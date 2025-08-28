Kiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen

Wie weiter im Ukraine-Krieg? Feilschen um stockenden Friedensgespräche Die Friedensgespräche stocken: Die Ukraine signalisiert Gesprächsbereitschaft mit Russland. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt die Türkei, Golfstaaten und europäische Länder als mögliche Gastgeber für einen Gipfel. Doch Moskau blockiert weiter und fordert Gebietsabtretungen sowie Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Die Ukraine lehnt das mit Verweis auf die eigene Verfassung ab. 27.08.2025

Kiews Streitkräfte hatten rund 800 Russen im Nordosten von Pokrowsk eingekesselt. Nun ist klar, welches Schicksal Wladimir Putins Männer ereilt hat: Die Brigade Asow ist mit tödlicher Präzision vorgegangen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Umkämpfte Donezk-Front: Das ist aus den rund 800 russischen Soldaten geworden, die im Nordosten von Pokrowsk eingekesselt worden sind.

3 Phasen: So kommt das ungewöhnliche Verhältnis von eigenen Verlusten zu den generischen zustande.

Kiew kann aber nicht nur Erfolge an der Front vermelden: Hier macht Russland vorwärts. Mehr anzeigen

An der Front in der Ukraine bleibt der Osten im Oblast Donezk stark umkämpft: Die meisten Gefechte gibt es weiterhin in dem Gebiet um die Stadt Pokrowsk, die mehr und mehr von der russischen Armee umfasst wird.

Nordöstlich von Pokrowsk waren Moskaus Männer überraschend weit nach Norden vorgestossen. Dabei sind sie nicht nur in den nächsten Verteidigungsgürtel eingerückt, sondern haben auch eine wichtige Nachschublinie bedroht.

In the Pokrovs'k direction, russian invaders conducted 30 assaults in the areas of Zapovidne, Novoekonomichne, Myrolyubivka, Promin, Lysivka, Kotlyne, Udachne Novoukrayinka and towards Volodymyrivka, Rubizhne, Bilyts'ke, Rodyns'ke, Novopavlivka and Pokrovs'k, Donetsk region.



2/3 pic.twitter.com/2UuNMNSbIt — Michael MacKay (@mhmck) August 26, 2025

Ukrainische Truppen konnten den Gegner in einer Zangenbewegung einkesseln: 800 Soldaten soll dabei der Rückweg abgeschnitten worden sein. Nun berichtet der pro-ukrainische Kanal Reporting from Ukraine unter Berufung auf Kiews Militär, wie die Sache ausgegangen ist.

Ukrainische Armee reibt eingekesselte Russen im Nordosten von Pokrowsk auf Die Eliteeinheit Brigade Asow hat im Nordosten von Pokrowsk im Oblast Donezk russische Soldaten eingeschlossen, die überraschend rund 18 Kilometer vorgestossen waren. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Nun berichtet Reporting from Ukraine, wie die ukrainische Armee nach eigenen Angaben weiter vorgegangen ist. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Zunächst hätten die versprengten Truppen im Norden attackiert werden müssen, weil diese über Drohne weiter mit Nachschub versorgt worden seien. Die Russen haben gleichzeitig das Problem, dass sie wegen der ukrainischen Drohnen ihre Deckung kaum verlassen können ... Bild: YouTube/Reporting from Ukraine ... und dann zu einem leichten Ziel für Kiews Artillerie werden. In einem nächsten Schritt haben demnach die 79. Luftsturm Brigade, die 82. Luftsturm Brigade zusammen mit dem 1. Angriffsregiment die Gebiete unter Kontrolle genommen und einige Gefangene gemacht. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Dann habe die Brigade Asow mit Unterstützung der Drohnen-Einheit Magyar's Birds weiter Keile in das Schlachtfeld getrieben. Die Gegenseite hätte kaum für Entlastung für die eigenen Leute gesorgt und lediglich Storm-Z-Soldaten geschickt. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Diese kaum ausgebildeten Soldaten der russischen Strafeinheit hätten über offenes Gelände attackieren müssen, während Scharfschützen sie ins Visier genommen hätten. Bei dem russischen Vorstoss sind nach ukrainischen Angaben mindestens 910 Russen getötet und 335 verletzt worden. 37 Gegner hätten sich ergeben. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Ukrainische Armee reibt eingekesselte Russen im Nordosten von Pokrowsk auf Die Eliteeinheit Brigade Asow hat im Nordosten von Pokrowsk im Oblast Donezk russische Soldaten eingeschlossen, die überraschend rund 18 Kilometer vorgestossen waren. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Nun berichtet Reporting from Ukraine, wie die ukrainische Armee nach eigenen Angaben weiter vorgegangen ist. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Zunächst hätten die versprengten Truppen im Norden attackiert werden müssen, weil diese über Drohne weiter mit Nachschub versorgt worden seien. Die Russen haben gleichzeitig das Problem, dass sie wegen der ukrainischen Drohnen ihre Deckung kaum verlassen können ... Bild: YouTube/Reporting from Ukraine ... und dann zu einem leichten Ziel für Kiews Artillerie werden. In einem nächsten Schritt haben demnach die 79. Luftsturm Brigade, die 82. Luftsturm Brigade zusammen mit dem 1. Angriffsregiment die Gebiete unter Kontrolle genommen und einige Gefangene gemacht. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Dann habe die Brigade Asow mit Unterstützung der Drohnen-Einheit Magyar's Birds weiter Keile in das Schlachtfeld getrieben. Die Gegenseite hätte kaum für Entlastung für die eigenen Leute gesorgt und lediglich Storm-Z-Soldaten geschickt. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine Diese kaum ausgebildeten Soldaten der russischen Strafeinheit hätten über offenes Gelände attackieren müssen, während Scharfschützen sie ins Visier genommen hätten. Bei dem russischen Vorstoss sind nach ukrainischen Angaben mindestens 910 Russen getötet und 335 verletzt worden. 37 Gegner hätten sich ergeben. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Die Zahlen, mit denen Kiew hantiert, wirken enorm: 800 Russen waren angeblich eingekesselt worden – und nun wird gemeldet, mindestens 910 Gegner seien getötet und 335 verletzt worden, während nur 37 gefangen genommen werden – und man selbst kaum Verluste erlitten habe.

Wie kann das sein?

Phase 1: Zermürbung

Tatsächlich wirkt es so, als seien die Russen wirklich aufgerieben geworden. Das Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte ist gnadenlos: Zunächst sorgt die gefürchtete Drohnen-Einheit Magyar' Birds für eine permanente Bedrohung aus der Luft.

Zwei russische Soldaten werden mit ihrem Motorrad von einer urkainischen Drohen überrascht. Bild: YouTube/Reporting from Ukraine

Das zwingt die russischen Soldaten, sich an den wenigen Orten zu sammeln, die ihnen Deckung geben. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Raketenwerfer ins Spiel kommen, ...

⚡The work of the Reactive Battery of the 93rd Separate Mechanized Brigade "Kholodnyi Yar" in destroying the enemy in the Dobropillia direction!

Result - the enemy is destroyed!💪

We will win!✊🇺🇦 pic.twitter.com/60i93yT4pQ — Cynïka__NoSc🍁 (@CynlandNS) August 20, 2025

... die an die Brigade Asow angeschlossen sind und Tag und Nacht Druck ausüben können ...

93nd brigade works🫡



Everything will be Ukraine 🙌🇺🇦 pic.twitter.com/dsZovu1qY7 — D.Radka, #NAFO 🇨🇿🤝🇺🇦 (@DakdaR22) August 25, 2025

... und die isolierten Gruppen russischer Soldaten unter Feuer nehmen.

Ukrainische Raketewerfer vom Typ BM-21 Grad von der 93. Mechanisierten Brigade beschiessen ein Wäldchen, das dem Gegner Schutz bieten könnte. Screenshot: X/CynlandNS

Wer flieht, gerät wiederum ins Visier der Drohnen – der Gegner wird mürbe gemacht.

Phase 2: Erst die Maschinen, dann der Schock

Gefahr durch Drohnen droht den isolierten Gruppen in dem Gebiet nicht nur aus der Luft.

Eine Boden-Drohne der 93. Mechanisierten Brigade beschiesst ein Haus.

Die ukrainischen Streitkräfte setzen auch eine Bodendrohne ein, die sich Gebäude vornimmt, in die der Gegner geflohen sein könnte. Drohnen am Himmel überwachen den Vorgang.

Die Boden-Drohne soll in den Dörfern Hruzke und Vesele im Einsatz gewesen sein.

Und noch immer werden keine Infanteristen eingesetzt: Erst stellt ein Panzer der 93. Mechanisierten Brigade sicher, dass von den Gebäuden keine Gefahr mehr ausgeht.

The brave soldiers from the 93rd Mechanized Brigade are clearing villages in the Dobropillia direction of russian groups. pic.twitter.com/eNe66QDz8g — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2025

Phase 3: Infanterie und Scharfschützen übernehmen

Jetzt erst rücken ukrainische Soldaten vor: Viel Widerstand kann der Gegner nun nicht mehr leisten. Russische Entlastungsangriffe werden durch die Drohnen umgehend aufgeklärt: Scharfschützen nehmen anrückende Russen ins Visier, die durch offenes Feld vorrücken.

The clearing of orc invaders with the help of tanks, ground-based robotic systems armed with a machine gun with a loudspeaker. And of course, Ukrainian heroes!

🇺🇦93rd Mechanised Brigade in Vesele village in the Pokrovsk sector. pic.twitter.com/lMdOrkruSD — Challenger Tank In Ukraine🇬🇧🇺🇦 (@ChallengerInUA) August 17, 2025

Kiews Erfolg im Nordosten von Pokrowsk ist derart beeindruckend, dass schon darüber spekuliert wird, ob die ukrainische Armee Putins Männer nicht ganz bewusst so weit hat vorrücken lassen. Ob dem so ist, wird sich wohl erst in einigen Jahren wirklich beurteilen lassen.

Russischer Druck auf Pokrwosk und Kpujanks steigt

Dass eine Schlacht gemeistert worden ist, heisst aber nicht, dass der Krieg gewonnen wurde. Die Karte von X-User Majakovsk zeigt die russischen Truppenbewegungen bei Fedorwika auf, das auch der Ausgangspunkt des überraschenden Vorstosses nach Norden war. Das macht deutlich, wie stark der Druck auf Pokrowsk im Norden steigt.

X/Majakovsk73

Im Süden von Pokrowsk erreichen russische Soldaten den Stadtrand.

3\#Ucraina Fronte di Pokrovsk: Russi avanzano a Kotlyne. DRG russi nella zona di Troyanda pic.twitter.com/UZxi8OZi4j — Majakovsk (@Majakovsk73) August 27, 2025

Einen beachtlichen Erfolg feiert der Kreml auch im Norden der Front bei Kupjansk, wo russische Soldaten nun im Westen der Stadt vorrücken.