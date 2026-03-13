  1. Privatkunden
Spektakuläre Aufnahmen Hier spuckt ein Vulkan Lavafontänen 400 Meter in den Himmel

Nicole Agostini

13.3.2026

Spektakuläre Aufnahmen: Hier spuckt ein Vulkan Lavafontänen 400 Meter in den Himmel

Spektakuläre Aufnahmen: Hier spuckt ein Vulkan Lavafontänen 400 Meter in den Himmel

Der Vulkan Kilauea auf Hawaiis Big Island ist erneut ausgebrochen. Lavafontänen schossen dabei bis zu 400 Meter hoch – ein spektakuläres Naturschauspiel.

13.03.2026

Der Vulkan Kilauea auf Hawaiis Big Island ist erneut ausgebrochen. Lavafontänen schossen dabei bis zu 400 Meter hoch – ein spektakuläres Naturschauspiel.

Nicole Agostini

13.03.2026, 11:43

Der Vulkan Kilauea auf Hawaiis Big Island ist erneut ausgebrochen und sorgt für spektakuläre Bilder. Am Dienstag schossen Lavafontänen bis zu 400 Meter hoch in den Himmel.

Der Ausbruch ist Teil einer längeren Serie von Eruptionen. Seit Dezember 2024 kam es bereits 43 Mal zu Aktivität des Vulkans. Damit zählt der Kilauea zu den aktivsten Vulkanen der Welt.

Aufnahmen der Eruption zeigen, wie glühende Lava meterhoch aus dem Krater schiesst und den Nachthimmel über Hawaii orange färbt. Im Video siehst du die eindrücklichen Bilder des aktuellen Ausbruchs.

Mehr Videos aus dem Ressort

Big Freeze statt Big Apple – New York hat jetzt einen Vulkan – aus purem Eis

Big Freeze statt Big Apple – New York hat jetzt einen Vulkan – aus purem Eis

Statt Lava spuckt er nur H2O – und riesig ist er auch nicht. Trotzdem sorgt er in New York für Staunen: Ein Brunnen im Letchworth State Park hat sich wegen der eisigen Temperaturen in einen Mini-Eisvulkan verwandelt. Wie es dazu kam, zeigt das Video.

13.02.2026

