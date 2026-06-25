Nach den schweren Erdbeben in Venezuela suchen Retter und Anwohner nach Überlebenden. Die Opposition kritisiert die Informationspolitik.

Darum geht’s Zwei schwere Erdbeben haben Venezuela erschüttert. Präsidentin Delcy Rodríguez rief zur Einheit auf, doch die Kommunikation brach weitgehend zusammen.

Internetverkehr und Handynetze fielen grossflächig aus. Lokale Beamte griffen auf Megafone zurück, um die Bevölkerung zu informieren. Viele Menschen verbrachten die Nacht im Freien.

Oppositionspolitiker kritisierten die fehlende offizielle Informationslage scharf. In betroffenen Stadtteilen räumten Zivilisten und Polizisten Trümmer teils mit blossen Händen.

Die amtierende venezolanische Präsidentin Delcy Rodríguez hat das Land in einer Videoansprache zur «Einheit» aufgerufen. Zusammenstehen sei jetzt wichtig, um Leben zu retten. Doch ausgerechnet diese «Einheit» scheint schon wenige Stunden nach den beiden Jahrhundert-Beben zu bröckeln.

Grund ist die knappe Informationslage. Wie in Krisensituationen üblich, fielen Teile der Infrastruktur aus. So brach der Internetverkehr kurz nach dem Beben deutlich ein.

Die Behörden vor Ort suchten kreative Wege, um die Bevölkerung trotzdem zu informieren, wie die spanischsprachige Tageszeitung «El País» berichtet.

Viele Bürger*innen verbrachten die Nacht draussen. AP

Als Beispiel nennt das Blatt Gustavo Duque. Der Bürgermeister eines schwer betroffenen Stadtteils von Caracas teilte am späten Mittwochabend via Megafon mit, was man bis dahin wusste: 18 Menschen konnten lebend gerettet werden.

Andernorts fehlten solche Informationen, weil das Handynetz zusammenbrach. Viele Menschen entschieden sich Berichten zufolge deshalb, die Nacht draussen zu verbringen.

Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa kritisierte die Informationslage scharf. «Es ist inakzeptabel, dass zwei Stunden nach dem Erdbeben immer noch keine offiziellen Informationen über dessen Stärke und Ausmass der Schäden vorliegen», sagte er laut der Zeitung.

Auch die Rettungsarbeit litt unter fehlenden Mitteln: In Chacao räumten Zivilisten und Polizisten Trümmer teils mit blossen Händen weg.