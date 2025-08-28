  1. Privatkunden
Bei Pokrowsk Kiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen

Von Philipp Dahm

28.8.2025

Wie weiter im Ukraine-Krieg? Feilschen um stockenden Friedensgespräche

Wie weiter im Ukraine-Krieg? Feilschen um stockenden Friedensgespräche

Die Friedensgespräche stocken: Die Ukraine signalisiert Gesprächsbereitschaft mit Russland. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt die Türkei, Golfstaaten und europäische Länder als mögliche Gastgeber für einen Gipfel. Doch Moskau blockiert weiter und fordert Gebietsabtretungen sowie Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Die Ukraine lehnt das mit Verweis auf die eigene Verfassung ab.

27.08.2025

Kiews Streitkräfte hatten rund 800 Russen im Nordosten von Pokrowsk eingekesselt. Nun ist klar, welches Schicksal Wladimir Putins Männer ereilt hat: Die Brigade Asow ist mit tödlicher Präzision vorgegangen.

Von Philipp Dahm

28.08.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Umkämpfte Donezk-Front: Das ist aus den rund 800 russischen Soldaten geworden, die im Nordosten von Pokrowsk eingekesselt worden sind.
  • 3 Phasen: So kommt das ungewöhnliche Verhältnis von eigenen Verlusten zu den generischen zustande.
  • Kiew kann aber nicht nur Erfolge an der Front vermelden: Hier macht Russland vorwärts.
Mehr anzeigen

An der Front in der Ukraine bleibt der Osten im Oblast Donezk stark umkämpft: Die meisten Gefechte gibt es weiterhin in dem Gebiet um die Stadt Pokrowsk, die mehr und mehr von der russischen Armee umfasst wird.

Nordöstlich von Pokrowsk waren Moskaus Männer überraschend weit nach Norden vorgestossen. Dabei sind sie nicht nur in den nächsten Verteidigungsgürtel eingerückt, sondern haben auch eine wichtige Nachschublinie bedroht.

Ukrainische Truppen konnten den Gegner in einer Zangenbewegung einkesseln: 800 Soldaten soll dabei der Rückweg abgeschnitten worden sein. Nun berichtet der pro-ukrainische Kanal Reporting from Ukraine unter Berufung auf Kiews Militär, wie die Sache ausgegangen ist.

Die Zahlen, mit denen Kiew hantiert, wirken enorm: 800 Russen waren angeblich eingekesselt worden – und nun wird gemeldet, mindestens 910 Gegner seien getötet und 335 verletzt worden, während nur 37 gefangen genommen werden – und man selbst kaum Verluste erlitten habe. 

Wie kann das sein?

Phase 1: Zermürbung

Tatsächlich wirkt es so, als seien die Russen wirklich aufgerieben geworden. Das Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte ist gnadenlos: Zunächst sorgt die gefürchtete Drohnen-Einheit Magyar' Birds für eine permanente Bedrohung aus der Luft.

Zwei russische Soldaten werden mit ihrem Motorrad von einer urkainischen Drohen überrascht.
Zwei russische Soldaten werden mit ihrem Motorrad von einer urkainischen Drohen überrascht.
Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Das zwingt die russischen Soldaten, sich an den wenigen Orten zu sammeln, die ihnen Deckung geben. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Raketenwerfer ins Spiel kommen, ...

... die an die Brigade Asow angeschlossen sind und Tag und Nacht Druck ausüben können ...

... und die isolierten Gruppen russischer Soldaten unter Feuer nehmen.

Ukrainische Raketewerfer vom Typ BM-21 Grad von der 93. Mechanisierten Brigade beschiessen ein Wäldchen, das dem Gegner Schutz bieten könnte.
Ukrainische Raketewerfer vom Typ BM-21 Grad von der 93. Mechanisierten Brigade beschiessen ein Wäldchen, das dem Gegner Schutz bieten könnte.
Screenshot: X/CynlandNS

Wer flieht, gerät wiederum ins Visier der Drohnen – der Gegner wird mürbe gemacht.

Phase 2: Erst die Maschinen, dann der Schock

Gefahr durch Drohnen droht den isolierten Gruppen in dem Gebiet nicht nur aus der Luft.

Eine Boden-Drohne der 93. Mechanisierten Brigade beschiesst ein Haus.
Eine Boden-Drohne der 93. Mechanisierten Brigade beschiesst ein Haus.

Die ukrainischen Streitkräfte setzen auch eine Bodendrohne ein, die sich Gebäude vornimmt, in die der Gegner geflohen sein könnte. Drohnen am Himmel überwachen den Vorgang.

Die Boden-Drohne soll in den Dörfern Hruzke und Vesele im Einsatz gewesen sein.
Die Boden-Drohne soll in den Dörfern Hruzke und Vesele im Einsatz gewesen sein.

Und noch immer werden keine Infanteristen eingesetzt: Erst stellt ein Panzer der 93. Mechanisierten Brigade sicher, dass von den Gebäuden keine Gefahr mehr ausgeht.

Phase 3: Infanterie und Scharfschützen übernehmen

Jetzt erst rücken ukrainische Soldaten vor: Viel Widerstand kann der Gegner nun nicht mehr leisten. Russische Entlastungsangriffe werden durch die Drohnen umgehend aufgeklärt: Scharfschützen nehmen anrückende Russen ins Visier, die durch offenes Feld vorrücken.

Kiews Erfolg im Nordosten von Pokrowsk ist derart beeindruckend, dass schon darüber spekuliert wird, ob die ukrainische Armee Putins Männer nicht ganz bewusst so weit hat vorrücken lassen. Ob dem so ist, wird sich wohl erst in einigen Jahren wirklich beurteilen lassen.

Russischer Druck auf Pokrwosk und Kpujanks steigt

Dass eine Schlacht gemeistert worden ist, heisst aber nicht, dass der Krieg gewonnen wurde. Die Karte von X-User Majakovsk zeigt die russischen Truppenbewegungen bei Fedorwika auf, das auch der Ausgangspunkt des überraschenden Vorstosses nach Norden war. Das macht deutlich, wie stark der Druck auf Pokrowsk im Norden steigt.

X/Majakovsk73

Im Süden von Pokrowsk erreichen russische Soldaten den Stadtrand.

Einen beachtlichen Erfolg feiert der Kreml auch im Norden der Front bei Kupjansk, wo russische Soldaten nun im Westen der Stadt vorrücken.

