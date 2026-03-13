Spektakuläre Aufnahmen: Hier spuckt ein Vulkan Lavafontänen 400 Meter in den Himmel Der Vulkan Kilauea auf Hawaiis Big Island ist erneut ausgebrochen. Lavafontänen schossen dabei bis zu 400 Meter hoch – ein spektakuläres Naturschauspiel. 13.03.2026

Der Vulkan Kilauea auf Hawaiis Big Island ist erneut ausgebrochen und sorgt für spektakuläre Bilder. Am Dienstag schossen Lavafontänen bis zu 400 Meter hoch in den Himmel.

Der Ausbruch ist Teil einer längeren Serie von Eruptionen. Seit Dezember 2024 kam es bereits 43 Mal zu Aktivität des Vulkans. Damit zählt der Kilauea zu den aktivsten Vulkanen der Welt.

Aufnahmen der Eruption zeigen, wie glühende Lava meterhoch aus dem Krater schiesst und den Nachthimmel über Hawaii orange färbt. Im Video siehst du die eindrücklichen Bilder des aktuellen Ausbruchs.

