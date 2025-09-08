Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch Tokio simuliert einen Ausbruch des berühmten Vulkans Fuji in einem von künstlicher Intelligenz erstellten Video. Die Bevölkerung soll so vor den möglichen Folgen gewarnt werden. 02.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stadtverwaltung Tokios veröffentlichte ein Video das Auswirkungen eines möglichen Ausbruchs des Vulkans Fuji zeigt.

Die Bevölkerung in Japan soll auf ein solches Szenario vorbereitet sein.

Das Video wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

Zum letzten Mal brach der Fuji 1707 aus.

Derzeit gilt eine solche Katastrophe als eher unwahrscheinlich. Mehr anzeigen

Der Fuji ist ein aktiver Vulkan und 135 Kilometer von der japanischen Hauptstadt entfernt. Zum letzten Mal brach er 1707 aus. Die ausgeworfene Asche liess Hausdächer in Tokio einstürzen und zerstörte grosse Teile der Ernten. Von einem Ausbruch ähnlicher Grössenordnung geht die Stadtverwaltung in ihrer Simulation aus.

Im veröffentlichten Video ist zu sehen, wie die Stadt unter den Folgen der Naturkatastrophe leiden würde. Tokio will damit die Bevölkerung aufklären und auf ein Worst-Case-Szenario vorbereiten. Unter anderem wird empfohlen, Vorräte für mehrere Tage anzulegen sowie Staubmasken und Schutzbrillen bereit zu halten.

Laut Experten gibt es im Moment keine Anzeichen für einen baldigen Ausbruch des Fuji.

