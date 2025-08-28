Kiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen

Bei PokrowskKiews Armee reibt eingekesselte Russen auf – so ist die Brigade Asow vorgegangen
Von Philipp Dahm
28.8.2025
27.08.2025
Kiews Streitkräfte hatten rund 800 Russen im Nordosten von Pokrowsk eingekesselt. Nun ist klar, welches Schicksal Wladimir Putins Männer ereilt hat: Die Brigade Asow ist mit tödlicher Präzision vorgegangen.
An der Front in der Ukraine bleibt der Osten im Oblast Donezk stark umkämpft: Die meisten Gefechte gibt es weiterhin in dem Gebiet um die Stadt Pokrowsk, die mehr und mehr von der russischen Armee umfasst wird.
Nordöstlich von Pokrowsk waren Moskaus Männer überraschend weit nach Norden vorgestossen. Dabei sind sie nicht nur in den nächsten Verteidigungsgürtel eingerückt, sondern haben auch eine wichtige Nachschublinie bedroht.
In the Pokrovs'k direction, russian invaders conducted 30 assaults in the areas of Zapovidne, Novoekonomichne, Myrolyubivka, Promin, Lysivka, Kotlyne, Udachne Novoukrayinka and towards Volodymyrivka, Rubizhne, Bilyts'ke, Rodyns'ke, Novopavlivka and Pokrovs'k, Donetsk region.
Ukrainische Truppen konnten den Gegner in einer Zangenbewegung einkesseln: 800 Soldaten soll dabei der Rückweg abgeschnitten worden sein. Nun berichtet der pro-ukrainische Kanal Reporting from Ukraine unter Berufung auf Kiews Militär, wie die Sache ausgegangen ist.
Ukrainische Armee reibt eingekesselte Russen im Nordosten von Pokrowsk auf
Die Eliteeinheit Brigade Asow hat im Nordosten von Pokrowsk im Oblast Donezk russische Soldaten eingeschlossen, die überraschend rund 18 Kilometer vorgestossen waren.
Zunächst hätten die versprengten Truppen im Norden attackiert werden müssen, weil diese über Drohne weiter mit Nachschub versorgt worden seien. Die Russen haben gleichzeitig das Problem, dass sie wegen der ukrainischen Drohnen ihre Deckung kaum verlassen können ...
Bild: YouTube/Reporting from Ukraine
... und dann zu einem leichten Ziel für Kiews Artillerie werden. In einem nächsten Schritt haben demnach die 79. Luftsturm Brigade, die 82. Luftsturm Brigade zusammen mit dem 1. Angriffsregiment die Gebiete unter Kontrolle genommen und einige Gefangene gemacht.
Bild: YouTube/Reporting from Ukraine
Dann habe die Brigade Asow mit Unterstützung der Drohnen-Einheit Magyar's Birds weiter Keile in das Schlachtfeld getrieben. Die Gegenseite hätte kaum für Entlastung für die eigenen Leute gesorgt und lediglich Storm-Z-Soldaten geschickt.
Bild: YouTube/Reporting from Ukraine
Diese kaum ausgebildeten Soldaten der russischen Strafeinheit hätten über offenes Gelände attackieren müssen, während Scharfschützen sie ins Visier genommen hätten. Bei dem russischen Vorstoss sind nach ukrainischen Angaben mindestens 910 Russen getötet und 335 verletzt worden. 37 Gegner hätten sich ergeben.
Bild: YouTube/Reporting from Ukraine
Die Zahlen, mit denen Kiew hantiert, wirken enorm: 800 Russen waren angeblich eingekesselt worden – und nun wird gemeldet, mindestens 910 Gegner seien getötet und 335 verletzt worden, während nur 37 gefangen genommen werden – und man selbst kaum Verluste erlitten habe.
Wie kann das sein?
Phase 1: Zermürbung
Tatsächlich wirkt es so, als seien die Russen wirklich aufgerieben geworden. Das Vorgehen der ukrainischen Streitkräfte ist gnadenlos: Zunächst sorgt die gefürchtete Drohnen-Einheit Magyar' Birds für eine permanente Bedrohung aus der Luft.
Das zwingt die russischen Soldaten, sich an den wenigen Orten zu sammeln, die ihnen Deckung geben. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Raketenwerfer ins Spiel kommen, ...
⚡The work of the Reactive Battery of the 93rd Separate Mechanized Brigade "Kholodnyi Yar" in destroying the enemy in the Dobropillia direction! Result - the enemy is destroyed!💪 We will win!✊🇺🇦 pic.twitter.com/60i93yT4pQ
Jetzt erst rücken ukrainische Soldaten vor: Viel Widerstand kann der Gegner nun nicht mehr leisten. Russische Entlastungsangriffe werden durch die Drohnen umgehend aufgeklärt: Scharfschützen nehmen anrückende Russen ins Visier, die durch offenes Feld vorrücken.
The clearing of orc invaders with the help of tanks, ground-based robotic systems armed with a machine gun with a loudspeaker. And of course, Ukrainian heroes! 🇺🇦93rd Mechanised Brigade in Vesele village in the Pokrovsk sector. pic.twitter.com/lMdOrkruSD
Kiews Erfolg im Nordosten von Pokrowsk ist derart beeindruckend, dass schon darüber spekuliert wird, ob die ukrainische Armee Putins Männer nicht ganz bewusst so weit hat vorrücken lassen. Ob dem so ist, wird sich wohl erst in einigen Jahren wirklich beurteilen lassen.
Russischer Druck auf Pokrwosk und Kpujanks steigt
Dass eine Schlacht gemeistert worden ist, heisst aber nicht, dass der Krieg gewonnen wurde. Die Karte von X-User Majakovsk zeigt die russischen Truppenbewegungen bei Fedorwika auf, das auch der Ausgangspunkt des überraschenden Vorstosses nach Norden war. Das macht deutlich, wie stark der Druck auf Pokrowsk im Norden steigt.
Im Süden von Pokrowsk erreichen russische Soldaten den Stadtrand.
Einen beachtlichen Erfolg feiert der Kreml auch im Norden der Front bei Kupjansk, wo russische Soldaten nun im Westen der Stadt vorrücken.
5\#Ucraina Fronte di Kupyansk: Situazione che si fa difficile a Kupyansk dove ormai russi sono entrati nella zona Nord-Occidentale della città dopo una lunga manovra di aggiramento, che prosegue verso Sobolivka, per mettere in crisi linee di rifornimento della città. pic.twitter.com/zYNR3KQRy8