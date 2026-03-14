  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frust und Hass anonym im Netz Kerkeling: Internet-Kampf ist «gnadenlos und hasserfüllt»

dpa

14.3.2026 - 11:59

Hape Kerkeling findet den Umgangston im Internet «gnadenlos und hasserfüllt». (Archivbild)
Hape Kerkeling findet den Umgangston im Internet «gnadenlos und hasserfüllt». (Archivbild)
dpa

Als Provinzreporter Horst Schlämmer sucht er in einem neuen Kinofilm das Glück. Privat sorgt er sich um Hass in sozialen Medien. Manche Videos lassen ihn aber gar die Weltlage vergessen.

DPA

14.03.2026, 11:59

Der Komiker Hape Kerkeling findet Hassnachrichten in sozialen Medien nach eigener Aussage gnadenlos. «Im Internet tobt heute ein Kampf, der vergleichbar ist mit den Strassenkämpfen in der Weimarer Republik. Blutig, gnadenlos und hasserfüllt», sagte der 61-Jährige dem Magazin «Stern» in einem Doppelinterview mit seiner Kollegin Tahnee Schaffarczyk (33).

«Die bösen Nachrichten, die ich bekomme, verfassen Menschen, die solche Volltrottel sind, dass sie mir leidtun. Diesen Hass muss man eingrenzen», sagte Kerkeling weiter. Auch Schaffarczyk findet es demnach «erschreckend, wie inflationär Menschen ihren Frust und Hass anonym im Netz verbreiten».

Spass machen Kerkeling süsse Tiere im Internet. «Die Katzenvideos wiederum befriedigen mich ungemein. Eine Viertelstunde davon, und schon ist die Birne angenehm matschig und die Weltlage verschwunden», sagte der Komiker.

Kerkeling und Schaffarczyk sind gemeinsam in dem Film «Horst Schlämmer sucht das Glück» zu sehen, der am 26. März in die Kinos kommt. Darin will der Provinzreporter Schlämmer herausfinden, warum viele Menschen so unglücklich sind.

Meistgelesen

Kann Camille Rast in Åre ihre Halbzeit-Führung verteidigen?
Bundesrat hat sich entschieden: Zwischen USA/Israel und Iran herrscht «Krieg»
Im Iran haben nur noch Reiche Zugang zum Internet ++ USA greifen iranische Öl-Insel an

Videos aus dem Ressort

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

Trainer Marcel gibt dir in diesem Video 10 nützliche Tipps wie du noch sicherer im Internet unterwegs sein kannst.

16.09.2025

Manu Burkart: «Das Handy ist eine Sucht wie Alkohol»

Manu Burkart: «Das Handy ist eine Sucht wie Alkohol»

Beim Online-Elternabend beschönigt Manu Burkart gar nichts. Das Handy sei eine Sucht wie Alkohol. Und deshalb versucht er seinen Konsum auch so gut wie möglich einzuschränken.

20.11.2025

Wie ein Sommerabend ohne Handy verlaufen kann

Wie ein Sommerabend ohne Handy verlaufen kann

Manu Burkart legt auch seinen Kindern Zeiten ohne Handy ans Herz. Und manchmal kommt dabei auch was ganz Tolles raus.

20.11.2025

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

10 Tipps für mehr Sicherheit im Netz

Manu Burkart: «Das Handy ist eine Sucht wie Alkohol»

Manu Burkart: «Das Handy ist eine Sucht wie Alkohol»

Wie ein Sommerabend ohne Handy verlaufen kann

Wie ein Sommerabend ohne Handy verlaufen kann

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Phishingversuche. Russische Hacker haben WhatsApp-Konten im Visier

PhishingversucheRussische Hacker haben WhatsApp-Konten im Visier

Social Media hilft. Keiner taucht zu Eisleys 9. Geburtstag auf – dann zeigt sich die Kraft der Community

Social Media hilftKeiner taucht zu Eisleys 9. Geburtstag auf – dann zeigt sich die Kraft der Community

Das steckt dahinter. Jetzt können auch Fremde deinen WhatsApp-Status mitlesen

Das steckt dahinterJetzt können auch Fremde deinen WhatsApp-Status mitlesen