank – Mann erschlug Schweizer Seniorin auf Mallorca

Auf Mallorca tötete ein Mann seine Schwiegermutter. Clara Margais/dpa

Eine 74-jährige Schweizerin wird im Herbst 2024 auf Mallorca erschlagen – mutmasslich von ihrem Schwiegersohn. Nun belasten neue Informationen die spanischen Behörden schwer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Schweizer Rentnerin wurde in Colònia de Sant Jordi auf Mallorca brutal ermordet – angeblich wegen einer Bagatelle.

Der mutmassliche Täter, ihr Schwiegersohn, war wegen häuslicher Gewalt bereits polizeibekannt.

Eine Gewerkschaft wirft den Behörden Versagen und Vertuschung im Umgang mit der Familie vor. Mehr anzeigen

Ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer Schweizer Rentnerin auf Mallorca kommen nun neue, schwerwiegende Vorwürfe ans Licht: Die Tat hätte womöglich verhindert werden können. Das behauptet der spanische Gewerkschaftsverband CGT gegenüber dem «Tagblatt» – und spricht offen von einem Behördenversagen mit tragischem Ausgang.

Am 25. September 2024 wurde die 74-jährige Frau im Garagenbereich ihres Hauses in Colònia de Sant Jordi schwer verletzt aufgefunden. Eine Nachbarin hatte Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Schweizerin zwar noch am Leben, starb jedoch noch vor Ort an massiven Kopfverletzungen.

Wie die mallorquinische Zeitung Diario de Mallorca damals berichtete, soll der mutmassliche Täter – ihr Schwiegersohn – mit einer Axt auf sie eingeschlagen haben.

Die Tat soll laut Ermittlungen nach einem Streit eskaliert sein – angeblich, weil der Täter kein Bier im Kühlschrank vorfand, berichtet jetzt das «St. Galler Tagblatt». Bereits zuvor war der Mann, ein damals 47-jähriger Portugiese, mehrfach wegen häuslicher Gewalt aufgefallen. 2023 wurde er zweimal festgenommen, dennoch lebte er weiterhin im Haus mit seiner Partnerin, der Tochter des Opfers.

Zuständige Abteilung soll versagt haben

Die nun publik gewordenen Vorwürfe wiegen schwer: Gemäss CGT verliess die für den Fall zuständige Sozialarbeiterin wenige Monate vor der Tat ihren Posten. Die Nachfolgerin soll sich wegen Personalmangels kaum mehr um die gefährdete Familie gekümmert haben.

Weder psychologische Betreuung noch Schutzmassnahmen wurden eingeleitet. Die Gewerkschaft spricht von systemischem Versagen – und geht noch weiter: Die zuständige Abteilung des Inselrats habe laut CGT versucht, die Versäumnisse aktiv vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Die Tragödie ist offenbar kein Einzelfall. Laut lokalen Medienberichten gibt es derzeit rund 300 Opfer von geschlechterspezifischer Gewalt auf Mallorca, denen kein Betreuer zugewiesen ist. Der Fall von Erika R. macht auf drastische Weise sichtbar, was passieren kann, wenn Warnsignale ignoriert und Betroffene alleingelassen werden.