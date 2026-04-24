Der britische Premierminister Keir Starmer hält seine erste Rede vor Downing Street Nr. 10 in London, am 5. Juli 2024. Seitdem sind seine Umfragewerte in den Keller gerauscht. Bild: Keystone/EPA/Andy Rain

Kurz vor wichtigen Kommunalwahlen steckt Grossbritanniens Premier Keir Starmer in einer handfesten Krise. Skandale, interne Machtkämpfe und Zweifel an seiner Führung setzen ihn unter Druck. Die Frage ist nicht mehr nur, ob die Labour Party gewinnt – sondern ob Starmer politisch überlebt.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Grossbritanniens Premier Keir Starmer verliert Vertrauen durch Skandale und widersprüchliche Aussagen.

Interne Konflikte und strategische Fehler schwächen Labour weiter.

Die Kommunalwahlen entscheiden über die Zukunft des Premiers und seiner Partei. Mehr anzeigen

Als der britische Premier Keir Starmer 2024 an die Macht kam, zielte er auf einen klaren Bruch mit dem chaotischen Regierungsstil der konservativen Tories: Der Labour-Mann versprach Stabilität, Professionalität und saubere Regierungsführung. Doch ausgerechnet vor den anstehenden Kommunalwahlen wirkt dieses Versprechen brüchig. Statt ruhiger Führung dominieren Affären, Personalrochaden und ein Premier, der wiederholt beteuert, von zentralen Vorgängen nichts gewusst zu haben.

Der politische Anspruch – Verlässlichkeit und Transparenz – kollidiert zunehmend mit der Realität seines Regierungsalltags.

Der Mandelson-Skandal

Im Zentrum der Krise steht Peter Mandelson, Ex-Botschafter in Washington und einst ein Schwergewicht der Labour Party. Seine Rückkehr in eine Schlüsselrolle sollte internationale Beziehungen stärken – insbesondere zu den USA. Doch nach wenigen Monaten wurde er entlassen.

Der Grund dafür waren Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Veröffentlichte E-Mails legen nahe, dass Mandelson auch nach Epsteins Verurteilung Kontakt hielt, Geld annahm und möglicherweise interne Informationen weitergab. Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs folgten, eine kurzzeitige Festnahme inklusive. Der politische Schaden war enorm – nicht nur für Mandelson, sondern für die gesamte Regierung.

Peter Mandelson, hier am 10. März in London, hält die britische Politik in Atem. Bild: Keystone

Die Zeitung «The Guardian» zitierte Abgeordnete mit der Aussage, dass die Tage des Premiers gezählt seien. Die «BBC» kommentierte: «Starmer kann sich solche Tage nicht mehr leisten.»

Einordnung: Der Fall trifft Starmer ins Mark, weil Mandelson nicht irgendein Funktionär war, sondern ein Symbol für Macht, Einfluss und politische Erfahrung. Dass ausgerechnet eine solche Figur zum Sicherheitsrisiko wird, wirft grundlegende Fragen zur Personalauswahl im engsten Umfeld des Premiers auf. Zudem beschädigt die Nähe zu Epstein das moralische Fundament, auf das sich die Labour Party im Wahlkampf berufen hatte.

Sicherheitslücken und widersprüchliche Aussagen

Laut Berichten des «Guardian» hatte Mandelson die vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung vor Amtsantritt gar nicht bestanden. Dennoch wurde er eingesetzt. Starmer hatte dem Parlament wiederholt versichert, alles sei regelkonform verlaufen. Diese Diskrepanz stellt seine Glaubwürdigkeit infrage. Als Reaktion entliess er den ranghöchsten Beamten im Aussenministerium Olly Robbins. Dieser habe weder ihn noch Aussenministerin Yvette Cooper darüber informiert, dass Mandelson die Überprüfung nicht bestanden hatte.

Der ehemalige Chef des britischen Aussenministeriums, Olly Robbins, sagte am 21. April 2026 vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten im britischen Parlament zu den Hintergründen der Ernennung von Peter Mandelson zum britischen Botschafter in Washington aus. Bild: Keystone

Einordnung: Hier verschiebt sich die Debatte von einem Einzelfall hin zu einem systemischen Problem. Wenn Sicherheitsprüfungen ignoriert werden können, deutet das auf strukturelle Schwächen im Regierungsapparat hin. Gleichzeitig gerät Starmer persönlich unter Druck: Entweder hat er den Überblick verloren – oder er hat das Parlament falsch informiert. Beides ist politisch hochriskant.

So drängt die Vorsitzende der Konservativen Partei, Kemi Badenoch, «The Times» zufolge auf eine Überweisung von Starmer an den Privilegienausschuss, da er die Abgeordneten in die Irre geführt habe.

Das Regierungsmuster des Nicht-Wissens

Auch in anderen Affären berief sich Starmer auf Nichtwissen. So sammelte Morgan McSweeney als Chef des Thinktanks «Labour Together» jahrelang Geld ein und finanzierte damit Starmers innerparteilichen Wahlkampf, ohne diese Spenden offenzulegen. Starmer verteidigte sich indem er darauf hinwies, dass operative Entscheidungen nicht bei ihm persönlich lägen. Er delegierte also die Verantwortung. Dieses Muster ziehe sich durch die Regierung, schreibt der «Spiegel»: Entscheidungen entstehen in engen Zirkeln, Verantwortung wird nach oben weitergereicht – während der Premier Distanz wahrt.

Morgan McSweeney, der ehemalige Stabschef des britischen Premierministers Keir Starmer, geriet Anfang 2026 in massive Kritik und trat schliesslich zurück. (Archivbild) Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Einordnung: Politisch wirkt das zunehmend wie ein strukturelles Führungsproblem. Ein Premier, der wiederholt erklärt, nicht informiert gewesen zu sein, untergräbt seine eigene Autorität. Führung bedeutet nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern auch Verantwortung zu übernehmen. Wenn sich das Bild verfestigt, dass zentrale Prozesse an ihm vorbeilaufen, entsteht ein Eindruck von Kontrollverlust – ein besonders schwerer Vorwurf für jemanden, der Stabilität versprochen hat.

Intrigen, Machtkämpfe und fragwürdige Methoden

Parallel erschüttern interne Konflikte die Partei. Es geht um Paul Holden, der als einer der ersten Journalisten über die nicht deklarierten Spenden recherchiert hatte. Ein Bericht der «BBC» legt dar, wie weit Teile des Labour-Umfelds gehen: Der Labour-Abgeordnete Josh Simons beauftragte eine PR-Agentur, um Holdens Kontakte und Recherchen durchleuchten zu lassen. Das Ergebnis war ein umfangreiches Dossier, das vor allem auf Andeutungen und Verdachtsmomenten basierte, ohne belastbare Beweise zu liefern.

Der Labour-Abgeordnete Josh Simons ist nach einer Untersuchung als Minister im Kabinettsbüro zurückgetreten, wonach eine Denkfabrik, die er vor seinem Eintritt in die Regierung leitete, die Überwachung von Journalisten in Auftrag gegeben hatte. Bild: Screenshot: Sky News/TV

Brisant wurde der Vorgang, als Simons die Unterlagen Anfang 2024 an Sicherheitsbehörden weiterleitete und in begleitenden Mails Verbindungen zwischen Holden, angeblichen Hackerangriffen und russischer Desinformation konstruierte. Nachdem Medienberichte die Vorgänge öffentlich machten, trat Simons zurück. Premier Keir Starmer erklärte, von der Aktion nichts gewusst zu haben.

Einordnung: Für viele Wähler ist nicht nur entscheidend, was eine Regierung tut, sondern wie sie es tut. Der Einsatz fragwürdiger Methoden gegen Kritiker beschädigt das Image einer Partei, die Transparenz und Fairness propagiert. Gerade in einem polarisierten politischen Umfeld kann das Vertrauen kosten – und Wähler in die Arme von Alternativen treiben.

Schlechte Umfragen und neue Konkurrenz

Die politische Lage verschärft sich durch sinkende Umfragewerte. Labour liegt inzwischen hinter Reform UK, der rechtspopulistischen Partei des Brexit-Demagogen Nigel Farage. Gleichzeitig gewinnen auch die Grünen an Zustimmung. Das Parteiensystem fragmentiert sich, und Starmers Strategie, Labour in die Mitte zu rücken, zeigt Nebenwirkungen: Wähler wandern sowohl nach links als auch nach rechts ab.

Einordnung: Die strategische Neupositionierung der Labour Party sollte neue Wählerschichten erschliessen – stattdessen verliert die Partei an beiden Rändern. In einem zunehmend fragmentierten Parteiensystem reicht es nicht mehr, die Mitte zu besetzen. Wer dort an Profil verliert, riskiert, zwischen erstarkenden Konkurrenten aufgerieben zu werden.

Wie es für Labour weitergehen könnte

Die Kommunalwahlen im Mai 2026 werden zum entscheidenden Test. Schlechte Ergebnisse könnten innerhalb der Labour Party schnell Konsequenzen haben. Bereits jetzt kursieren mögliche Nachfolger wie Andy Burnham. Ein parteiinterner Machtkampf scheint wahrscheinlich, sollte Labour weiter an Zustimmung verlieren. Für Starmer steht damit nicht nur eine Wahl auf dem Spiel, sondern seine politische Zukunft.

Einordnung: Die kommenden Wochen könnten zur Zäsur werden. Sollte Labour deutlich verlieren, wird die Loyalität in der Fraktion bröckeln. Parteiintern gilt Starmer ohnehin vielen als Projekt seiner Berater – fällt der Wahlerfolg weg, fehlt ihm die entscheidende Machtbasis. Die Frage ist dann nicht mehr, ob sich Labour neu aufstellt, sondern wie schnell.