Kiews Armee nutzt eingekreiste Russen als Köder

Wladimir Putin lässt im Osten und Süden der ukrainischen Front Material und Truppen für eine neue Grossoffensive sammeln, während die Welt sich fragt, ob auf Donald Trumps Worte irgendwann auch mal Taten folgen.

Was ein amerikanischer Freiwilliger in Kiew Trump zu sagen hat.

Luftangriff auf Fabrik in Donezk in Videos: Die Ukraine hat angeblich eine relativ neue Waffe eingesetzt.

Russland sammelt offenbar Truppen und Geräte für zwei kommende Grossoffensiven, während es Kiew an Leuten fehlt.

Das sind die 4 Schwerpunkte an der Donezk-Front: Eingeschlossene Russen werden bei Pokrowsk angeblich als Köder benutzt. Mehr anzeigen

«Wir befinden uns in einem Wettlauf: Wie lange kann das ukrainische Militär und wie lange die russische Wirtschaft standhalten»: So fasst US-Finanzminister Scott Bessent bei «NBC News» zusammen. «Wir sind bereit, den Druck auf Russland zu erhöhen, aber unsere europäischen Partner müssen uns folgen.»

Dabei wird es an den Europäern nicht scheitern – mal angesehen von der Slowakei und Ungarn, die viel Öl und Gas von Moskau beziehen. Nicht nur aus Nächstenliebe, sondern auch aus ureigenem Interesse wollen sie den Kreml nicht siegen sehen.

«Es deutet alles darauf hin, dass Putins imperialistischer Plan nicht mit der Eroberung der Ukraine enden würde, sondern damit erst beginnen würde», warnt der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz am 8. September in Berlin. «Wir erleben täglich in wachsender Intensität und Aggressivität hybride Angriffe Russlands auch auf unsere Infrastruktur.»

Diplomatisches Kriegsende in weiter Ferne

Doch Europa allein fehlt das militärische Abschreckungspotenzial: Ohne die Rückendeckung von Donald Trump ist Kiew nicht entscheidend zu helfen. Und der hält sich bedeckt: Auf die Frage, ob er für eine «zweite Phase» von Sanktionen bereit ist, antwortet der 79-Jährige am 7. September zwar mit «Ja, bin ich» – mehr kommt aber auch nicht.

Er sei «nicht glücklich mit der ganzen Situation», sagt Trump nach erneuten schweren Luftangriffen auf ukrainische Städte und deutet an, er werde «gewisse europäische Anführer» treffen und mit Wladimir Putin sprechen. Und der US-Sondergesandte für die Ukraine warnt auf X, Russland zeige kein Interesse daran, «den Krieg diplomatisch zu beenden».

Das Problem: Keith Kellogg spielt nur die zweite Geige hinter dem Sondergesandten und Trump-Freund Steve Witkoff, der sich wie sein Boss bisher wenig bereit gezeigt hat, Druck auf Wladimir Putin auszuüben – siehe auch obiges Video. Wann und ob es überhaupt dazu kommt, steht in den Sternen.

Amerikaner in Kiew: Kriegsausgang nicht in Stein gemeisselt

«Putin hat nicht die Absicht, den Krieg zu beenden. Er hatte nie die Absicht, den Krieg zu beenden»: Das betont Christopher Loverro in einem Video. Der US-Veteran und Ex-Polizist arbeitet als Freiwilliger in Kiew und wendet sich direkt an seinen Präsidenten. Der Amerikaner hat gut 8100 Abonnenten: Sein YouTube-Clip sammelt innert einer Woche über 285'000 Klicks.

«Sie sind bereit, sich auf die Seite des Angreifers zu schlagen und das Land des Opfers aufzuteilen», klagt Loverro an. «Statt die volle Macht der USA zu nutzen, um Putin die Fähigkeit zu nehmen, diesen Krieg zu führen, geben Sie nach – jedes einzelne Mal.» Washington sei ein «Papiertiger». Und: «Sie haben noch nie irgendeine Konzession von Putin gefordert.»

Es sei auch kein «vorherbestimmtes Ergebnis», dass nicht alle Gebiete befreit werden könnten: «Wenn sich die USA dem Sieg der Ukraine ganz verschreiben würden, könnten sie ihre rechtmässigen Grenzen wiederherstellen. Anzunehmen, sie müssten Land abgeben, weil ein Sieg unerreichbar sei, ist keine Tatsache, sondern vielmehr eine Entscheidung.»

Neue ukrainische Waffe im Einsatz

Was gibt es Neues an der Front? Zunächst ist diese Sichtung einer Rakete über dem besetzten Donezk zu erwähnen. Der Flugkörper rast am Abend des 8. September über den Himmel, ...

... um bald darauf in einer Fabrik einzuschlagen. Insgesamt soll diese mit mindestens drei Raketen attackiert worden sein: Getroffen wurde die Firma ...

... Topaz, die ursprünglich ukrainisch war und militärische Radio-Systeme – heute für die russische Armee – herstellt. Zum Einsatz gekommen ist dabei ...

... angeblich eine relativ neue ukrainische Waffe: Die Palianytsia ist eine schnell fliegende Drohne mit einem Turbinen-Stahlwerk, deren Entwicklung bis zur Serienproduktion nur 18 Monate gedauert haben soll. Die Details zur Leistung sind noch weitgehend unbekannt.

Kiew: Putin sammelt Truppen für zwei neue Offensiven

Im Bodenkampf hat Moskaus Armee im August mit 430 Quadratkilometern 72 Quadratmeter weniger eingenommen als im Vormonat. In der letzten Augusthälfte hätte der Druck der Russen jedoch zugenommen, schreibt die finnische Black Bird Group.

Dabei setzen Moskaus Militärs zuletzt auf Vorstösse kleiner Gruppen von Infanterie, um Schwächen in der generischen Deckung offenzulegen und in diese Lücken vorzustossen. Angriffe mit Panzern und Schützenpanzern sind eher die Ausnahme. Wer hofft, die russischen Bestände seien erschöpft, wird aber wohl enttäuscht.

Kiews Militärs warnen, dass der Gegner sowohl in Donezk im Osten der Front als auch in Saporischschja im Süden Truppen für eine Offensive sammelt, bevor der Herbst das Schlachtfeld in ein Schlamm-Hindernis verwandelt, das mechanisierte Einheiten ausbremst.

«Es gibt nicht genug ukrainische Infanterie»

«Russland nimmt in der Ukraine Fahrt auf vor einem Herbst, in dem viel auf dem Spiel steht», titelt der «Kyiv Independent». Das grösste Problem für Kiew: «Es gibt nicht genug ukrainische Infanterie», erklärt Dmitro Schluktenko. «Die Kontaktlinie ist sehr dünn, eigentlich ist es gar keine Kontaktlinie, sondern eher eine Kontaktzone.»

Der Drohnen-Pilot ist in der Gegend von Pokrowsk im Einsatz, das seit fast einem Jahr belagert wird. Trotz der misslichen Lage hat hier die ukrainische Armee im August jedoch erfolgreich Widerstand geleistet: Einem Verlust von 5 Quadratkilometern stand ein Gewinn von 26 Quadratkilometern gegenüber.

«Die Pokrowsk-Achse ist eine der herausforderndsten», räumt Kiews Oberkommandierender Oleksandr Syrskyj am 7. September ein. «In der letzten Woche haben unsere Einheiten ungefähr 350 [russische] Attacken abgewehrt.»

Die Front in Donezk

In vier Abschnitten des Oblasts Donezk wird gekämpft – von der Gegend um Lyman im Norden (A) über Kostjantyniwka (B) und Pokrowsk (C) bis zum Süden, wo Russen Richtung Pokrowske (E) vorstossen, das bereits in der Oblast Dnipropetrowsk liegt.

Lyman (A), Kostjantyniwka (B), Pokrowsk (C), Kramatorsk und Slowjansk (D) sowie Pokowske (E). DeepStateMap/phi

Im Osten von Lyman (A) haben ukrainische Kräfte einen Erfolg feiern können: Sie haben offenbar das Dorf Sarischne befreit.

Die Eroberung von Lyman wie von Kostjantyniwka sind für Moskau essenziell, um auf den Festungsgürtel und auf die Doppelstadt Slowjansk-Kramatorsk vorzurücken.

Bei Pokrowsk gibt es Neuigkeiten von jenen russischen Soldaten, die nach einem weiten Vorstoss eingekesselt worden waren: Laut Reporting from Ukraine wurden nicht alle von ihnen getötet, um sie als Köder einzusetzen.

Nachrückenden Truppen wird keine Chance gelassen, sich für eine konzertierte Rettungsaktion zu sammeln.