Lagebild Ukraine Kiew nutzt eingeschlossene Russen weiter als Köder – und lässt Putins Wirtschaft bluten

Philipp Dahm

2.10.2025

Russische Truppen üben an unbekanntem Ort Sabotageinsätze hinter feindlichen Linien. Das Bild stammt aus einem Video, dass Moskau am 30. September veröffentlicht hat.
Russische Truppen üben an unbekanntem Ort Sabotageinsätze hinter feindlichen Linien. Das Bild stammt aus einem Video, dass Moskau am 30. September veröffentlicht hat.
KEYSTONE

«Die Situation verschlechtert sich», gibt selbst die russische Propaganda zu. Das gilt für die brennenden Raffinerien, den Benzinmangel und die eingeschlossenen Soldaten bei Pokrowsk. Gleichzeitig muss Putin sich wegen Kiews Langstrecken-Waffen um seine Kraftwerke sorgen.

Philipp Dahm

02.10.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russlands Raffinerien brennen: Die Kapazitäten sollen inwischen um 38 Prozent gesunken sein.
  • Benzinmangel weitet sich aus und befeuert die Inflation.
  • Auch russische Kraftwerke und Ziele in weiter Entfernung geraten nun in Kiews Visier.
  • «Stillstand» an der Front: Selbst die russische Propaganda beklagt den Kriegsverlauf mit seinen «unvergleichbar hohen Verlusten».
  • Russen bei Pokrowsk eingekesselt: Die Lage scheint aussichtlos.
Mehr anzeigen

Die russische Wirtschaft muss dieser Tage für den Krieg teuer bezahlen. 38 Prozent der Raffinerie-Kapazitäten seien derzeit ungenutzt, meldet die «Moscow Times». Alleine bis zum 28. September habe es ein Minus von 18 Prozent gegeben.

70 Prozent des Ausfalls gingen auf das Konto von Drohnen. Der Rückgang sei «historisch beispiellos» und verheerend für den nationalen Konsum von Treibstoff, dem 20 Prozent fehlen würden. Landesweit gebe es einen Mangel in 20 Regionen.

Local residents of Yaroslavl, Russia, have a very lovely view from their windows this morning.

[image or embed]

— 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 1. Oktober 2025 um 07:17

Der Ferne Osten und die besetzten Gebiete seien am schlimmsten betroffen, heisst es weiter. Mitunter sei Benzin rationiert, wenn es denn in den Verkauf komme. Auf Social Media häufen sich Videos von langen Wartenschlangen vor den Tankstellen.

Benzinmangel beschleunigt Inflation

Selbst Putins Propaganda kann die Augen davor nicht verschliessen: «Ich kann sagen, dass sich die Situation verschlechtert. Die Treibstoffkrise entwickelt sich», räumt der russische Aktivist Maxim Kalaschnikow ein. «Die Stimmen, die sagen, dass sie auf einen rationierten Verbrauch mit Coupons – also Tankkarten – umsteigen müssen, werden immer lauter.»

Seit Januar seien die Benzinpreise um 40 Prozent angezogen, sagt Wladimir Tschernow, Analyst bei Freedom Finance Global, staatlichen ukrainischen Medien. Im Detailhandel betrage die Teuerung 11 bis 12 Prozent: So hoch sei sie seit Jahren nicht gewesen.

It appears the “Sukhodolnaya” pumping station and another oil pipeline nearby were struck, with both fires breaking out almost simultaneously. The station is part of the main Kuybyshev–Lysychansk pipeline with a nominal capacity of 7,000 cubic meters per hour. FIRMS data shows fires.

[image or embed]

— NOELREPORTS (@noelreports.com) 1. Oktober 2025 um 07:53

Das eine hänge mit dem anderen zusammen, so Tschernow: «Die steigenden Treibstoffkosten treiben unweigerlich die Kosten in der Landwirtschaft, im Transportwesen und in der Logistik in die Höhe, was sich in höheren Preisen für Lebensmittel und wichtige Güter niederschlägt.»

Kiew setzt neue Langstrecken-Waffen ein

Raffinerien, Pipelines, Eisenbahnen und Häfen sind aber nicht die einzigen strategischen Ziele, die Kiew ins Visier nimmt. Zwei Angriffe sind dabei hervorzuheben. Einer davon trifft eine Fabrik in Brjansk, die elektronische Teile für die Rüstungsindustrie herstellt.

Die ukrainische Marine teilt nun mit, dass die Fabrik von einem ukrainischen Marschflugkörper vom Typ R-360 Neptun attackiert worden ist, der 240 Kilometer zurückgelegt habe. «Ein weiteres Glied in der Lieferkette des Feindes ist kaputt. Auf dem Gelände der Anlage wurden Explosionen und ein Feuer verzeichnet», heisst es weiter.

Whatever... but those nets won't withstand the impact of the Flamingo missile!💥

[image or embed]

— Victor, the Knaughty Sailor (@victorn86976916.bsky.social) 30. September 2025 um 09:18

Russland müht sich verzweifelt, seine Industrie zu schützen: Ein Video zeigt, wie Raffinerie-Anlagen mit Käfigen versehen werden, die Drohnen abhalten sollen. Doch je mehr Kiew auf eigene Langstreckenwaffen wie Neputun, Peklo oder Flamingo setzt, desto grösser werden Moskaus Probleme.

Rächt sich Kiew an Russlands Kraftwerken?

Ein Fingerzeig könnte auch Kiews Angriff am 29. September auf die Stromversorgung von Belgorod sein, wo 50'000 Menschen ohne Strom sind, nachdem es zwei Einschläge gibt.

Sollte Wolodymyr Selenskyj sein Militär nun anweisen, so wie Russland zuvor die generische Energie-Infrastruktur anzugreifen, steht Putins Volk – auch angesichts Kiews neuer Langstrecken-Waffen – ein harter Winter bevor. Dass Moskau es gelingt, in dem grossen Land alle Kraftwerke zu schützen, ist ausgeschlossen.

Auch auf der operationellen Ebene läuft der Krieg für den Kreml schlecht, räumen laut «Kyiv Independent» inzwischen sogar Vertreter der russischen Propaganda ein. «Es ist unmöglich, voranzukommen. An der Front gibt es einen Stillstand», bekundet einer.

«Unvergleichbar hohen Verluste»

«In der ersten Septemberhälfte verlangsamte sich das Tempo der Offensive erheblich», klagt eine andere. «Sie haben vielleicht ihre letzten Reserven eingesetzt.» Wenn es im Herbst keinen grossen Durchbruch gebe, drohe eine neue Mobilisierung.

Russian advance rates in September dropped to their lowest since May, DeepState reports. Russian forces managed to gain only 259 sq km of Ukrainian territory, 44% less than in August.

[image or embed]

— NOELREPORTS (@noelreports.com) 1. Oktober 2025 um 11:54

Das liegt auch an den «unvergleichbar hohen Verlusten», die die russische Armee erleidet. Die nackten Zahlen sind niederschmetternd für den Kreml: Zwischen Juni und August soll Moskau 1548 Quadratkilometer erobert – und dafür 94'810 Soldaten verloren haben. Das wären 1030 pro Tag.

Kein Wunder, dass Putin in diesem Herbst die Rekordzahl von 135'000 Wehrpflichtigen einberufen lässt. Sie dürfen eigentlich nicht im Kriegsgebiet eingesetzt werden. Immer wieder gibt es jedoch Berichte, nach denen die Rekruten gezwungen werden, sich für die Front zu melden.

Pokrowsk: Truppen bleiben eingekesselt

Der Personalmangel zwingt den Kreml offenbar dazu, vermehrt Männer in Afrika und im Nahen Osten zu rekrutieren. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben mehr als 100 Soldaten in Kriegsgefangenschaft, die nicht aus Russland, sondern 34 anderen Nationen stammen.

An der Front kommen Moskaus Kräfte entsprechend harzig voran. Die erfolgreichen ukrainischen Gegenangriffe in Sumy haben dazu geführt, dass der verantwortliche Russe, Generalobers Alexandr Lapin, gefeuert wurde.

Spannend bleibt die Lage östlich von Pokrowsk, wo Gruppen russischer Soldaten eingekesselt sind. Mehr dazu in der Bildergalerie.

Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt
Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt. Östlich von Pokrowsk ist die Lage Anfang Oktober düster für die Russen, berichtet <em><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=jfSx1YmuygM">Reporting from Ukraine</a></em>. Verschiedene Gruppen sind abgeschnitten: Moskau versucht, mit Soldaten und Nachschub zu den Eingeschlossenen durchzudringen.

Östlich von Pokrowsk ist die Lage Anfang Oktober düster für die Russen, berichtet Reporting from Ukraine. Verschiedene Gruppen sind abgeschnitten: Moskau versucht, mit Soldaten und Nachschub zu den Eingeschlossenen durchzudringen.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt. Dass Moskau die 155. Marinebrigade einsetzt, ist für die Gegenseite zusätzliche Motivation: Wladimir Putins Lieblingseinheit war an den Massakern von Butscha beteiligt.

Dass Moskau die 155. Marinebrigade einsetzt, ist für die Gegenseite zusätzliche Motivation: Wladimir Putins Lieblingseinheit war an den Massakern von Butscha beteiligt.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt. Das Problem: In dem umkämpfen Gebiet (hier grau) machen die ukrainischen Streitkräfte mit Drohnen Jagd auf die Entlastungstruppen und nehmen sie mit Soldaten ins Visier, die sich in Häusern verschanzt halten.

Das Problem: In dem umkämpfen Gebiet (hier grau) machen die ukrainischen Streitkräfte mit Drohnen Jagd auf die Entlastungstruppen und nehmen sie mit Soldaten ins Visier, die sich in Häusern verschanzt halten.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt. Erreichen die Russen eines der Häuser, werden sie entweder mit Kamikaze-Drohnen bekämpft oder aber ...

Erreichen die Russen eines der Häuser, werden sie entweder mit Kamikaze-Drohnen bekämpft oder aber ...

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt. ... grössere Drohnen zerstören mit solcher Munition das ganze Gebäude.

... grössere Drohnen zerstören mit solcher Munition das ganze Gebäude.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt. Es sei denn, die Angreifer laufen in die Arme verschanzter Infanteristen.

Es sei denn, die Angreifer laufen in die Arme verschanzter Infanteristen.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt. Die Ukrainer selbst rücken in bestimmten Korridoren vor. Erst der Blick auf die ...

Die Ukrainer selbst rücken in bestimmten Korridoren vor. Erst der Blick auf die ...

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt. ... Höhenkarte zeigt, dass sie dabei durch Täler vorstossen, in denen russische Funk-Drohnen wenig effektiv sind. Richtung Osten soll dabei die Flanke der eigenen Truppen vor einem russischen Gegenangriff abgesichert werden.

... Höhenkarte zeigt, dass sie dabei durch Täler vorstossen, in denen russische Funk-Drohnen wenig effektiv sind. Richtung Osten soll dabei die Flanke der eigenen Truppen vor einem russischen Gegenangriff abgesichert werden.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Russen bleiben östlich von Pokrowsk eingekesselt. Für das Gros der eingeschlossenen russischen Truppen scheint die Lage aussichtlos.

Für das Gros der eingeschlossenen russischen Truppen scheint die Lage aussichtlos.

Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

