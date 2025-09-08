  1. Privatkunden
Düsteres Szenario KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Adrian Kammer

8.9.2025

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Tokio simuliert einen Ausbruch des berühmten Vulkans Fuji in einem von künstlicher Intelligenz erstellten Video. Die Bevölkerung soll so vor den möglichen Folgen gewarnt werden.

02.09.2025

Tokio simuliert einen Ausbruch des berühmten Vulkans Fuji in einem von künstlicher Intelligenz erstellten Video. Die Bevölkerung soll so vor den möglichen Folgen gewarnt werden.

Adrian Kammer

08.09.2025, 23:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Stadtverwaltung Tokios veröffentlichte ein Video das Auswirkungen eines möglichen Ausbruchs des Vulkans Fuji zeigt.
  • Die Bevölkerung in Japan soll auf ein solches Szenario vorbereitet sein.
  • Das Video wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
  • Zum letzten Mal brach der Fuji 1707 aus.
  • Derzeit gilt eine solche Katastrophe als eher unwahrscheinlich.
Mehr anzeigen

Der Fuji ist ein aktiver Vulkan und 135 Kilometer von der japanischen Hauptstadt entfernt. Zum letzten Mal brach er 1707 aus. Die ausgeworfene Asche liess Hausdächer in Tokio einstürzen und zerstörte grosse Teile der Ernten. Von einem Ausbruch ähnlicher Grössenordnung geht die Stadtverwaltung in ihrer Simulation aus.

Im veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Stadt unter den Folgen der Naturkatastrophe leiden würde. Tokio will damit die Bevölkerung aufklären und auf ein Worst-Case-Szenario vorbereiten. Unter anderem wird empfohlen, Vorräte für mehrere Tage anzulegen sowie Staubmasken und Schutzbrillen bereit zu halten.

Laut Experten gibt es im Moment keine Anzeichen für einen baldigen Ausbruch des Fuji.

Mehr Videos aus dem Ressort

Geologisches Phänomen: Ist das der kleinste Vulkan der Welt?

Geologisches Phänomen: Ist das der kleinste Vulkan der Welt?

Seit Monaten rätseln Einheimische und Fachleute über einen mysteriösen Hügel in Peru. Nun liefern Wissenschaftler erste Erkenntnisse und geben Entwarnung. Faszinierende Aufnahmen des Phänomens gibt es im Video.

29.07.2025

