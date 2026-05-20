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Neue Präzisionswaffe im Ukraine-Krieg Kiew präsentiert eigene Gleitbombe – und sendet Signal an Putin

Christian Thumshirn

20.5.2026

Neue Präzisionswaffe im Ukraine-Krieg – Kiew präsentiert erstmals eigene Gleitbombe

Neue Präzisionswaffe im Ukraine-Krieg – Kiew präsentiert erstmals eigene Gleitbombe

Die Ukraine zeigt erstmals Bilder einer selbst entwickelten Gleitbombe – und sendet damit ein klares Signal an Russland. Die neue Präzisionswaffe könnte Kiew künftig Angriffe tief hinter der Front ermöglichen.

20.05.2026

Die Ukraine zeigt erstmals Bilder einer selbst entwickelten Gleitbombe. Die neue Präzisionswaffe könnte Kiew künftig Angriffe tief hinter der Front ermöglichen, ohne eigene Kampfjets in grosse Gefahr zu bringen.

Christian Thumshirn

20.05.2026, 13:55

20.05.2026, 14:00

Seit Monaten nutzt Russland im Krieg gegen die Ukraine verstärkt sogenannte Gleitbomben. Die umgebauten Luft-Boden-Bomben können aus sicherer Distanz abgeworfen werden und treffen Ziele weit hinter der Front. Vor allem ukrainische Städte und Verteidigungsstellungen geraten dadurch immer stärker unter Druck.

Kiew beklagt seit langem, Russland verfüge bei dieser Waffentechnologie über einen klaren Vorteil.

Nun präsentiert auch Kiew eine eigene Lösung

Jetzt scheint die Ukraine nachzuziehen. Der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow veröffentlichte erstmals Bilder einer ukrainischen Gleitbombe.

Viele technische Details bleiben geheim. Klar ist jedoch: Die Entwicklung könnte der ukrainischen Armee neue Möglichkeiten für präzise Angriffe auf russische Ziele verschaffen.

Im Video oben erklären wir dir, was die neue Waffe offenbar leisten kann.

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