Nicht alles, was nach Katastrophe aussieht, ist echt! – KI-Fakes nach Hurrikan «Melissa» – So täuschen falsche Bilder und Videos im Netz Nach dem verheerenden Hurrikan «Melissa» kursieren im Netz täuschend echte KI-Bilder und Fake-Videos. Sie zeigen angebliche Zerstörungen und spektakuläre Sturmaufnahmen – doch vieles ist nicht real. 29.10.2025

Hurrikan «Melissa» hat auf Jamaika schwere Schäden angerichtet – doch neben echten Bildern der Verwüstung kursieren im Netz auch gefälschte Aufnahmen. Einige zeigen angeblich zerstörte Gebäude, andere spektakuläre Flugaufnahmen aus dem Auge des Sturms.

Täuschend echt, aber komplett künstlich

Manche dieser Aufnahmen stammen von künstlicher Intelligenz – und wirken verblüffend real. Solche Fakes verbreiten sich rasend schnell und könnten unter Umständen sogar die Arbeit von Rettungskräften und Medien erschweren, wenn sie für echt gehalten werden.

blue News zeigt im Video zwei Beispiele, die derzeit viral gehen.

