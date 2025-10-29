  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gefälschte Bilder im Netz Vorsicht, diese Aufnahmen zeigen nicht Hurrikan «Melissa»

Von Christian Thumshirn

29.10.2025

Nicht alles, was nach Katastrophe aussieht, ist echt! – KI-Fakes nach Hurrikan «Melissa» – So täuschen falsche Bilder und Videos im Netz

Nicht alles, was nach Katastrophe aussieht, ist echt! – KI-Fakes nach Hurrikan «Melissa» – So täuschen falsche Bilder und Videos im Netz

Nach dem verheerenden Hurrikan «Melissa» kursieren im Netz täuschend echte KI-Bilder und Fake-Videos. Sie zeigen angebliche Zerstörungen und spektakuläre Sturmaufnahmen – doch vieles ist nicht real.

29.10.2025

Nach dem verheerenden Hurrikan «Melissa» kursieren im Netz täuschend echte KI-Bilder und Fake-Videos. Sie zeigen angebliche Zerstörungen und spektakuläre Sturmaufnahmen – doch vieles ist nicht real.

Von Christian Thumshirn

29.10.2025, 10:53

Hurrikan «Melissa» hat auf Jamaika schwere Schäden angerichtet – doch neben echten Bildern der Verwüstung kursieren im Netz auch gefälschte Aufnahmen. Einige zeigen angeblich zerstörte Gebäude, andere spektakuläre Flugaufnahmen aus dem Auge des Sturms.

Täuschend echt, aber komplett künstlich

Manche dieser Aufnahmen stammen von künstlicher Intelligenz – und wirken verblüffend real. Solche Fakes verbreiten sich rasend schnell und könnten unter Umständen sogar die Arbeit von Rettungskräften und Medien erschweren, wenn sie für echt gehalten werden.

blue News zeigt im Video zwei Beispiele, die derzeit viral gehen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Spektakuläre Aufnahmen: US-Sturmjäger fliegen durch Hurrikan Melissa

Spektakuläre Aufnahmen: US-Sturmjäger fliegen durch Hurrikan Melissa

Eine Spezialeinheit der US-Luftwaffenreserve traute sich ins Auge des Mega-Sturms «Melissa». Dort sammelte sie Temperatur-, Wind- und Druckdaten, die präzise Vorhersagen zu Kurs und Intensität ermöglichen sollen.

28.10.2025

Mehr zum Thema

Hurrikan «Melissa» fordert Tote. Hurrikan erreicht Kuba +++ Noch keine verlässlichen Informationen über Tote

Hurrikan «Melissa» fordert ToteHurrikan erreicht Kuba +++ Noch keine verlässlichen Informationen über Tote

Bahamas. Jamaika wegen Hurrikan zum Katastrophengebiet erklärt

BahamasJamaika wegen Hurrikan zum Katastrophengebiet erklärt

Schwerster Wirbelsturm im Karibikstaat?. Gigantischer Hurrican «Melissa» fegt Richtung Jamaica – Katastrophe befürchtet

Schwerster Wirbelsturm im Karibikstaat?Gigantischer Hurrican «Melissa» fegt Richtung Jamaica – Katastrophe befürchtet

Meistgelesen

Schweizer Haushalts-Gigant warnt vor Einbruch und läutet Sparkurs ein
Trump ordnet Truppenabzug an der Nato-Ostflanke an
Trumps Streisand-Effekt
Südkorea schenkt Trump goldene Krone +++ China bestätigt Treffen zwischen Trump und Xi
Video verrät 22-jährigen Raser – seine Ausrede vor Gericht zieht nicht