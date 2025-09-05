  1. Privatkunden
Operationen auf der Krim Wagt Selenskyj wieder einen Angriff auf die Kertsch-Brücke?

Von Philipp Dahm

5.9.2025

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz

Neuer ukrainischer Marschflugkörper: FP-5 Flamingo erstmals im Einsatz

Die FP-5 Flamingo der ukrainischen Armee ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen: Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen.

01.09.2025

Auf der Krim zeigt sich in den letzten Wochen ein Muster: Immer wieder nehmen ukrainische Kräfte Radaranlagen ins Visier. Wird womöglich ein Luftangriff auf die Kertsch-Brücke vorbereitet?

Von Philipp Dahm

05.09.2025, 23:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Wochen beschädigen oder zerstören ukrainische Spezialeinheiten russische Radaranlagen auf der Krim.
  • Die Vorgänge haben offensichtlich System und dienen wohl der Vorbereitung eines grösseren Luftangriffs.
  • Dank neuer Langstreckenwaffen könnte Kiew erneut die Kertsch-Brücke ins Visier nehmen.
Mehr anzeigen

Die ukrainischen Drohnen fliegen über das Meer an. Sie kommen unter Feuer: Munition explodiert in der Luft. Kugeln fliegen. Abfang-Raketen steigen auf. Doch sie verfehlen ihr Ziel.

Die Einheit, die am Werk ist, heisst Prymary – also Geist – und gehört zum Militärgeheimdienst GUR. Sie hat die Drohnen mit Seedrohnen in die Nähe der Krim gebracht, wo die russische Armee ihre Radaranlagen inzwischen mit Kuppeln schützt.

Wenn eine Kamikaze-Drohe aber ein Loch in die Schutzhülle gerissen hat, können andere die Anlage treffen. Drei Radar-Anlagen mit Kuppeln werden attackiert – zwischendurch ist zu sehen, wie eine russische Su-30 erfolglos versucht, die Drohnen abzufangen.

Eine der Anlagen steht auf der Halbinsel Tarchankut im Westen der Krim, eine bei der Stadt Feodossija und in einem Vorort von Kertsch im Osten der besetzten Halbinsel. Prymary nimmt die Luftabwehr gezielt unter Beschuss, für die das 3. Radiotechnische Regiment der russischen Armee verantwortlich ist.

Stationäre und mobile Anlagen im Visier

Auch die Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine (SSO) sind im August auf der Krim aktiv: In der Nacht vom 9. auf den 10. August zerstören sie nach eigenen Angaben im Dorf Abrykosivka eine Radaranlage vom Typ TRLK-10 Skala-M, die eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern haben soll. Ein Satellitenbild soll den Erfolg der Operation belegen.

Auch mobile Radaranlagen wie das des S-400-Flugabwehrsystems wird ins Visier genommen, wie ein Drohnenvideo von einem Angriff am 28. August zeigt. Wieder hat die GUR-Einheit Prymary auf der Krim zugeschlagen.

Einen Tag später legen die SSO nach und zerstören angeblich ein S-300-Radar auf dem Militärflugplatz Saky im Westen der Krim.

Die Spur führt zur Kertschbrücke

Interessant ist, dass auch eine Radaranlage in Anapa in der russischen Region Krasnodar attackiert wird: Die Kleinstadt liegt am Schwarzen Meer rund 80 Kilometer südöstlich von Kertsch.

Maxar satellite images published by Exilenova from September 4 show the aftermath of the September 2 strike on a Russian Kasta-2-2 radar near Anapa. The photos indicate damage to two generators that supplied power to the system.

[image or embed]

— NOELREPORTS (@noelreports.com) 5. September 2025 um 09:56

Da das Schema in den ukrainischen Angriffen offensichtlich ist, drängt sich die Frage auf, was Kiews eigentliches Ziel ist. Gerade der jüngste Drohnenschlag in Anapa deutet darauf hin: Die Kertsch-Brücke könnte erneut ins Fadenkreuz geraten.

💥 Ukraine's GUR struck Russian radars in occupied Crimea: RT-70 radio telescope $150 million GLONASS satellite facility $75m RLK Utyos-T radar $30m MR-10M1 Mys M1 radar $20m 96L6-AP radar (S-400 air defense system) $40m Total estimate: $315 million

[image or embed]

— Igor Sushko (@igorsushko.bsky.social) 31. August 2025 um 20:48

Das gezielte Ausschalten der Radaranlagen könnte der Auftakt sein, um einen Angriff mit den neuen Langstreckenwaffen sein, die die Ukraine im Arsenal hat – allen voran der Marschflugkörper FP-5 Flamingo.

Wie der Angriff ablaufen könnte

Den ersten Kampfeinsatz der Rakete am 30. August hat das ukrainische Militär selbst dokumentiert: Er hat ebenfalls auf der Krim stattgefunden. Eine FSB-Basis im Westen der Halbinsel bei Armjansk wurde attackiert – wohl um die eigene Waffe wie die gegnerische Luftabwehr zu testen.

Satellitenaufnahmen suggerieren, dass Kiew noch an der Genauigkeit der Flamingo arbeiten muss. Dass bisher nur dieser Einsatz des Flugkörpers bekannt geworden ist, könnte bedeuten, dass Kiew Raketen sammelt und verbessert, um sie geballt einzusetzen.

Orte, an denen Radaranlagen attackiert worden sind (X) und mögliche Flugroute des ersten Flamingo-Angriffs.
Orte, an denen Radaranlagen attackiert worden sind (X) und mögliche Flugroute des ersten Flamingo-Angriffs.
DeepStateMap/phi

Wie schon beim Angriff auf die FSB-Basis könnten die Flamingos auf das Schwarze Meer hinausgeschossen werden, um dann tief vom Süden her auf die Kertsch-Brücke zuzufliegen, während eine erste Welle mit Drohnen und Raketen, die von Nordwesten anfliegt, die Luftabwehr beschäftigt.

🔥 Five explosions were heard in Alushta (Crimea), after which a fire broke out in the mountains above Lazurny, - Krymskyi Veter ❗️Russian military unit 85683-l is located there - a subdivision of the 3rd radiotechnical regiment, with a noticeable radar with a white dome.

[image or embed]

— MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 2. September 2025 um 22:27

Der Eindruck, der sich aufdrängt: Es braut sich was zusammen auf der Krim, ein grösserer Luftangriff scheint bevorzustehen – und die Kertsch-Brücke ist ein verlockendes Ziel.

Sie hat zwar nicht mehr die logistische Bedeutung, seit die russische Armee die Bahnlinien weiter nördlich in den besetzten Gebieten ausgebaut hat. Der symbolische Wert bleibt aber unbenommen – für die Ukraine wie auch für Russland.

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand

Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.

15.08.2025

