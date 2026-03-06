«Kein Munitionsmangel»: USA sehen sich haushoch überlegen Am Donnerstag sprach Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einer Pressekonferenz über den Munitionsvorrat der USA. 06.03.2026

Im Krieg gegen den Iran sehen sich die USA für einen längeren Einsatz gewappnet. Israel hat in der Nacht erneut Ziele im Iran und im Libanon angegriffen. Und US-Abgeordnete haben dem militärischen Vorgehen von US-Präsident Trump im Iran keine Grenzen gesetzt. Das sind die Entwicklungen der vergangenen Stunden.

Agenturen Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Krieg gegen den Iran sehen sich die USA haushoch überlegen und für einen längeren Einsatz gewappnet.

Israel greift erneut Ziele im Libanon und Iran an.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erwägen offenbar, iranische Vermögenswerte in Milliardenhöhe einzufrieren. Mehr anzeigen

Israel hat mit Angriffen auf die Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut begonnen. Auch Teheran wurde wieder angegriffen. Laut US-Präsident Trump hat Iran einen Grossteil seines Raketen-Arsenals bereits verloren.

blue News fasst zusammen, was in der Nacht auf Freitag passiert ist.

«Kein Munitionsmangel»: USA sehen sich haushoch überlegen

Im Krieg gegen den Iran sehen sich die USA haushoch überlegen und für einen längeren Einsatz gewappnet. «Wir haben keinen Mangel an Munition», sagte Verteidigungsminister Pete Hegseth am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Die Vorräte an offensiven und defensiven Waffen ermöglichten es, die Kampagne «so lange aufrechtzuerhalten, wie es nötig ist». Er trat damit Befürchtungen einiger Demokraten entgegen, die sich zuletzt besorgt über die grosse Menge Munition gezeigt hatten, die die USA in dem Krieg einsetzen.

Die Luftabwehr und die Raketen des Irans sind laut US-Präsident Donald Trump bereits ganz oder in grossen Teilen zerstört. «Sie haben also keine Luftwaffe mehr, sie haben keine Luftabwehr mehr. Alle ihre Flugzeuge sind weg», sagte Trump in Washington.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Centcom-Zentrale in Tampa, Florida. Bild: Keystone/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Israel greift erneut Ziele im Libanon und Iran an

Israel hat am frühen Morgen erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Die israelischen Streitkräfte sprachen von «Angriffen gegen die iranische Terrorregime-Infrastruktur in Teheran». Das iranische Staatsfernsehen sprach von Explosionen in mehreren Gebieten der Stadt.

Nach einem Fluchtaufruf für einen Grossteil der Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut hat Israels Militär in der Nacht dort Angriffe begonnen. Die Armee habe «Hisbollah-Infrastruktur» ins Visier genommen, teilte das israelische Militär mit. Israels Armee hatte die Bewohner mehrerer Gegenden, darunter Haret Hreik, am Nachmittag dazu aufgefordert, diese zu verlassen. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz hat indess die Bewohner im Norden Israels zum Verlassen des Gebiets aufgerufen. Die Angriffe der israelischen Armee im Libanon würden «nicht ohne Reaktion bleiben», drohte die Schiiten-Organisation.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat wiederum die Bewohner im Norden Israels zum Verlassen des Gebiets aufgerufen. Die Angriffe der israelischen Armee im Libanon würden «nicht ohne Reaktion bleiben», drohte die Schiiten-Organisation. Sie rief dazu auf, alle israelischen Siedlungen innerhalb von fünf Kilometern von der Grenze entfernt zu räumen. Es war die erste Warnung der Miliz dieser Art seit Ausbruch der neuen Gewalt.

US-Abgeordnete setzen Trumps Iran-Krieg keine Grenzen

US-Kongressabgeordnete haben dem militärischen Vorgehen von US-Präsident Donald Trump im Iran keine Grenzen gesetzt. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus am späten Donnerstagabend (Ortszeit) über einen parteiübergreifenden Antrag, der dem Kongress ein stärkeres Mitspracherecht beim Einsatz der Streitkräfte eingeräumt hätte, kam nicht auf genug Stimmen. Vier Demokraten stimmten mit der Mehrheit der Republikaner dagegen. Eine ähnliche Massnahme war am Mittwoch bereits im Senat geblockt worden.

Sogenannte War Powers Resolutions wurden erstmals in Reaktion auf den Vietnam-Krieg 1973 angewendet. Ein Hauptmerkmal solcher Resolutionen sind beschleunigte Verfahren, mit denen der Kongress über die Entsendung oder den Abzug von Truppen entscheiden kann.

Emirate erwägen offenbar das Einfrieren iranischer Vermögenswerte

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erwägen einem Bericht des «Wall Street Journal» zufolge, iranische Vermögenswerte in Milliardenhöhe einzufrieren. Die Zeitung beruft sich dabei auf mit den Gesprächen vertraute Personen.