Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern

Ein ukrainisches Rüstungsunternehmen, das erst seit 2022 auf dem Markt ist, beschert Kiews Militär ganz neue Möglichkeiten: In nur neun Monaten wurde eine Raketen entwickelt, die kriegsentscheidend sein könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA wollen der Ukraine einerseits 3350 Raketen verkaufen, doch andererseits muss derzeit jeder Einsatz von US-Langstreckenwaffen von Washington genehmigt werden.

Ungewohnt offen präsentiert nun eine ukrainische Firma den neuen Marschflugkröper FP-5 Flamingo, der 1,1 Tonnen Sprengstoff mehr als 3000 Kilometer weit bewegen kann.

Weil damit viele Ziele im russischen Hinterland angreifbar sind, könnte die neue Waffe den Krieg verändern, analysiert ein Militärexperte: «Ihre neue Waffe kann Russland zur Aufgabe des Krieges zwingen.»

Derzeit wird eine Flamingo pro Tag gebaut, doch bis Oktober sollen es 200 pro Monat sein. Mehr anzeigen

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Laut «Wall Street Journal» hat Donald Trump den Verkauf von 3350 Raketen vom Typ RIM-174 Standard ERAM an die Ukraine abgesegnet. Die Kosten von rund 850 Millionen Dollar sollen die Europäer übernehmen.

Der Haken an der Sache: Bevor Kiew den Flugkörper einsetzt, der eine Reichweite von bis zu 450 Kilometer haben soll, muss Washington die Ziele genehmigen, schreibt die US-Zeitung. Dafür habe Pentagon-Mann Elbridge Colby einen eigenen Mechanismus ausgearbeitet.

US is sending Ukraine 3,350 Extended Range Attack Munition (ERAM) air-launched missiles, with deliveries starting in weeks.



Low/cost cruise missiles reportedly have a range of up to 250 miles, a CEP of less than 10 m, and a warhead of 500 pounds.

Source: WSJ pic.twitter.com/YiKD6jrtRW — Claretta Nijhuis (@NijhuisClaretta) August 24, 2025

Dieser begrenzt den Einsatz von US-Langstreckenwaffen im Allgemeinen: Laut «Wall Street Journal» sei den ukrainischen Streitkräften mindestens einmal ein Angriff mit ATACMS-Munition auf russisches Territorium untersagt worden. Seit dem Frühjahr seien gar keine solchen Attacken mit US-Waffen mehr genehmigt worden.

Trump will Kontrolle

Selbst der Abschuss der britischen Storm Shadow und des französischen Pendants Scalp bedürfe einer US-Genehmigung, weil sie auf Zieltechnik aus den USA angewiesen sind. Das Weisse Haus wollte angeblich mit seinem review mechanism Einfluss auf den Kreml nehmen, um Wladimir Putin zu etwaigen Zugeständnissen zu bewegen.

The Extended Range Attack Munition (ERAM) is a precision-guided, air-launched bomb developed by the U.S. Air Force specifically for Ukraine’s Air Force



Designed as a low-cost, subsonic munition capable of operating without GPS and under heavy electronic jamming pic.twitter.com/UoSQlFCA5b — PPN - PulsePoint News (@wogoa1) August 24, 2025

Wolodymyr Selenskyj wird am ukrainischen Unabhängigkeitstag auf den Bericht angesprochen, als er am 24. August eine Pressekonferenz anlässlich der Visite des kanadischen Premiers Mark Carney gibt. «In letzter Zeit haben wir mit den Vereinigten Staaten nicht mehr über solche Dinge gesprochen. Das war früher der Fall», erklärt der 47-Jährige.

Gibt der ukrainische Präsident Donald Trump hier etwa offen Kontra? Von wegen: Die Zeiten hätten sich einfach geändert. «Man erinnert sich an verschiedene Signale bezüglich unserer Vergeltungsschläge, nachdem sie [die Russen] unser Energiesystem angegriffen hatten. Das war vor langer Zeit. Heute erwähnen wir das nicht einmal mehr.»

«Wir benutzen unsere [eigenen] Langstrecken-Waffen»

Kiew braucht das Pentagon schlicht nicht mehr, um weit entfernte Ziele zu treffen: «Wir benutzen unsere im Inland produzierten Langstrecken-Waffen», sagt Selenskyj. Bisher hatten die Streitkräfte allerdings nur die R-360 Neptun im Arsenal: Die Antischiffsrakete mit einer Reichweite von bis zu 1000 Kilometern wurde umgebaut, um auch Landziele zu treffen.

Das Manko: Offenbar werden nur wenige dieser heimischen Raketen gebaut. Zuletzt wurde im Januar von einem ukrainischen Angriff berichtet, bei dem angeblich die Neptun im Einsatz war. Damals wurde ein Lagerhaus in der Region Rostow getroffen, nachdem Drohnen die russische Luftabwehr überwältigt hatten.

Die Neptun wird vom Konstruktionsbüro Luch produziert, das zum staatlichen Rüstungsunternehmen Ukroboronprom gehört. Es stellt auch Raketenwerfer sowie Boden-Luft- und Panzerabwehr-Raketen her.

«Potenzial, den Krieg ganz wesentlich zu verändern»

Wolodymyr Selenskyj hat aber ein anderes Ass im Ärmel: «Die Ukraine hat das Potenzial, den Krieg ganz wesentlich zu verändern», sagt der Militär-Experte und YouTuber Torsten Heinrich. «Ihre neue Waffe kann Russland zur Aufgabe des Krieges zwingen.»

Der Deutsche spricht über den Marschflugkörper FP-5 Flamingo, den die Ukraine am 18. August der Weltöffentlichkeit vorgestellt hat und der entfernt an die Fieseler Fi 103 der Nazis alias V1 erinnert. Heinrich nennt die Flamingo einen «echten Gamechanger».

Eine deutsche V1-Waffe auf einem Foto vom August 1944. KEYSTONE

Der Grund: Die strategische Initiative im Bodenkampf liege bei den Russen, erklärt Heinrich. Kiew müsse deshalb den Krieg für den Kreml teurer machen. Die Regierung in Moskau müsse zu dem Schluss kommen: «Wir können vielleicht noch vorrücken, aber das kostet uns zu viel». Und dazu müsse im russischen Hinterland hoher Schaden angerichtet werden.

«Das ist eine völlig neue Dimension»

Drohnen seien dafür zwar ein Mittel, doch diese führten wenig Sprengstoff mit sich, was gerade bei massiven Fabriken aus der Sowjetzeit ein Manko sei. Die Flamingo ist in der Lage, das zu ändern: Die neue Rakete kann 1,1 Tonnen Sprengstoff mit bis zu 950 km/h mehr als 3000 Kilometer weit tragen, heisst es von Seiten des Herstellers Fire Point.

🚀 Ukraine: Fire Point produces one FP-5 Flamingo cruise missile per day, and expects to increase production to 210/month by October.

- Range: 3,000 km (1,860 miles)

- Payload: 1,150 kg (2,500 pounds)

The company produces the highly successful FP-1 long-range drones. pic.twitter.com/tCREafhP2f — Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2025

«Das ist eine völlig neue Dimension», ordnet Heinrich ein. Die Genauigkeit gibt der Hersteller mit maximal 14 Meter Abweichung an. Ein Video zeigt, wie die Waffe funktioniert: Sie wird von einer Rampe gestartet und mit einer Raketenstufe in die Luft gebracht, die nach Benützung abgeworfen wird. Dann übernimmt das Triebwerk.

Politico has published another detailed video of a Flamingo FP-5 launch. According to the article, the system went from concept to its first successful battlefield tests in less than 9 months. The Flamingo is now in serial production, with a target output of about 200 per month pic.twitter.com/ToPAOjbslS — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) August 22, 2025

Bei diesem handelt es sich um die Iwtschenko AI-25 der Firma Iwtschenko Progress, die in Saporischschja beheimatet ist. Es wird auch in dem tschechischen Trainingsjet Aero L-39 Albatros oder der türkischen Bayraktar-Drohne Kızılelma verwendet, die in der Entwicklung ist.

87 Prozent der Raffinerie-Kapazität in Reichweite

Laut Hersteller dauert der Aufbau der Rampe 20 bis 40 Minuten. Das macht die Flamingo angreifbar, wenn gegnerische Drohnen in der Nähe sind. Doch dank der hohen Reichweite kann die Waffe auch weit im Hinterland platziert werden. Nicht nur St. Petersburg und Moskau könnten attackiert werden – selbst Kasan, Jekaterinburg und Omsk sind verwundbar.

Die Flamingo könnte sogar das russische Omsk erreichen – selbst wenn sie westlich des Dnipro positioniert ist. Google Earth

Damit erhöht sich die Zahl der militärischen Ziele exorbitant. Ob der Flughafen Bolschoje Sawino in der Region Perm, das Hauptquartier der 25. Armee sowie der 67. Mechanisierten Division in Jekaterinenburg oder der Marinehafen von Murmansk: Moskau wird Mühe haben, in den Weiten des Landes alle Einrichtungen zu schützen.

Militärische Einrichtungen in Reichweite der Flamingo – hier geht es zur Karte. Stiftung Rondeli

Auch 87 Prozent der russischen Raffinerie-Kapazität ist in Reichweite, weiss Heinrich. Hinter dem Sprengkopf der Flamingo vermuten Experten die FAB-1000. Von dieser Bombe aus Sowjetproduktion hat Kiew noch Tausende auf Lager. Insgesamt misst die Raketen 12 bis 14 Meter in Länge bei einer Spannweite von sechs Metern. Sie soll insgesamt sechs Tonnen wiegen.

Russen lästern über «Wunderwaffe»

«Wir haben es ziemlich schnell erfunden», sagt Fire-Point-CEO Iryna Terech «Politico» über die Entwicklung. «Wir haben weniger als neun Monate gebraucht, um sie von einer Idee bis zu ihren ersten erfolgreichen Tests auf dem Schlachtfeld zu entwickeln. Sie ist eine komplett ukrainische Entwicklung.»

Die staatliche russische Nachrichtenagentur «Tass» ist von der «Wunderwaffe» wenig beeindruckt. Sie sei tatsächlich ein Produkt der Milanion Group, die Eignern aus Grossbritannien und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gehöre. Deren Rakete IDEX-2025 gleiche der Flamingo, könne aber mehr als das ukrainische Produkt.

Terech ficht das nicht an: «Wir haben die Reaktion der Russen auf unsere ersten Missionen beobachtet und ich kann dir sagen: Je erfolgreicher die Mission war, desto mehr haben die Russen, versucht, jegliche Öffentlichkeitsarbeit dazu abzuwürgen.»

Ungewöhnliche Offenheit

Die Serienproduktion der Flamingo ist bereits angelaufen. Derzeit würde eine Rakete pro Tag hergestellt, doch schon bis Oktober sollen es täglich sieben Exemplare sein. Hersteller Fire Point, der erst seit 2022 im Geschäft ist, liebäugelt womöglich damit, die neue Waffe auch zu exportieren.

Dafür spricht die ungewöhnliche Offenheit, mit der über das militärische Produkt gesprochen wird: Nicht nur «Politico» berichtet über die Neuerung – auch Journalisten der Nachrichtenagentur AP durften sich die Herstellung genauer anschauen.

«Wenn die Ukrainer es schaffen, diese Marschflugkörper in den genannten Stückzahlen zeitnah zu produzieren, dann kann das wirklich der Gamechanger sein», fasst Heinrich zusammen – sofern die Angaben Kiews zur Genauigkeit stimmen würden und die Navigation stimmig sei.