Kiew: Russland erhält bereits Waffen aus Nordkorea +++ Vitali Klitschko in Berlin erwartet

In Russland wird nicht gerne über Schäden oder Einbussen durch den als «Spezialoperation» verklärten Angriffskrieg auf die Ukraine gesprochen. Wohl deshalb gibt es nun auch nach dem ukrainischen Angriff auf den Hafen von Sewastopol widersprüchliche Angaben über das Ausmass der Zerstörung am Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Andrij Jussow vom ukrainischen Militärgeheimdienst bezeichnet die Schäden an einem grossen russischen Landungsschiff und einem U-Boot in einem Fernsehkommentar als «beträchtlich». «Wir können jetzt sagen, dass (die Schiffe) höchstwahrscheinlich nicht mehr zu reparieren sind».

Das russische Verteidigungsministerium bestätigt zwar Schäden an zwei in Reparatur befindlichen Militärschiffen. Die beiden Schiffe würden aber vollständig repariert und wieder in Dienst gestellt. Bei den beiden Schiffen handelt es sich einem ukrainischen Militärexperten zufolge um das Landungsschiff Minsk der Ropucha-Klasse und das Angriffs-U-Boot der Kilo-Klasse Rostow am Don, das Kalibr-Marschflugkörper tragen kann. «Es trägt sechs Torpedos oder vier Kalibr-Raketen in einer Salve. Wir können also davon ausgehen, dass Russland jetzt vier Kalibr-Raketen verloren hat», sagt Wolodimir Zablotskij dem Nachrichtensender RBK. Auch ein Raketenwerfer sei zumindest teilweise für mehrere Monate nicht einsetzbar, so seine Prognose.