FPÖ-Chef Herbert Kickl scheint auf dem Weg zur Kanzlerschaft – eine Zäsur für das Land. (Archivbild) Heinz-Peter Bader/AP/dpa

Lange wurde gerungen, jetzt ist es klar: Herbert Kickl kann in Österreich keine Koalition bilden. Damit wird Kickl nicht Kanzler.

Herbert Kickl wird nicht österreichischer Kanzler.

Das wird am Mittwoch bekannt.

FPÖ-Chef Herbert Kickl wird doch nicht österreichischer Kanzler. Die Koalitionsverhandlungen zwischen seiner Partei und der ÖVP sind gescheitert, wie Kickl am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt.

Er habe den Regierungsbildungsauftrag zurückgelegt. «Obwohl wir in den Gesprächen der ÖVP in vielen Punkten entgegengekommen sind, waren die Verhandlungen zu unserem Bedauern letztlich nicht von Erfolg gekrönt. Deshalb lege ich heute, am 12. Februar 2025, den Auftrag zur Regierungsbildung zurück», heisst es in dem Schreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Kickl war am Mittag bei Van der Bellen in der Hofburg zu Gast. Dort informierte er den österreichischen Bundespräsidenten persönlich über das Scheitern der Regierungsbildung.

Noch am Morgen hat die FPÖ der ÖVP ein neues Angebot für die Verteilung der Ministerien vorgelegt. Zwar beharrte die FPÖ weiter auf das Innen- und das Finanzressort, bei anderen Ministerien wollte sie aber kleinere Zugeständnisse machen, wie die Nachrichtenagentur APA am Mittwoch unter Berufung auf ein internes Papier berichtete.

Weiteres Vorgehen unklar

Dem Vorschlag zufolge sollte die FPÖ neben dem Kanzleramt insgesamt sechs Ministerien erhalten. Neben dem Innen- und dem Finanzministerium würden auch das Arbeitsministerium, das den Bereich der Integration umfasst, in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Dazu kämen die Ressorts für Gesundheit, Sport und Tourismus.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz sprach von einem «freiheitlichen Angebot», das ÖVP-Chef Christian Stocker übermittelt worden sei. Durch eine solche Aufteilung könne die ÖVP «in allen ihren Kernkompetenzen wirken».

Wie es in Österreich weitergeht, ist aktuell unklar. Der Bundespräsident hätte die Möglichkeit, eine Expertenregierung zu ernennen, während der Nationalrat eine Neuwahl anberaumen könnte. Eine weitere Option wäre eine erneute Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ – entweder als Zweierkoalition oder unter Einbeziehung einer kleineren Partei. Allerdings spricht dagegen, dass bereits die Gespräche über eine schwarz-rot-pinke Dreierkoalition gescheitert sind.

