Alle schauen Richtung Iran – und Kiew befreit währenddessen ganze Landstriche

Lagebild UkraineAlle schauen Richtung Iran – und Kiew befreit währenddessen ganze Landstriche
Philipp Dahm
17.3.2026
Munitionsdepot in Luhansk fliegt in die Luft
Die ukrainischen Streitkräfte haben am 15. März kurz nach Mitternacht ein russisches Munitionslager in Dowschansk im Oblast Luhansk attackiert.
16.03.2026
So schnell sind die ukrainischen Streitkräfte schon seit zweieinhalb Jahren nicht mehr vorgerückt: 434 Quadratkilometer will Wolodymyr Selenskyjs Armee zuletzt befreit haben. Andererseits beissen sich die Russen im Festungsgürtel fest: Kostjantyniwka ist die «reine Hölle».
Während die Welt auf die Geschehnisse im Iran schaut, geht der Krieg in Osteuropa mit unverminderter Härte weiter. Die russischen Streitkräfte attackieren zuletzt einen Personenzug nahe des Ortes Nowoselyzja im Oblast Sumy, ...
❗️Rescuers showed the consequences of a Russian UAV hitting a suburban train "Smorodyne - Vorozhba"
The driver's cabin and an open area near the impact site were on fire. The fire was quickly extinguished. Fortunately, there were no injuries.
... töten zwei von drei Insassen eines Krankenwagens in einem Dorf nahe Welykyj Burluk im Oblast Charkiw …
Also targeted by Russia, another ambulance - killing two medics.
An FPV tracked the emergency vehicle driving in the village of Chervona Khvylia, in Kharkiv region.
A medical technician and a paramedic were murdered, and another medical worker was injured.
... und greifen mal wieder die Energieversorgung von Kiew massiv aus der Luft an.
Russia struck Kyiv's energy infrastructure overnight, hitting the Trypilska power plant and a substation linking the capital to Rivne nuclear plant. Air defense downed 58 missiles and 402 drones. Four people were killed and 10 wounded in Brovary. Emergency blackouts imposed in Kyiv. #Ukraine
In Städten wie Cherson ist es nur deshalb noch möglich, zu überleben, weil Drohnen-Netze die Strassen absichern und spezielle Geräte vor derartigen Luftangriffen warnen.
Kherson, Ukraine - a city on the very front line of war. It is never quiet. Residents of Kherson clutch a drone detector in the car, the screen flickering and bleeping like a cardiac monitor to reassure them that they are still alive.
... während in Noworossijsk in Russland ein griechisches Tankschiff namens Maran Homer von einer unbekannten Waffe getroffen wird, wie Athen bestätigt. Es sollte wohl russisches Öl aufnehmen, das dank Donald Trumps Ausnahmeregelung derzeit verkauft werden darf. Eigentlich gilt das jedoch nur für Öl, das bereits auf Schiffe verladen worden ist.
Allerdings greift auch die Ukraine die generische Energie-Infrastruktur an: In Teilen von Belgorod im gleichnamigen Oblast ist der Strom zeitweise ausgefallen.
Belgorod and the surrounding region lost power, water, and heat after overnight missile strikes, the governor confirmed. The Luch thermal power plant and several other energy facilities were seriously damaged.
So gesehen scheint alles beim Alten zu sein – doch der Schein trügt. Die russische Armee häuft zwar weiter Verluste an, die sie vor wachsende Personalprobleme stellt, ...
... doch tatsächlich können die russischen Streitkräfte zuletzt kaum Boden gutmachen. Im Gegenteil: Das Institute for the Study of War zeigt, dass ab Mitte Februar die ukrainische Seite Territorium dazugewinnt.
Wolodymyr Selenskyj erklärt CNN, dass Kiew Ende letzten Jahres eine Gegenoffensive begonnen habe: 434 Quadratkilometer habe man seither zurückerobert. «Es ist eine Erfolgsgeschichte – nicht nur wegen des Landes, sondern vor allem wegen der Menschen. Es geht darum, die grosse russische Offensive zu zerstören.»
Das grösste Problem der Russen
Der ukrainische Präsident hebt die Bedeutung neuer Drohnen-Taktiken hervor: Der Gegner verliere durch ferngesteuerte Flugobjekte aktuell 35'000 Soldaten monatlich. Die Friedensgespräche seien gleichzeitig im Sande verlaufen.
Wie kommen Kiews Erfolge zustande? Moskaus grosses Minus ist derzeit offenbar die Kommunikation. Seit Starlink seit Anfang Februar seine Dienste in Russland nicht mehr anbietet, fehlt Wladimir Putins Armee die Koordination. Auch Telegram darf von Soldaten nicht mehr genutzt werden: Wer dagegen verstösst, wird offenbar an die vorderste Front geschickt.
Russians comment on their new lives now that the czar has taken away their internet.
Die Steuerung von Drohnen, die Organisation von Verteidigung und Angriff und die Absprache mit der Artillerie werden dadurch massivst erschwert. Die Soldaten sollen die App Max nutzen, mit der der Kreml das Volk kontrolliert. Doch auch die funktioniert nicht immer: In Moskau und St. Petersburg ist das mobile Internet dieser Tage abgeschaltet – wohl aus Angst vor den eigenen Leuten.
Gegenoffensive: Schnellste Geländegewinne seit Jahren
«Russland hat seine Streitkräfte auf eine grossangelegte Offensivoperation im Jahr 2025 vorbereitet», blickt Kiews Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi im Gespräch mit «Le Monde» zurück. «Es wollte den gesamten Donbass, Gebiete in Saporischschja, Dnipropetrowsk und Cherson einnehmen und eine Pufferzone zu Charkiw und Sumy schaffen, aber das ist nicht gelungen.»
Caturday morning breakfast in the eastern Ukrainian city of Sloviansk. The Hachiko team can’t stay here long due to drone attacks, but thankfully we’re still able (for now) to get food to displaced cats here. pic.twitter.com/DPLvE8M8tZ
Das letzte Jahr hätte deutlich schlimmer ausfallen können, sagt der Vier-Sterne-General weiter: «Es gibt keine Patt-Situation», versichert er. Das Geschehen am Boden gibt ihm Recht: «Die Ukraine macht die schnellsten Geländegewinne in zweieinhalb Jahren», meldet «France 24» Mitte Februar. Vor allem in den Oblasten Dnipropetrowsk und Saporischschja seien die Truppen vorgerückt.
Eine Woche später sind Kiews Kräfte wieder weiter vorgerückt und teilen auf Facebook mit: «Insgesamt kann die Situation als sehr dynamisch beschrieben werden. Die Russen klammern sich an jeden Meter des eroberten Territoriums und setzen dabei alle verfügbaren Ressourcen ein, sowohl personell als auch technisch, aber trotz erbitterten Widerstands befreien unsere Einheiten Schritt für Schritt unser Heimatland.»
Die Front in Karten
Wie ist die Lage an der Front? Wir beginnen im Norden der Ukraine: Die zweitgrösste ukrainische Stadt Charkiw ist gut 30 Kilometer von den Schützengräben entfernt und kommt damit in die Reichweite der russischen Rohrartillerie.
Spannend ist die Lage im Nordosten bei Kupjansk: Anfang Dezember tönt Wladimir Putin, die Schlüsselstadt sei seit mehreren Wochen bereits unter russischer Kontrolle. Doch nach mehreren Gegenangriffen ist die russische Armee von einer Einnahme Kupjansks weit entfernt.
Wer die Front weiter nach Süden fährt, erreicht den Festungsgürtel im Oblast Donezk, in dessen Herzen die Städte Slowjansk und Kramatorsk liegen. Im Süden greift die russische Armee über Lyman an, im Norden haben sie bereits Kostjantyniwka erreicht.
Kostjantyniwka – die «reine Hölle»
In Kostjantyniwka droht der Tod nicht nur im Häuserkampf. Vor allem aus der Luft nimmt der Kreml die Stadt, die vor dem Krieg 67'000 Einwohnende zählte, unter Beschuss. Einerseits mit schweren Bomben mit 3000 Kilogramm Sprengstoff, andererseits auch mit verbotenen Brandbomben, worüber sich ein pro-russischer X-User – siehe unten – explizit freut.
Russia continues to eliminate the Banderites in Kostiantynivka in order to liberate the Russian Town.
Incendiary bombs and the top dog FAB 3000 getting the job done
Ukrainian 28th Mechanized Brigade are embedded & being sent to the soil...
Die grossen Gebietsgewinne hat Kiew vor allem im Oblast Dnirpopetrowsk gemacht: An Stellen, an denen zuletzt die russische Armee bedrohlich vorgerückt war, haben die ukrainischen Gegenoffensiven ein weites Gebiet befreit.
Huljajpole und Dobropillija liegen in Oblast Saporischschja – und sind derzeit die militärischen Schwerpunkte in dem Gebiet.
Der Vollständigkeit halber hier noch der Frontverlauf im Süden, wo sich zwar wenig verändert hat, aber der Kreml angeblich Truppen für eine Offensive sammelt.
Das Öl aus Iran landet fast nur in China – Warum wir den Konflikt trotzdem an der Zapfsäule bezahlen
Europa kauft wegen Sanktionen kaum iranisches Öl. Trotzdem steigen unsere Spritpreise. Der Konflikt scheint weit weg – doch der Ölmarkt kennt keine Grenzen. Warum wir das an der Zapfsäule spüren, erklärt das Video.