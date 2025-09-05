Wagt Selenskyj wieder einen Angriff auf die Kertsch-Brücke?

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz Die FP-5 Flamingo der ukrainischen Armee ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen: Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen. 01.09.2025

Auf der Krim zeigt sich in den letzten Wochen ein Muster: Immer wieder nehmen ukrainische Kräfte Radaranlagen ins Visier. Wird womöglich ein Luftangriff auf die Kertsch-Brücke vorbereitet?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Wochen beschädigen oder zerstören ukrainische Spezialeinheiten russische Radaranlagen auf der Krim.

Die Vorgänge haben offensichtlich System und dienen wohl der Vorbereitung eines grösseren Luftangriffs.

Dank neuer Langstreckenwaffen könnte Kiew erneut die Kertsch-Brücke ins Visier nehmen. Mehr anzeigen

Die ukrainischen Drohnen fliegen über das Meer an. Sie kommen unter Feuer: Munition explodiert in der Luft. Kugeln fliegen. Abfang-Raketen steigen auf. Doch sie verfehlen ihr Ziel.

Die Einheit, die am Werk ist, heisst Prymary – also Geist – und gehört zum Militärgeheimdienst GUR. Sie hat die Drohnen mit Seedrohnen in die Nähe der Krim gebracht, wo die russische Armee ihre Radaranlagen inzwischen mit Kuppeln schützt.

Wenn eine Kamikaze-Drohe aber ein Loch in die Schutzhülle gerissen hat, können andere die Anlage treffen. Drei Radar-Anlagen mit Kuppeln werden attackiert – zwischendurch ist zu sehen, wie eine russische Su-30 erfolglos versucht, die Drohnen abzufangen.

Eine der Anlagen steht auf der Halbinsel Tarchankut im Westen der Krim, eine bei der Stadt Feodossija und in einem Vorort von Kertsch im Osten der besetzten Halbinsel. Prymary nimmt die Luftabwehr gezielt unter Beschuss, für die das 3. Radiotechnische Regiment der russischen Armee verantwortlich ist.

Stationäre und mobile Anlagen im Visier

Auch die Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine (SSO) sind im August auf der Krim aktiv: In der Nacht vom 9. auf den 10. August zerstören sie nach eigenen Angaben im Dorf Abrykosivka eine Radaranlage vom Typ TRLK-10 Skala-M, die eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern haben soll. Ein Satellitenbild soll den Erfolg der Operation belegen.

Auch mobile Radaranlagen wie das des S-400-Flugabwehrsystems wird ins Visier genommen, wie ein Drohnenvideo von einem Angriff am 28. August zeigt. Wieder hat die GUR-Einheit Prymary auf der Krim zugeschlagen.

Einen Tag später legen die SSO nach und zerstören angeblich ein S-300-Radar auf dem Militärflugplatz Saky im Westen der Krim.

Die Spur führt zur Kertschbrücke

Interessant ist, dass auch eine Radaranlage in Anapa in der russischen Region Krasnodar attackiert wird: Die Kleinstadt liegt am Schwarzen Meer rund 80 Kilometer südöstlich von Kertsch.

Da das Schema in den ukrainischen Angriffen offensichtlich ist, drängt sich die Frage auf, was Kiews eigentliches Ziel ist. Gerade der jüngste Drohnenschlag in Anapa deutet darauf hin: Die Kertsch-Brücke könnte erneut ins Fadenkreuz geraten.

Das gezielte Ausschalten der Radaranlagen könnte der Auftakt sein, um einen Angriff mit den neuen Langstreckenwaffen sein, die die Ukraine im Arsenal hat – allen voran der Marschflugkörper FP-5 Flamingo.

Wie der Angriff ablaufen könnte

Den ersten Kampfeinsatz der Rakete am 30. August hat das ukrainische Militär selbst dokumentiert: Er hat ebenfalls auf der Krim stattgefunden. Eine FSB-Basis im Westen der Halbinsel bei Armjansk wurde attackiert – wohl um die eigene Waffe wie die gegnerische Luftabwehr zu testen.

Satellitenaufnahmen suggerieren, dass Kiew noch an der Genauigkeit der Flamingo arbeiten muss. Dass bisher nur dieser Einsatz des Flugkörpers bekannt geworden ist, könnte bedeuten, dass Kiew Raketen sammelt und verbessert, um sie geballt einzusetzen.

Orte, an denen Radaranlagen attackiert worden sind (X) und mögliche Flugroute des ersten Flamingo-Angriffs. DeepStateMap/phi

Wie schon beim Angriff auf die FSB-Basis könnten die Flamingos auf das Schwarze Meer hinausgeschossen werden, um dann tief vom Süden her auf die Kertsch-Brücke zuzufliegen, während eine erste Welle mit Drohnen und Raketen, die von Nordwesten anfliegt, die Luftabwehr beschäftigt.

Der Eindruck, der sich aufdrängt: Es braut sich was zusammen auf der Krim, ein grösserer Luftangriff scheint bevorzustehen – und die Kertsch-Brücke ist ein verlockendes Ziel.

Die FP-5 Flamingo Das ist der neue ukrainische Marschflugkörper FP-5 Flamingo des Herstellers Fire Point, der am 18. August der Nachrichtenagentur AP Einblick in die Produktion gibt. Die 12 bis 14 Meter lange Rakete wird vom einem Triebwerk auf maximal 950 km/h beschleunigt und kann 1,1 Tonnen Sprengstoff über 3000 Kilometer weit tragen. Derzeit wird angeblich eine «Flamingo» pro Tag gebaut: Alleine auf diesem Bild sind sechs Exemplare zu sehen. Ab Oktober sollen 200 pro Monat hergestellt werden. Im Sprengkopf stecken wahrscheinlich FAB-1000-Bomben, glauben Experten: Die Flamingo hat deutlich mehr Sprengkraft als ukrainische Drohnen. Das Triebwerk wird in Saporischschja gebaut und hat sich bereits bewährt. Eine Raketenstufe bringt die Rakete vom Boden in die Luft, bis das Triebwerk übernimmt. Der Ort, an dem die Flamingo produziert wird, ist geheim.

Sie hat zwar nicht mehr die logistische Bedeutung, seit die russische Armee die Bahnlinien weiter nördlich in den besetzten Gebieten ausgebaut hat. Der symbolische Wert bleibt aber unbenommen – für die Ukraine wie auch für Russland.