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Halbinsel Krim Wo sonst Liegestühle sind, stehen an diesem Strand Betonbarrieren

Nicole Agostini

19.5.2026

Halbinsel Krim: Wo sonst Liegestühle sind, stehen an diesem Strand Betonbarrieren

Halbinsel Krim: Wo sonst Liegestühle sind, stehen an diesem Strand Betonbarrieren

Betonklötze statt Liegestühle. Das ist die aktuelle Situation an einem Strand der von Russland besetzten Halbinsel Krim. Eine Strandbesucherin filmt die Betonbarrieren und teilt das Video in den sozialen Medien.

18.05.2026

Betonklötze statt Liegestühle. Das ist die aktuelle Situation an einem Strand der von Russland besetzten Halbinsel Krim. Eine Strandbesucherin filmt die Betonbarrieren und teilt das Video in den sozialen Medien.

Nicole Agostini

19.05.2026, 18:51

19.05.2026, 18:56

Eine Frau teilt in den sozialen Medien ein Video, das zeigt, wie ein Strand auf der Halbinsel Krim derzeit aussieht. Nicht die Sonnenliegen dominieren den Strand, sondern kilometerlange Reihen pyramidenförmiger Betonklötze: sogenannter «Drachenzähne».

Russische Truppen haben dort Betonbarrieren errichtet, um sich vor möglichen Angriffen abzusichern.

Im Video siehst du, wie die Ferienregion aktuell aussieht.

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11.05.2026

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