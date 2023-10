Kiews Sondereinsatzkräfte hinter Angriff mit 400 toten russischen Soldaten

0.30 Uhr

Die in London ansässige HSBC-Bank wird den geplanten Verkauf ihrer russischen Tochtergesellschaft auf die erste Hälfte des Jahres 2024 verschieben, hat die Bank in ihrer kürzlich veröffentlichten Ergebnismeldung für das dritte Quartal 2023 mitgeteilt. Der Verkauf war ursprünglich für Juni 2022 angekündigt worden, aber in der Erklärung heisst es, dass die «Transaktion der Genehmigung der Regierung unterliegt», was den Abschluss verzögert. Die Bank wies darauf hin, dass aus dem geplanten Verkauf ein Verlust von 0,3 Mrd. USD zu erwarten sei.