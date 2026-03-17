Alle schauen Richtung Iran – und Kiew befreit währenddessen ganze Landstriche

Munitionsdepot in Luhansk fliegt in die Luft Die ukrainischen Streitkräfte haben am 15. März kurz nach Mitternacht ein russisches Munitionslager in Dowschansk im Oblast Luhansk attackiert. 16.03.2026

So schnell sind die ukrainischen Streitkräfte schon seit zweieinhalb Jahren nicht mehr vorgerückt: 434 Quadratkilometer will Wolodymyr Selenskyjs Armee zuletzt befreit haben. Andererseits beissen sich die Russen im Festungsgürtel fest: Kostjantyniwka ist die «reine Hölle».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kämpfe in der Ukraine gehen trotz globaler Aufmerksamkeit auf andere Krisen unvermindert weiter, mit Angriffen auf Städte, Infrastruktur und Zivilisten.

Die Ukraine meldet 434 Quadratmeter zurückerobertes Gebiet seit Beginn ihrer Gegenoffensive Ende 2025.

Besonders im Osten, etwa in Dnipropetrowsk und Saporischschja, erzielt Kiew derzeit die schnellsten Geländegewinne seit über zweieinhalb Jahren. Mehr anzeigen

Während die Welt auf die Geschehnisse im Iran schaut, geht der Krieg in Osteuropa mit unverminderter Härte weiter. Die russischen Streitkräfte attackieren zuletzt einen Personenzug nahe des Ortes Nowoselyzja im Oblast Sumy, ...

❗️Rescuers showed the consequences of a Russian UAV hitting a suburban train "Smorodyne - Vorozhba" The driver's cabin and an open area near the impact site were on fire. The fire was quickly extinguished. Fortunately, there were no injuries.



[image or embed] — MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 14. März 2026 um 20:54

... töten zwei von drei Insassen eines Krankenwagens in einem Dorf nahe Welykyj Burluk im Oblast Charkiw …

Also targeted by Russia, another ambulance - killing two medics. An FPV tracked the emergency vehicle driving in the village of Chervona Khvylia, in Kharkiv region. A medical technician and a paramedic were murdered, and another medical worker was injured.



[image or embed] — Tim White (@twmcltd.bsky.social) 15. März 2026 um 15:02

... und greifen mal wieder die Energieversorgung von Kiew massiv aus der Luft an.

Russia struck Kyiv's energy infrastructure overnight, hitting the Trypilska power plant and a substation linking the capital to Rivne nuclear plant. Air defense downed 58 missiles and 402 drones. Four people were killed and 10 wounded in Brovary. Emergency blackouts imposed in Kyiv. #Ukraine



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 14. März 2026 um 09:08

In Städten wie Cherson ist es nur deshalb noch möglich, zu überleben, weil Drohnen-Netze die Strassen absichern und spezielle Geräte vor derartigen Luftangriffen warnen.

Kherson, Ukraine - a city on the very front line of war. It is never quiet. Residents of Kherson clutch a drone detector in the car, the screen flickering and bleeping like a cardiac monitor to reassure them that they are still alive.



Kherson has lived through the horror of… https://t.co/mMMiS02yve pic.twitter.com/6yEQ7yImkW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 15, 2026

Und die Ukraine?

Die Gegenseite konzentriert sich auf militärische Ziele: Auf der besetzten Krim beschädigt eine Langstrecken-Drohne vom Typ FP-1 ein russisches Patrouillenboot der Raptor-Klasse schwer, ...

... während in Noworossijsk in Russland ein griechisches Tankschiff namens Maran Homer von einer unbekannten Waffe getroffen wird, wie Athen bestätigt. Es sollte wohl russisches Öl aufnehmen, das dank Donald Trumps Ausnahmeregelung derzeit verkauft werden darf. Eigentlich gilt das jedoch nur für Öl, das bereits auf Schiffe verladen worden ist.

Allerdings greift auch die Ukraine die generische Energie-Infrastruktur an: In Teilen von Belgorod im gleichnamigen Oblast ist der Strom zeitweise ausgefallen.

Belgorod and the surrounding region lost power, water, and heat after overnight missile strikes, the governor confirmed. The Luch thermal power plant and several other energy facilities were seriously damaged.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 15. März 2026 um 09:36

Kiew im Aufwind: 434 Quadratkilometer befreit

So gesehen scheint alles beim Alten zu sein – doch der Schein trügt. Die russische Armee häuft zwar weiter Verluste an, die sie vor wachsende Personalprobleme stellt, ...

Russische Verluste – also Getötete, Verwundete und Gefangene – seit Kriegsbeginn laut dem Center for Strategic and International Studies. CSIS

... doch tatsächlich können die russischen Streitkräfte zuletzt kaum Boden gutmachen. Im Gegenteil: Das Institute for the Study of War zeigt, dass ab Mitte Februar die ukrainische Seite Territorium dazugewinnt.

Wöchentliche russische Gebietsgewinne und -verluste zwischen dem 1. November 2025 bis Ende Februar. ISW

Wolodymyr Selenskyj erklärt CNN, dass Kiew Ende letzten Jahres eine Gegenoffensive begonnen habe: 434 Quadratkilometer habe man seither zurückerobert. «Es ist eine Erfolgsgeschichte – nicht nur wegen des Landes, sondern vor allem wegen der Menschen. Es geht darum, die grosse russische Offensive zu zerstören.»

Das grösste Problem der Russen

Der ukrainische Präsident hebt die Bedeutung neuer Drohnen-Taktiken hervor: Der Gegner verliere durch ferngesteuerte Flugobjekte aktuell 35'000 Soldaten monatlich. Die Friedensgespräche seien gleichzeitig im Sande verlaufen.

Wie kommen Kiews Erfolge zustande? Moskaus grosses Minus ist derzeit offenbar die Kommunikation. Seit Starlink seit Anfang Februar seine Dienste in Russland nicht mehr anbietet, fehlt Wladimir Putins Armee die Koordination. Auch Telegram darf von Soldaten nicht mehr genutzt werden: Wer dagegen verstösst, wird offenbar an die vorderste Front geschickt.

Russians comment on their new lives now that the czar has taken away their internet.



Locals cite that it's "f*cking sh*t" and "it's a harbinger of more terrible things to come". pic.twitter.com/kaQIbaL0Ra — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) March 13, 2026

Die Steuerung von Drohnen, die Organisation von Verteidigung und Angriff und die Absprache mit der Artillerie werden dadurch massivst erschwert. Die Soldaten sollen die App Max nutzen, mit der der Kreml das Volk kontrolliert. Doch auch die funktioniert nicht immer: In Moskau und St. Petersburg ist das mobile Internet dieser Tage abgeschaltet – wohl aus Angst vor den eigenen Leuten.

Gegenoffensive: Schnellste Geländegewinne seit Jahren

«Russland hat seine Streitkräfte auf eine grossangelegte Offensivoperation im Jahr 2025 vorbereitet», blickt Kiews Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi im Gespräch mit «Le Monde» zurück. «Es wollte den gesamten Donbass, Gebiete in Saporischschja, Dnipropetrowsk und Cherson einnehmen und eine Pufferzone zu Charkiw und Sumy schaffen, aber das ist nicht gelungen.»

Caturday morning breakfast in the eastern Ukrainian city of Sloviansk. The Hachiko team can’t stay here long due to drone attacks, but thankfully we’re still able (for now) to get food to displaced cats here. pic.twitter.com/DPLvE8M8tZ — Nate Mook (@natemook) March 14, 2026

Das letzte Jahr hätte deutlich schlimmer ausfallen können, sagt der Vier-Sterne-General weiter: «Es gibt keine Patt-Situation», versichert er. Das Geschehen am Boden gibt ihm Recht: «Die Ukraine macht die schnellsten Geländegewinne in zweieinhalb Jahren», meldet «France 24» Mitte Februar. Vor allem in den Oblasten Dnipropetrowsk und Saporischschja seien die Truppen vorgerückt.

Die grobe Lageübersicht des britischen Verteidigungsministeriums. Ministry of Defence

Eine Woche später sind Kiews Kräfte wieder weiter vorgerückt und teilen auf Facebook mit: «Insgesamt kann die Situation als sehr dynamisch beschrieben werden. Die Russen klammern sich an jeden Meter des eroberten Territoriums und setzen dabei alle verfügbaren Ressourcen ein, sowohl personell als auch technisch, aber trotz erbitterten Widerstands befreien unsere Einheiten Schritt für Schritt unser Heimatland.»

Die Front in Karten

Wie ist die Lage an der Front? Wir beginnen im Norden der Ukraine: Die zweitgrösste ukrainische Stadt Charkiw ist gut 30 Kilometer von den Schützengräben entfernt und kommt damit in die Reichweite der russischen Rohrartillerie.

Die Front im Norden der Ukraine am 15. März 2026. ISW

Spannend ist die Lage im Nordosten bei Kupjansk: Anfang Dezember tönt Wladimir Putin, die Schlüsselstadt sei seit mehreren Wochen bereits unter russischer Kontrolle. Doch nach mehreren Gegenangriffen ist die russische Armee von einer Einnahme Kupjansks weit entfernt.

Die Front liegt gut sechs Kilometer nördlich von Kupjansk (1). Weiter nördlich können die Russen ihren Brückenkopf westlich des Oskil halten (2). Auch im Süden von Kupjansk sind sie inzwischen bis an den Fluss vorgerückt (3). DeepStateMap/phi

Wer die Front weiter nach Süden fährt, erreicht den Festungsgürtel im Oblast Donezk, in dessen Herzen die Städte Slowjansk und Kramatorsk liegen. Im Süden greift die russische Armee über Lyman an, im Norden haben sie bereits Kostjantyniwka erreicht.

Der Festungsgürtel im Oblast Donezk geht von Slowjansk über Kramatorsk bis nach Kostjantyniwka. ISW

Kostjantyniwka – die «reine Hölle»

In Kostjantyniwka droht der Tod nicht nur im Häuserkampf. Vor allem aus der Luft nimmt der Kreml die Stadt, die vor dem Krieg 67'000 Einwohnende zählte, unter Beschuss. Einerseits mit schweren Bomben mit 3000 Kilogramm Sprengstoff, andererseits auch mit verbotenen Brandbomben, worüber sich ein pro-russischer X-User – siehe unten – explizit freut.

Russia continues to eliminate the Banderites in Kostiantynivka in order to liberate the Russian Town.



Incendiary bombs and the top dog FAB 3000 getting the job done



Ukrainian 28th Mechanized Brigade are embedded & being sent to the soil...



SURRENDER fools !!! https://t.co/atMDRsm9l2 pic.twitter.com/ff4v5sgwBC — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺🇮🇪 (@SMO_VZ) February 27, 2026

Ein pro-ukrainischer X-User hingegen beschreibt das Szenario in Kostjantyniwka als die «reine Hölle».

Kostiantynivka, Donetsk region today.



Pure hell. Just like yesterday…



The world screams over the UAE but ignores Ukraine burning daily. How is this fair? pic.twitter.com/SJq8jQOseh — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) March 13, 2026

In Kostjantyniwka hat der Häuserkampf begonnen. ISW

Wo die Ukraine vorrückt

Die grossen Gebietsgewinne hat Kiew vor allem im Oblast Dnirpopetrowsk gemacht: An Stellen, an denen zuletzt die russische Armee bedrohlich vorgerückt war, haben die ukrainischen Gegenoffensiven ein weites Gebiet befreit.

Ukrainische Erfolge im Osten des Landes. ISW

Huljajpole und Dobropillija liegen in Oblast Saporischschja – und sind derzeit die militärischen Schwerpunkte in dem Gebiet.

Die Front bei Huljapole auf einer Karte des US-Veteranen Chuck Pfarrer. X/@ChuckPfarrer

Der Vollständigkeit halber hier noch der Frontverlauf im Süden, wo sich zwar wenig verändert hat, aber der Kreml angeblich Truppen für eine Offensive sammelt.

Der Frontverlauf im Süden der Ukraine. ISW