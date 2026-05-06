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3000 Kilometer Reichweite Kiew zeigt Raketenstart – wird die «Flamingo» zur neuen Wunderwaffe?

Christian Thumshirn

6.5.2026

3000 Kilometer Reichweite  – Kiew zeigt Raketenstart – wird die «Flamingo» zur neuen Wunderwaffe?

3000 Kilometer Reichweite  – Kiew zeigt Raketenstart – wird die «Flamingo» zur neuen Wunderwaffe?

Wolodymyr Selenskyj hat Videos veröffentlicht, die den nächtlichen Start der neuen ukrainischen Langstreckenrakete «Flamingo» zeigen sollen. Laut Kiew kann der Marschflugkörper Ziele tief im russischen Hinterland treffen.

06.05.2026

Wolodymyr Selenskyj hat Videos veröffentlicht, die den nächtlichen Start der neuen ukrainischen Langstreckenrakete «Flamingo» zeigen sollen. Laut Kiew kann der Marschflugkörper Ziele tief im russischen Hinterland treffen.

Christian Thumshirn

06.05.2026, 13:28

Die «Flamingo» gilt als eine der geheimnisvollsten neuen Waffen der Ukraine. Laut Kiew kann der Marschflugkörper bis zu 3000 Kilometer weit fliegen – und damit Ziele tief in Russland treffen. Entwickelt wurde die Rakete in der Ukraine selbst. Experten vergleichen sie bereits mit westlichen «Tomahawk»-Raketen.

Marschflugkörper Flamingo. Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu

Marschflugkörper FlamingoKiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu

Mehrfach gegen Russland eingesetzt

Erstmals öffentlich gezeigt wurde die «Flamingo» 2025. Seitdem soll sie mehrfach gegen Öl-Anlagen, Waffenfabriken und Militärziele eingesetzt worden sein – teils weit hinter der Front.

Für Kiew ist die Rakete strategisch wichtig, weil sie unabhängiger von westlichen Waffenlieferungen macht.

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