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Titel im Rivalenstaat Ausgerechnet in Südkorea gewonnen – jetzt empfängt Kim die Siegerinnen persönlich

Fabienne Berner

9.6.2026

Euphorie in Nordkorea: Kim Jong Un gratuliert – Fussballspielerinnen brechen in Tränen aus

Euphorie in Nordkorea: Kim Jong Un gratuliert – Fussballspielerinnen brechen in Tränen aus

04.06.2026

Jubel und Tränen in Pjöngjang: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un empfängt die zwei erfolgreichsten Frauenfussball-Teams des Landes. Eine der Mannschaften gewann erst vor wenigen Wochen die Champions League – ausgerechnet im verfeindeten Südkorea.

Fabienne Berner

09.06.2026, 14:04

Kim Jong Un empfing in einem Fussballstadion die nordkoreanischen Siegerinnen der AFC Women's Champions League und des AFC U17 Women's Asian Cup.

Der Naegohyang Women's FC gewann seinen Titel in Südkorea und setzte sich dabei im Halbfinale gegen den südkoreanischen Klub Hyundai Steel Red Angels durch. Ein Erfolg mit besonderer politischer Symbolkraft angesichts der angespannten Beziehungen zwischen den beiden Staaten.

Im Anschluss verfolgte der nordkoreanische Machthaber ein Freundschaftsspiel der beiden Mannschaften.

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24.12.2025

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